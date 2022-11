Akkreditierte Labore: Pandemie ist vorbei

Das Geschäft ist gelau­fen. Mit 600.000 PCR-Untersuchungen in der Woche gibt es nur eine Auslastung von 24 %:

» Herbstwelle flacht ab – Testgeschehen rückläufig!

Berlin, 3. November 2022

Die aktu­el­le Datenanalyse des ALM e.V. für die 43. Kalenderwoche (24.– 30.10.2022) zeigt in Bezug auf das SARS-CoV-2-Infektionsgeschehen einen erwart­ba­ren Rückgang der PCR-Testzahlen auf­grund des deut­li­chen Abflachens der Herbstwelle. Der fach­ärzt­li­che Berufsverband weist in dem Zusammenhang wei­ter­hin auf die Untererfassung der tat­säch­li­chen Infektionszahlen hin, da aus medi­zi­ni­schen Gründen nicht mehr alle sym­pto­ma­ti­schen Personen mit posi­ti­vem SARS-CoV-2-Antigentest zur Bestätigung mit einem PCR-Test unter­sucht wer­den und zudem die mit­tels SARS-CoV-2-Antigentests dia­gnos­ti­zier­ten Infektionen nicht in die Infektionsstatistiken eingehen.

In der ver­gan­ge­nen Woche wur­den ins­ge­samt 599.125 SARS-CoV-2-PCR-Untersuchungen in den fach­ärzt­li­chen Laboren durch­ge­führt, dies sind 21 Prozent weni­ger als noch in der Vorwoche (KW 42: 755.050). Davon wur­den 263.145 Tests posi­tiv befun­det (KW 42: 378.479), was einem Rückgang von 30 Prozent ent­spricht. Die Positivrate lag in der ver­gan­ge­nen Woche bei 43,9 Prozent und damit eben­falls deut­lich nied­ri­ger als in der Vorwoche (50,1 Prozent). Die Auslastung der 183 teil­neh­men­den medi­zi­ni­schen Labore in Bezug auf SARS-CoV-2-PCR-Tests lag im bun­des­wei­ten Durchschnitt bei ledig­lich 24 Prozent (Vorwoche noch 30 Prozent). Die in den fach­ärzt­li­chen Laboren ver­füg­ba­ren SARS-CoV-2-PCR-Kapazitäten wur­den für die lau­fen­de 44. Kalenderwoche mit 2,48 Millionen Tests auf gleich­blei­bend hohem Niveau ermittelt.

Ende November läuft die aktu­el­le Testverordnung des Bundesministeriums für Gesundheit aus. Hierzu äußert sich der 1. Vorsitzende der Akkreditierten Labore in der Medizin: „Wenn es über­haupt noch einer wei­te­ren Regelung durch eine Testverordnung in Bezug auf die aktu­ell abklin­gen­de Pandemie bedarf, dann wäre dies nach unse­rer Auffassung mit Fokus auf den Schutz der beson­ders zu schüt­zen­den Gruppen, z. B. im Alten- und Pflegeheimbereich sowie in Krankenhäusern, sinn­voll. Aus unse­rer Sicht kann zum jet­zi­gen Zeitpunkt dazu über­ge­gan­gen wer­den, COVID-19 wie die Influenza-Grippe oder ande­re Atemwegserkrankungen zu behan­deln... Die Wiederherstellung des Arztvorbehaltes zur Diagnosefeststellung von Infektionserkrankungen ist drin­gend gebo­ten“, ergänzt der ALM-Vorsitzende.

Der stell­ver­tre­ten­de Vorsitzende, Prof. Dr. Jan Kramer, bekräf­tigt erneut den Appell des fach­ärzt­li­chen Berufsverbandes: „Wir ver­tre­ten nach wie vor die Auffassung, dass erkrank­te Menschen in ambu­lan­te oder sta­tio­nä­re ärzt­li­che Behandlung gehö­ren, denn dort erhal­ten die Patientinnen und Patienten eine adäqua­te medi­zi­ni­sche Versorgung und Diagnostik. Die ver­gan­ge­nen Monate haben gezeigt, dass man durch­aus auf die Eigenverantwortlichkeit der Bürgerinnen und Bürger set­zen kann. Wir haben alle gelernt, das eige­ne Kontaktmanagement im Blick zu haben und ins­be­son­de­re in Innenräumen mit vie­len Menschen eine Maske zu tra­gen. Wir wer­ben auch dafür, dass die von der Ständigen Impfkommission (STIKO) emp­foh­le­nen Impfungen in Anspruch genom­men wer­den. Das schließt neben den Corona-Vakzinen auch die alt­be­kann­te Grippeschutzimpfung ein“, so der Internist und Labormediziner Kramer abschlie­ßend…«

alm​-ev​.de (3.11.22)



