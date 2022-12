Aktuelles aus den Tollhäusern (1.12.21)

Wie so oft mit DPA-News aus Gesundheitswesen, heu­te mit aktu­el­ler Beflaggung:

"Die deut­sche Politik 2022 in Zitaten

«Wer eine Möglichkeit hat, sich imp­fen zu las­sen, soll­te da nicht hin­ge­hen, son­dern eher hinrennen.»

(Bundeskanzler Olaf Scholz, SPD, am 7. Januar in Berlin nach den Bund-Länder-Beratungen zum wei­te­ren Vorgehen in der Corona-Pandemie.)

«Für Milliardäre gleicht die Pandemie einem Goldrausch. Regierungen haben Milliarden in die Wirtschaft gepumpt, doch ein Großteil ist bei Menschen hän­gen­ge­blie­ben, die von stei­gen­den Aktienkursen beson­ders pro­fi­tie­ren. Während ihr Vermögen so schnell wächst wie nie zuvor (..), hat die welt­wei­te Armut dras­tisch zugenommen.»

(Manuel Schmitt, Referent für sozia­le Ungleichheit bei Oxfam Deutschland, zu den Folgen der Corona-Pandemie in einer Pressemitteilung vom 17. Januar vor dem Weltwirtschaftsforum.)…"

kran​ken​kas​sen​.de

Da hat sich Herr Schmitt für eine rich­ti­ge Beobachtung ja das per­fek­te Forum ausgesucht.

"Das Sportjahr 2022 in Zitaten

… »Das Triple, das Covid-Triple, ist bei mir ein­ge­kehrt. Ich muss dazu sagen, die­ses Mal hat­te ich es nicht auf dem Schirm.»

(Bayern-Profi Thomas Müller am 2. Oktober über sei­nen ins­ge­samt drit­ten posi­ti­ven Test auf das Coronavirus in einem Video bei Instagram)"

kran​ken​kas​sen​.de



»"Ich bin Impffreund", sag­te der 32-Jährige.«

stern​.de (24.10.21)

"Kinderkliniken am Limit wegen Welle von Atemwegsinfekten

… Die Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) bezeich­net die Situation als «kata­stro­phal»: Wenn ein gera­de reani­mier­ter Säugling in einer eigent­lich voll beleg­te Kinderklinik auf­ge­nom­men wür­de, müs­se dort ein Dreijähriger den drit­ten Tag in Folge auf sei­ne drin­gend not­wen­di­ge Herzoperation war­ten…"

kran​ken​kas​sen​.de

Das ist das ein­zi­ge, was sie aus Bergamo gelernt haben: Panikmache. Alles, was nicht Putin oder Corona zu ver­ant­wor­ten haben, ist qua­si Naturgesetz. Wenn an Stränden, die wegen Personalmangels bei der DLRG nicht bewacht wer­den, Menschen ersau­fen wür­den, wäre es auch die Welle, die Schuld trüge.

"Chinas Vizepremier sprich von «neu­em Stadium» in Pandemie

Peking (dpa) – Nach Protesten gegen die strik­ten Corona-Maßnahmen hat Chinas Vize-Premierministerin von einem «neu­en Stadium der Pandemie» gespro­chen und damit erneut Spekulationen über mög­li­che Lockerungen aus­ge­löst. «Da die Omikron-Variante weni­ger patho­gen gewor­den ist, mehr Menschen geimpft wer­den und wir mehr Erfahrungen in der Covid-Prävention gesam­melt haben, befin­det sich unser Kampf gegen die Pandemie in einem neu­en Stadium und bringt neue Aufgaben mit sich», sag­te Vize-Premierministerin Sun Chunlan am Mittwoch bei einem Treffen der Nationalen Gesundheitskommission…"

kran​ken​kas​sen​.de

Mal ange­nom­men, es käme so: Dann hät­ten ein paar Tausend DemonstrantInnen in der "auto­kra­ti­schen Diktatur" schnel­ler mehr bewirkt als Hunderttausende im "frei­en Westen".

»Corona-Impfstellen im Land schlie­ßen bis Weihnachten

Erfurt (dpa/th) – Die Menschen in Thüringen kön­nen sich in Impfstellen nur noch bis Weihnachten gegen das Coronavirus imp­fen las­sen. Die 14 ver­blie­be­nen Impfstellen im Land sol­len in den kom­men­den Wochen nach und nach geschlos­sen wer­den, wie das Thüringer Gesundheitsministerium am Donnerstag mitteilte…

Thüringens Gesundheitsministerin Heike Werner (Linke) erklär­te, durch die Arbeit in den Impfstellen sei es gelun­gen, vie­le Menschen schnell und flä­chen­de­ckend gegen das Coronavirus zu schützen…«

kran​ken​kas​sen​.de



Sie wird die Letzte sein, die es begreift.

»BBC: 10 000 bri­ti­sche Krankenwagen war­ten eine Stunde vor Notaufnahme

London (dpa) – Der Stau von Rettungsfahrzeugen vor Notaufnahmen in Großbritannien wird immer grö­ßer. Jede Woche wür­den mehr als 10 000 Krankenwagen min­des­tens eine Stunde dar­auf war­ten, dass die Patienten über­nom­men wer­den, berich­te­te die BBC..

Der bri­ti­sche Gesundheitsdienst NHS ist seit Jahren an der Grenze der Belastbarkeit und chro­nisch unter­fi­nan­ziert. Im Dezember wol­len die Beschäftigten erst­mals in ihrer Geschichte an zwei Tagen strei­ken, um ihren Forderungen nach höhe­ren Löhnen Nachdruck zu ver­lei­hen. Die Regierung hat­te jüngst zusätz­li­che Milliarden für den Dienst ange­kün­digt, Lohnsteigerungen lehnt sie aber als unbe­zahl­bar ab…«

kran​ken​kas​sen​.de



Man muß sich halt ent­schei­den, AstraZeneca oder Personal. Auch Lauterbach hat ja Biontech priorisiert.

"Kommunen for­dern Klarheit bei Rückerstattung von Corona-Bußgeldern

… «Die betrof­fe­nen Kreisverwaltungsbehörden der kreis­frei­en Städte und der Landratsämter benö­ti­gen drin­gend und zeit­nah eine Handlungsempfehlung der Bayerischen Staatsregierung, um eine ein­heit­li­che Vollzugslösung sicher­zu­stel­len», sag­te Geschäftsführer Bernd Buckenhofer…

Betroffene stell­ten den Behörden sol­che Fragen nun «täg­lich in stei­gen­der Zahl», sag­te Buckenhofer…

Mehr als 22 000 Bußgelder waren… im Freistaat vom 1. bis zum 19. April 2020 ver­hängt worden."

kran​ken​kas​sen​.de



Einem Bücklinghofer fällt die ein­heit­li­che Vollzugslösung natür­lich schwer.

»Nach Flug-Ausschluss: Lufthansa ent­schä­digt jüdi­sche Reisende

… Laut Bericht soll Lufthansa jedem ein­zel­nen betrof­fe­nen Passagier 21 000 Dollar (rund 20 125 Euro) Wiedergutmachung zah­len, was zu Gesamtkosten von rund 2,6 Millionen Dollar füh­ren wür­de. Dazu kommt ein erheb­li­cher Image-Schaden.

Am 4. Mai die­ses Jahres waren 128 aus New York kom­men­de ortho­do­xe Juden in Frankfurt pau­schal vom Weiterflug nach Budapest aus­ge­schlos­sen wor­den, nach­dem sich zuvor eini­ge Passagiere auf dem Atlantikflug gewei­gert haben sol­len, Corona-Schutzmasken zu tra­gen. Als Ausschlusskriterium dien­te den Lufthansa-Bediensteten offen­bar allein das äuße­re Erscheinungsbild der Passagiere…«

kran​ken​kas​sen​.de



Voll die anti­se­mi­ti­schen Querdenker bei der Lufthansa. Schlimmer ist aller­dings, daß hier tat­säch­lich einem sekun­dä­ren Antisemitismus Vorschub geleis­tet wird, indem es Entschuldigung und Geldzahlungen für die­se eine Bevölkerungsgruppe gibt. Ähnlich hat­te sich der deut­sche Staat schon ein­mal von sei­ner Schuld frei­zu­kau­fen gedacht, mit Waren- und Waffenlieferungen an Israel seit den 60er Jahren.

"Junge Leute wol­len neu­en Namen für HIV

Zürich (dpa) – Zum Welt-Aids-Tag (1. Dezember) hat ein Netzwerk jun­ger Leute einen neu­en Namen für HIV gefor­dert. Das Virus kann unbe­han­delt zur Immunschwächekrankheit Aids füh­ren, ist aber gut behan­del­bar. «Der Begriff «HIV» ist töd­lich. Das Leben mit dem Virus (…) muss es nicht sein», schrieb das Netzwerk Youth Against Aids in einem offe­nen Brief an den Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus…

Die WHO hat­te vor weni­gen Tagen den Namen von Affenpocken (Monkeypox) in Mpox geän­dert. Ziel ist der Schutz vor Diskriminierung und Stigmatisierung, weil Menschen mit dem ursprüng­li­chen Namen die Herkunft aus Afrika verbanden…"

kran​ken​kas​sen​.de



Ich bin zu alt für die­se jun­gen Leute. Werden sie dem­nächst for­dern, Corona ("Der Begriff ist töd­lich") umzu­ben­nen in Cna?

"Gesundheitsministerin will an Impfteams bis Februar festhalten

Sachsen-Anhalts Gesundheitsministerin Petra Grimm-Benne will bis Ende Februar an den mobi­len Impfteams fest­hal­ten. «Ich wer­de dem Kabinett vor­schla­gen, dass wir die mobi­len Impfteams noch bis Ende Februar finan­zie­ren. Wir wis­sen ein­fach nicht, ob eine Winterwelle kommt oder nicht», sag­te Grimm-Benne der Deutschen Presse-Agentur…

«Wir soll­ten die Maskenpflicht noch bei­be­hal­ten und ins­ge­samt vor­sich­tig sein im Winter. Im letz­ten Januar hat­ten wir extrem hohe Infektionszahlen.»…"

kran​ken​kas​sen​.de



OK, sie lie­fert sich ein Kopf-an-Kopf-Krebsrennen mit Heike Werner (s.o.). Wobei: Später gibt es die­se Meldung: "Bitte ver­wen­den Sie aht 0297 nicht rpt nicht. Die Angaben der Ministerin zu den Impfteams sind über­holt. Sie erhal­ten in Kürze eine berich­tig­te Neufassung. ZURÜCKZIEHUNG – Gesundheitsministerin will an Impfteams bis Februar fest­hal­ten". Noch spä­ter wird mit­ge­teilt, sie blei­ben doch "nur" bis zum Jahresende im Einsatz.

"Salat, Hackfleisch und Keksteig – Bundesamt warnt vor Keimen

Berlin (dpa) – Wenn Salat krank macht: Lebensmittelkontrolleure haben in fast der Hälfte der unter­such­ten Proben von Salaten in Fertigpackungen krank­ma­chen­de Bakterien gefun­den. In 200 von 428 Proben sei­en 2021 soge­nann­te prä­sum­ti­ve Bacillus cere­us nach­ge­wie­sen wor­den – die­se kön­nen zu Erbrechen und Durchfall füh­ren, wie das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) am Donnerstag in Berlin mit­teil­te…"

kran​ken​kas​sen​.de

Verkauft wer­den dür­fen sie wohl aber doch. Immerhin warnt das BVL, anders als das Paul-Ehrlich-Institut. Es wür­de argu­men­tie­ren, daß die Vorteile der Salate die Nachteile über­wö­gen. Vergiftungen sei­en sehr, sehr selten.

»Pflegeanbieter war­nen vor Finanzierungslücke bei Corona-Tests

Berlin (dpa) – Private Altenpflegeanbieter haben vor einer Lücke bei der staat­li­chen Finanzierung von Corona-Schnelltests gewarnt. Es sei völ­lig unver­ständ­lich, dass für die Pflegeheime eine gesetz­li­che Testpflicht bis 7. April 2023 gel­te, die Kosten laut Testverordnung aber nur bis zum 28. Februar über­nom­men wer­den soll­ten, erklär­te der Arbeitgeberverband Pflege am Donnerstag…«

kran​ken​kas​sen​.de



Das sind die, die ihr Personal nicht nur aus­beu­ten, son­dern auch an die Nadel gezwun­gen haben. Dazu paßt:

»RS-Virus: Holetschek für Verzicht auf Attests und Personaluntergrenze

München (dpa/lby) – Angesichts der teils dra­ma­ti­schen Situationen in Kinderkliniken und Kinderarztpraxen hält Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek Abweichungen von der Personaluntergrenze für vertretbar…«

kran​ken​kas​sen​.de



Und auch das:

"Lauterbach für rasche Hilfe für über­las­te­te Kinderkliniken

Berlin (dpa) – Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach setzt auf rasche Unterstützungsmaßnahmen für akut über­las­te­te Kinderkliniken.

«Die Kinder brau­chen jetzt unse­re vol­le Aufmerksamkeit», sag­te der SPD-Politiker am Donnerstag in Berlin. So sol­le Pflegepersonal aus Erwachsenen- in Kinderstationen ver­legt wer­den. Er habe die Krankenkassen auf­ge­for­dert, Vorgaben zur Personalbesetzung vor­erst nicht zu prü­fen und Sanktionen aus­zu­set­zen. Lauterbach appel­lier­te zudem an alle Eltern und Kinderärzte, nicht unmit­tel­bar nöti­ge Vorsorgeuntersuchungen um weni­ge Wochen zu verschieben…"

kran​ken​kas​sen​.de



"Patient in Berliner Klinik auf fal­scher Seite operiert

Berlin (dpa) – Verwechslung mit gro­ßen Folgen: Ein Patient der Evangelischen Elisabeth Klinik in Berlin ist auf der fal­schen Seite ope­riert wor­den. «Wir bedau­ern zutiefst, dass es in unse­rem Haus zu einer Eingriffsverwechselung gekom­men ist», teil­te eine Sprecherin der Johannesstift Diakonie, zu der die Klinik gehört, am Donnerstag mit. Zuvor hat­te die «Bild»-Zeitung berich­tet. Demnach soll­te der Mann Ende November wegen einer Verletzung am lin­ken Fuß ope­riert wer­den – der Eingriff erfolg­te dann am rech­ten Fuß…

«Nach der­zei­ti­gem Kenntnisstand hat wahr­schein­lich die Tatsache, dass ein grö­ße­rer Eingriff sich ver­zö­gert hat und die ent­ste­hen­de Lücke kurz­fris­tig für einen klei­nen Eingriff genutzt wur­de, wesent­lich zur Fehlerentstehung bei­getra­gen», hieß es…

Solche Fehler sei­en «sehr, sehr sel­ten», teil­te die Sprecherin wei­ter mit…"

kran​ken​kas​sen​.de



Wetten, daß das mit Digitalisierung nicht pas­siert wäre? Niemals wür­de man da auf dem fal­schen Fuß erwischt.