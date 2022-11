Aktuelles aus den Tollhäusern (10.11.)

Wieder von den bewähr­ten DPA-News aus Gesundheitswesen:

»Früh hohe Werte: Grippewelle in Deutschland hat begonnen

In den Jahren vor der Corona-Pandemie began­nen Grippewellen meist nach dem Jahreswechsel. Mit Maskentragen und redu­zier­ten Kontakten etwa kam die Verbreitung von Influenzaviren dann über wei­te Strecken zum Erliegen. Das scheint sich jetzt wie­der zu ändern…«

Seit Jahrhunderten wer­den in Deutschland nach dem Jahreswechsel Masken getra­gen. In mei­ner Erinnerung nann­te sich das Karneval, Fasching oder so.

"Barmer Morbiditätsatlas: Hessen gesün­der als der Bundesschnitt

Frankfurt/Main (dpa/lhe) – Die Menschen in den nörd­li­chen Landkreisen Hessens sind krän­ker als im Süden. Das geht aus dem neu­en «Morbiditäts- und Sozialatlas» der Krankenkasse Barmer hervor. ..

Neben Daten zur Gesundheit (wie Diagnosen vom Arzt oder im Krankenhaus und Arzneimittelrezepte) wur­den auch Sozialdaten (wie Alter, Geschlecht, Bildung, Branche und Einkommen) eingespeist…"

Die Datenkrake muß gefüt­tert wer­den. Die Kosten für den Erwerb der Daten wer­den auf die Beiträge umgelegt.

»Im Südwesten ster­ben nach wie vor die wenigs­ten Menschen an Krebs

Stuttgart (dpa/lsw) – In Baden-Württemberg ster­ben gemes­sen an der Einwohnerzahl und im bun­des­wei­ten Vergleich nach wie vor die wenigs­ten Menschen an Krebs. 2020 wur­den im Südwesten auf 100 000 Einwohner rund 223 Sterbefälle wegen Krebserkrankungen regis­triert, wie die Techniker Krankenkasse mit­teil­te...«

Das sind in einem Jahr mehr als die 160 "an und mit Corona" in fast drei Jahren dort Verstorbenen (laut RKI). Letztere waren aber auch zu 65 Prozent älter als 80.

"Medizintechnik-Industrie mel­det Wachstumsflaute

München (dpa) – Die deut­sche Medizintechnik-Industrie erwar­tet 2022 einen Anstieg des Branchenumsatzes um nomi­nal 3,5 Prozent auf 37,7 Milliarden Euro. «Ein Grund zur Freude ist das aber nicht», sag­te Marcus Kuhlmann, Leiter der Medizintechnik im Industrieverband Spectaris am Donnerstag…

Angesichts der welt­weit altern­den Bevölkerung, der Zunahme chro­ni­scher Erkrankungen und des medi­zi­ni­schen Fortschritts blie­ben die Wachstumsperspektiven grund­sätz­lich positiv."

Gott sei Dank! (Solche Sorgen möch­te man haben…)

»Corona-Inzidenz in Berlin sinkt auf 189 – weni­ger Klinik-Patienten

… Die Hospitalisierungsinzidenz lag laut dem Lagebericht in Berlin bei 11,1. Dieser Wert gibt die Zahl der Einlieferungen ins Krankenhaus pro 100 000 Einwohner im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion an. 692 Patienten mit Corona lagen in Krankenhäusern. Die Belegung der Intensivstationen wur­de mit 6 Prozent oder 62 Covid-Patienten angegeben…«

OMG! Wie konn­te das passieren?

"Suchtberatung warnt vor Notlage: «pre­kä­re Finanzierung»

Hamm (dpa) – Viele Suchtberatungsstellen rin­gen nach Einschätzung der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen mit bedroh­li­chen finan­zi­el­len Engpässen. «Das Thema der pre­kä­ren Finanzierung brennt immer mehr», sag­te DHS-Geschäftsführerin Christina Rummel…

Die DHS geht von rund drei Millionen Menschen zwi­schen 18 und 64 Jahren aus, die alko­hol­ab­hän­gig sind oder Alkohol in miss­bräuch­li­chen Mengen kon­su­mie­ren. Außerdem sei­en bis zu 1,9 Millionen Personen medi­ka­men­ten­ab­hän­gig, weit mehr als vier Millionen Menschen abhän­gig von Tabak. Hinzu kom­men Hunderttausende Menschen, die von ille­ga­len Drogen abhän­gig sind."

Es wird ja nicht nichts getan, für den Profit mit Spritzsuchtkranken wird gesorgt:

»Land för­dert Forschung zu Langzeitfolgen von Corona-Erkrankungen

Schwerin (dpa/mv) – Mecklenburg-Vorpommern unter­stützt die Forschung zu Langzeitfolgen von Corona-Erkrankungen. Wie Gesundheitsministerin Stefanie Drese (SPD) am Donnerstag in Schwerin mit­teil­te, erhal­ten die Universitätskliniken in Greifswald und Rostock rund 2,5 Millionen Euro für die Behandlung von schwer Erkrankten und Forschungen zu Krankheitsverläufen. Weitere 350 000 Euro erhal­te das Anfang Oktober gegrün­de­te Long Covid-Institut in Rostock, das von der renom­mier­ten Lungenfachärztin Jördis Frommhold gelei­tet wird…«

»Thüringen ver­län­gert bestehen­de Corona-Regeln

Erfurt (dpa/th) – Angesichts nied­ri­ger Infektionszahlen bleibt es in Thüringen bei mode­ra­ten Masken- und Testpflichten. Die der­zeit bestehen­den Regelungen wer­den unver­än­dert bis zum 23. Dezember fort­ge­führt, teil­te das Gesundheitsministerium am Donnerstag in Erfurt mit…

Thüringen weist der­zeit bun­des­weit die nied­rigs­te Corona-Inzidenz aus…«

Erst, wenn die Inzidenz nega­tiv ist, wird gelo­ckert und ein neu­er Landtag gewählt.

»Bundesgerichtshof: Keine Strafbarkeitslücke bei Impfpass-Fälschung

Leipzig (dpa) – Fälscher von Corona-Impfpässen kön­nen nach einer grund­sätz­li­chen Entscheidung des Bundesgerichtshofs (BGH) nicht auf Straffreiheit wegen einer Gesetzeslücke hof­fen. Könne ein Beschuldigter nicht wegen der Fälschung von Gesundheitszeugnissen schul­dig gespro­chen wer­den, kom­me immer noch eine Verurteilung wegen Urkundenfälschung all­ge­mein in Betracht, ent­schied der BGH am Donnerstag…«

Das Rätsel, wie ein gefälsch­tes Impfversprechen gefälscht wer­den kann, klär­te der BGH nicht auf.

»Mindestens 76 Millionen Euro Schaden durch Corona-Abrechnungsbetrug

Stuttgart (dpa/lsw) – Die Schäden wegen Abrechnungsbetrugs im Zusammenhang mit angeb­li­chen Corona-Testzentren lie­gen in Baden-Württemberg bei min­des­tens 76 Millionen Euro…«

Ist der Begriff "Peanuts" ange­mes­sen ange­sichts des Betruges der Regierung mit angeb­lich schüt­zen­den Spritzen und Masken?

»RKI-Wochenbericht: Mehrere Corona-Kennzahlen wei­ter rückläufig

Berlin (dpa) – Mehrere Kennzahlen zur Corona-Pandemie von ver­gan­ge­ner Woche las­sen laut Robert Koch-Institut (RKI) auf einen rück­läu­fi­gen Trend schlie­ßen. Die Sieben-Tage-Inzidenz zum Beispiel sank in allen Bundesländern, der Rückgang beträgt im Wochenvergleich 35 Prozent…

Das RKI sieht aber auch wei­ter einen Rückgang bei den schwer ver­lau­fen­den Erkrankungen. Wie bereits in den Vorwochen wird vor einem hohen Infektionsdruck jetzt im Herbst gewarnt – nicht nur mit Blick auf Covid-19, son­dern auch wegen ande­rer Atemwegs­erkrankungen. Die Grippe- und die RSV-Welle haben bereits begon­nen. RSV steht für Respiratorisches Synzytial-Virus.«

Irgendeine Welle fin­det Lothar Wieler immer. Demnächst das Konspiratorische Suizidal-Virus.

»Bundesmittel für Gen- und Zelltherapie-Zentrum bewilligt

Berlin (dpa/bb) – Für den Aufbau eines Zentrums für Gen- und Zelltherapie in Berlin sol­len im kom­men­den Jahr vier Millionen Euro vom Bund zur Verfügung gestellt wer­den. Das hat der Haushaltsausschuss des Bundestages am Donnerstag beschlos­sen. Mittelfristig sol­len mehr als 40 Millionen Euro an Bundesmitteln bereit­ge­stellt wer­den, wie der FDP-Fraktionsvorsitzende Christoph Meyer mitteilte…

Bereits im April hat­ten Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD), Bayer-Pharma-Chef Stefan Oelrich und Charité-Chef Heyo Kroemer eine Absichtserklärung zur Gründung einer sol­chen Einrichtung unterzeichnet…«

Wenn der Bayer-Mensch dabei ist, wird es wenigs­tens kein Plagiat sein.

Oelrich ist der:

»Ich sage immer ger­ne: Wenn wir vor zwei Jahren eine Umfrage in der Öffentlichkeit gemacht hät­ten – "Wären Sie bereit, eine Gen- oder Zelltherapie in Ihren Körper zu inji­zie­ren?" – hät­ten wir wahr­schein­lich eine Ablehnungsquote von 95 % gehabt.«

Näheres in "Impfstoffe" sind Gentherapie, sagt Bayer-Vorstand und Charité-Aufsichtsratsmitglied.

Und der: