Aktuelles aus den Tollhäusern (12.12.22)

Es ist mal wie­der Zeit für DPA-News aus Gesundheitswesen, heu­te mit einem Nachtrag vom 12. Dezember:

»Zahl der Arztbesuche deut­lich gestiegen

Berlin (dpa) – Nach teils deut­li­chen Rückgängen in der Corona-Pandemie sind Patientinnen und Patienten in die­sem Jahr wie­der häu­fi­ger in eine Arztpraxis in Deutschland gegan­gen. So sorg­ten zahl­rei­che Arztbesuche über alle medi­zi­ni­schen Fachgruppen hin­weg im ers­ten Quartal für einen Anstieg der Fallzahlen von 4,8 Prozent im Vergleich zum ers­ten Quartal im Vor-Corona-Jahr 2019. Das zeigt der neue Trendreport des Zentralinstituts für die kas­sen­ärzt­li­che Versorgung (Zi), der der Deutschen Presse-Agentur in Berlin vor­liegt. Im zwei­ten Quartal 2022 gab es ein Plus von 0,3 Prozent.«

Für das "Bruttosozialprodukt" ist das erfreu­lich. Die durch den rapi­den Verfall der "Impfquoten" dar­ben­den ärzt­li­chen Unternehmen wer­den es eben­falls zu schät­zen wissen.

»Bewegungsgipfel als Ziel- und Wendepunkt: Mehr Sport für alle

Berlin (dpa) – Der Bewegungsgipfel am Dienstag (10.00 Uhr) in Berlin ist der Beginn einer gemein­sa­men Anstrengung von Bundesministerien und dem Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB). Ziel die­ser Initiative ist, dem weit­ver­brei­te­ten Bewegungs- und Sportmangel bei Jung und Alt in Deutschland entgegenzuwirken.

Teilnehmer des Bewegungsgipfels

Bundesinnenministerin Nancy Faeser und Bundesgesundheits­minister Karl Lauterbach (bei­de SPD) rich­ten den Bewegungs­gipfel in der Max-Schmeling-Halle aus…«

Ob die bei­den BewegungsverbieterInnen nach der nächs­ten Kabinettsumbildung noch das "Gute-Bewegungsgesetz" mit­er­le­ben werden?

"Weniger dia­gnos­ti­zier­te Krebserkrankungen 2020 wegen Corona…

… «Wir haben bereits mit dem Beginn des Lockdowns im Frühjahr 2020 davor gewarnt, dass sich auf­grund der aus­ge­setz­ten Abklärungs- und Früherkennungsuntersuchungen eine Bugwelle an spät dia­gnos­ti­zier­ten Krebserkrankungen auf­baut», sag­te der Chef des Deutschen Krebsforschungszentrums, Michael Baumann, in Heidelberg. Die Zahlen schie­nen die­se Befürchtung nun zu bestätigen…

Viele Menschen [hät­ten] aus Sorge vor einer Corona-Ansteckung die Früherkennungsuntersuchungen gemieden…"

Echt jetzt? Nicht, daß es noch eine Übersterblichkeit des­halb gibt! Noch immer ver­hin­dert die Machete im Kopf die Frage nach der Verantwortung für die Panikmache.

»Corona-Welle rollt: Ansturm auf Krankenhäuser in China

Peking (dpa) – Nach der Lockerung der stren­gen Null-Covid-Strategie in China müs­sen vie­le Krankenhäuser einen Ansturm von Infizierten bewältigen.«

Ich hat­te "Ansturm von Inhaftierten" gele­sen. Hat man etwas von unse­ren No- und ZeroCovid-Fans dazu ver­nom­men? Andererseits, schlim­mer als bei uns scheint es in China auch nicht zu sein: "«Ich ken­ne allein 25 posi­ti­ve Fälle oder Erkrankte in mei­nem Umfeld», schil­der­te eine Pekingerin. Ein ande­rer schätz­te, dass ein Drittel sei­ner Bekannten krank sei."

"Impfpflicht in Heimen und Kliniken: Vielfach Verzicht auf Bußgelder

Erfurt (dpa/th) – In Thüringen ver­zich­ten ers­te Kommunen bei der Impfpflicht für Beschäftigte in der Gesundheitsbranche inzwi­schen auf wei­te­re Bußgeldbescheide…

«Inwieweit die ein­rich­tungs­be­zo­ge­ne Impfpflicht oder unser Aufforderungsschreiben zur Impfbereitschaft bei­getra­gen haben, lässt sich nicht bele­gen», hieß es von der Stadt [Erfurt]…

Dem Ministerium zufol­ge waren bis Ende Oktober rund 13 900 Menschen in Thüringer Pflegeeinrichtungen ohne Impfnachweis gemel­det. Bis zu die­sem Zeitpunkt sei­en in Thüringen rund 2100 Bußgeldverfahren ein­ge­lei­tet worden…"

Von Entschuldigung und Schadensersatz ist nichts zu lesen.

»10 000 Tiere zum Wiederaufbau der Nerzzucht auf Weg nach Dänemark

Kopenhagen (dpa) – Gut zwei Jahre nach der Massenkeulung aller Nerze in Dänemark sind die ers­ten Tiere zum Aufbau einer neu­en Zucht auf dem Weg in das EU-Land. Es han­de­le sich um 10 000 Tiere aus islän­di­schen Nerzfarmen, berich­te­te der Sender DR am Montag…«

Wie das Land mit "Impftoten" umge­hen wird, ist noch ungeklärt.

"Huml: Corona-Not Anfang 2020 mach­te sonst übli­che Sorgfalt unmöglich

München (dpa/lby) – Zu Beginn der Corona-Pandemie 2020 konn­ten die baye­ri­schen Gesundheitsbehörden nach Angaben der dama­li­gen Ministerin Melanie Huml (CSU) nicht die sonst übli­che Sorgfalt bei der Beschaffung von Schutzausrüstung an den Tag legen. Bei vie­len Dingen konn­ten wir nicht noch fünf Experten hin­zu­zie­hen und war­ten. Wir muss­ten han­deln, um Menschen­leben zu ret­ten» sag­te die dama­li­ge Gesundheitsministerin am Montag im Maskenausschuss des Landtags…"

Zumal man damals einen Mangel an Experten hat­te. Die muß­ten Podcasts gestal­ten. Wie sagt man in Bayern? "Huml, Huml – Moos, Moos". Für die des Bayerischen nicht Mächtigen: "aus der Gaunersprache < jid­disch moos < hebrä­isch ma`ôt = Kleingeld, Münzen" (duden​.de).

"Erkältungswelle zwingt auch Schwesig zu Pause

Schwerin (dpa/mv) – Die Erkältungsviren machen auch vor Politikern nicht halt. Am Montag mel­de­te sich Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) krank. «Leider muss ich mei­ne Termine absa­gen, da die Infektionswelle auch durch mei­ne Familie zieht», teil­te sie auf Twitter mit…"

Eigentlich macht man das Fenster zu, wenn es zieht. Sind die Schulen in MV eigent­lich noch geheizt? Und Twitter? Ist das nicht seit kur­zer Zeit böse?

»Spektakel am Nachthimmel – Geminiden-Sternschnuppen Mitte Dezember

Jede Menge Sternschnuppen in der Vorweihnachtszeit: Gleich zwei Ströme ver­glü­hen­der Objekte kön­nen Schaulustige in den kom­men­den Tagen am Himmel beob­ach­ten. Da sind vor Heiligabend jede Menge Wünsche offen, wenn das Wetter mitspielt…«

Man fra­ge bit­te nicht mich, was das bei den Gesundheitsnachrichten ver­lo­ren hat. Aber Ausblicke von Sterndeutern, Modellierern und Glaskugelbeobachterinnen sind ja schon lan­ge en vogue bei dpa.

»15 000 Corona-Patienten 2021 auf Station – Zahl vervierfacht

Halle (dpa/sa) – Knapp 15 800 Menschen sind im Vorjahr mit einer nach­ge­wie­se­nen Coronavirus-Infektion in einem Krankenhaus in Sachsen-Anhalt sta­tio­när behan­delt wor­den. Das waren im Vergleich zu 2020 mehr als vier Mal so vie­le Patientinnen und Patienten mit knapp 3700 nach­ge­wie­se­nen Fällen, wie das Statistische Landesamt am Montag mit. [sic]..«

Da haben die "Impfungen" doch pri­ma gewirkt!

»Expertenrat skep­tisch zu neu­em Flickenteppich bei Corona-Regeln

Schwerin (dpa/mv) – Der Corona-Expertenrat der Bundesregierung hält die Vorgaben des Bundes zur Pandemiebekämpfung aktu­ell für ange­mes­sen, sieht die unter­schied­li­che Umsetzung der in Länderhoheit lie­gen­den Maßnahmen aber kri­tisch. «Dass wir grund­sätz­lich begrü­ßen wür­den, wenn es eini­ger­ma­ßen bun­des­ein­heit­li­che Regelungen gäbe, liegt auf der Hand. Denn es ist schwer ver­mit­tel­bar, dass wir bei einem Wechsel von einem Bundesland ins ande­re unter­schied­li­che Regeln haben», sag­te der Ratsvorsitzende Prof. Heyo Kroemer am Montag in

Schwerin…«

Ist es nicht "eini­ger­ma­ßen" schön, daß auf die­se FlickenexpertInnen kein Schwein mehr hören muß?

»Fußball-Legende Pelé erholt sich wei­ter von Atemwegsinfektion

São Paulo (dpa) – Der Gesundheitszustand der bra­si­lia­ni­schen Fußball-Legende Pelé ver­bes­sert sich nach einer Atemwegserkrankung im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion weiter…«

Es sei ihm alles Gute gewünscht bei die­ser ori­gi­nel­len Erkrankung.

»Weltgesundheitsorganisation mahnt zu Wachsamkeit wegen Streptokokken

Kopenhagen/Stockholm (dpa) – Die Weltgesundheitsorganisation WHO und die EU-Gesundheitsbehörde ECDC haben ange­sichts einer Häufung schwe­rer Erkrankungen von Kindern nach Infektionen mit A‑Streptokokken zur Wachsamkeit auf­ge­ru­fen. Das geht aus einer gemein­sa­men Mitteilung vom Montag hervor…«

Ich will gar nicht wis­sen, wer da einen Impfstoff auf Lager hat. Wie läuft es denn so mit den Affenpocken?