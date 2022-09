Aktuelles aus den Tollhäusern (13.9.)

Wieder mal mit "DPA-News aus Gesundheitswesen".

"US-Präsident Biden will Kampf gegen Krebs wei­ter vorantreiben

Boston/Washington (dpa) – US-Präsident Joe Biden will den Kampf gegen Krebs wäh­rend sei­ner Amtszeit wei­ter vor­an­trei­ben… Es gebe enor­me Möglichkeiten in der Krebsforschung, etwa mit Blick auf Impfstoffe, die Krebs ver­hin­dern könn­ten, sag­te Biden und nann­te wei­te­re Beispiele: «Stellen Sie sich einen ein­fa­chen Bluttest bei der jähr­li­chen Untersuchung vor, mit dem Krebs in einem frü­hen Stadium erkannt wer­den könn­te. (…) Stellen Sie sich vor, Sie bekä­men eine ein­fa­che Spritze statt einer stra­pa­ziö­sen Chemotherapie.»…"

kran​ken​kas​sen​.de



Er meint es gut, der alte Mann. Mit Biontech, Pfizer und Moderna.

"Corona-Winter: Virologin erwar­tet kei­ne Überlastung der Krankenhäuser

Berlin/München (dpa) – Die Münchner Virologin Ulrike Protzer erwar­tet kei­ne Überlastung der Krankenhäuser in einer mög­li­chen Corona-Winterwelle…

Die Corona-Impfungen nann­te die Medizinerin einen ech­ten «Gamechanger»…

Dagegen müs­se man eine ver­stärk­te Grippewelle durch­aus befürch­ten, sag­te Protzer. «Da hat­ten wir durch das kon­se­quen­te Maskentragen in den ver­gan­ge­nen zwei Jahren sehr weni­ge Fälle, aber das wird uns die­ses Jahr wie­der tref­fen.»"

kran​ken​kas​sen​.de



Gamechanger: Wir wech­seln die Begründung, die Maßnahmen bleiben.

»Nur noch weni­ge Corona-Fälle in Gefängnissen

Düsseldorf (dpa/lnw) – In NRW sinkt die Zahl von posi­tiv auf Corona getes­te­ten Häftlingen…

Wie aus dem Bericht an den Rechtsausschuss her­vor geht, gab es seit März 2020 ins­ge­samt 5141 Corona-Fälle unter den Gefangenen. In NRW gibt es etwa 14 000 Haftplätze. Unter den Bediensteten gab es seit März 2020 rund 4800 Corona-Fälle…«

kran​ken​kas​sen​.de



Sieht so aus, als hät­te je ein "infi­zier­ter" Bediensteter (m/w/d) einen Gefangenen (dto.) ange­steckt. Und nein: In NRW kom­men die Corona-Fälle nicht ins Gefängnis.

"Melinda French Gates: Corona, Krieg wer­fen Entwicklungshilfe zurück

Berlin (dpa) – Melinda French Gates, Co-Vorsitzende der Bill-und-Melinda-Gates-Stiftung, hat die Weltgemeinschaft auf­ge­for­dert, die Entwicklungszusammenarbeit anzukurbeln…

[Es] müs­se finan­zi­el­le Hilfe über digi­ta­le Telefone direkt auf Bankkonten von Frauen über­wie­sen wer­den. «Sobald eine Frau ein biss­chen Geld hat, inves­tiert sie es in der Regel anders als ihr Mann…"

kran​ken​kas​sen​.de

Das braucht die Frau in der Sahel-Zone, um ihre Investments vor­zu­neh­men: Ein Smartphone und die App von Microsoft. Zunächst hat­te ich mich ver­le­sen: "Melinda French: Gates' Corona, Krieg wer­fen Entwicklungshilfe zurück". Dann dach­te ich "Ist doch kein Deutsch".

"Lauterbach: Wirksame Impfstoffe für Kampf gegen Corona-Herbstwelle

… Jetzt könn­ten die Impfstoffe auch in Deutschland ein­ge­setzt wer­den. Dafür gel­te bereits die aktu­el­le Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko)…"

kran​ken​kas​sen​.de

Jetzt weiß ich, wo das Blaue vom Himmel in den letz­ten Tagen hin ist.

"Immunologe: Als Risikopatient nicht auf neu­en Omikron-Booster warten

Berlin (dpa) – Nach der Zulassung eines wei­te­ren Omikron-Boosters in der EU rät der Immunologe Carsten Watzl Risikogruppen dazu, nicht auf des­sen Verfügbarkeit in Deutschland zu war­ten. «Wer unter die bis­he­ri­ge Empfehlung der Ständigen Impfkommission für eine zwei­te Auffrischimpfung fällt, soll­te jetzt bes­ser den an die Omikron-Sublinie BA.1 ange­pass­ten Impfstoff neh­men, der in die­sen Tagen bei den Hausärzten ankommt»…"

kran​ken​kas​sen​.de

Als ich noch jung und belast­bar war, gab es "Schlußverkaufs-Schlachten". In mei­ner Erinnerung ging es da meist um Waren, die einen Nutzen hat­ten und begehrt waren. Wie sich die Zeiten ändern!

"Arzt muss wegen fal­scher Masken-Atteste für Kinder Geldstrafe zahlen

Hechingen (dpa/lsw) – Wegen fal­scher Atteste zur Befreiung von der Corona-Maskenpflicht für Kinder muss ein Arzt aus Hechingen (Zollernalbkreis) eine Geldstrafe zah­len. Wie ein Sprecher des Hechinger Amtsgerichts am Dienstag bestä­tig­te, ver­ur­teil­te das Gericht den Mediziner am Montag zu einer Geldstrafe von 9000 Euro (90 Tagessätze zu je 100 Euro). Das Urteil ist noch nicht rechts­kräf­tig. Mehrere Medien hat­ten über den Fall berichtet.

Das Gericht sah es als erwie­sen an, dass der Mann zwi­schen Herbst 2020 und Frühjahr 2021 in sechs Fällen fal­sche Gesundheitszeugnisse aus­ge­stellt hat­te. Die Kinder hat­ten dem­nach in der Praxis des Arztes über Übelkeit, Kreislaufprobleme oder Atemnot beim Tragen der Schutzmasken geklagt. Der Angeklagte soll sie dar­auf­hin nach Angaben meh­re­rer Zeugen zwar mehr­fach unter­sucht haben. Die Masken-Atteste soll er dann aber aus­ge­stellt haben, obwohl die Messwerte der Kinder unauf­fäl­lig und die Tests für die Beurteilung unge­eig­net waren."

kran​ken​kas​sen​.de

Was regt Ihr Euch auf? Für Seenotrettung gibt es auch def­ti­ge Strafen. Und wer wei­land in den Staaten ent­flo­he­ne SklavInnen ver­steck­te, wur­de aus­ge­peitscht, wenn er oder sie Glück hat­te. Da sind 1.500 Euro pro gefälsch­tem Kind nachgeschmissen.

»Corona-Inzidenz in Hamburg sinkt die elf­te Woche in Folge«

kran​ken​kas​sen​.de



Wie man hört, erwägt der Senat Ausgangssperren.

"Deutscher Zukunftspreis: Forschungsteams stel­len Projekte vor

Im ver­gan­ge­nen Jahr ging der Deutsche Zukunftspreis an Forschende., die im Zuge der Corona-Pandemie welt­weit bekannt wur­den: Der Bundespräsident zeich­ne­te die Biontech-Gründer aus. Nun läuft das Rennen um den renom­mier­ten Wissenschaftspreis erneut…

Der Deutsche Zukunftspreis ist mit 250 000 Euro dotiert und gehört zu den bedeu­tends­ten Wissenschaftspreisen in Deutschland. Voraussetzung ist nicht nur die Innovation: Das Produkt muss zudem bis zur Marktfähigkeit ent­wi­ckelt sein. Schon die Nominierung gilt als hohe Auszeichnung."

kran​ken​kas​sen​.de

Bekommen tun ihn aber nur die Bedürftigen.

"Bund steigt bei Lufthansa aus – Aktienpaket voll­stän­dig verkauft

… «Das Unternehmen liegt wie­der in pri­va­ten Händen», sag­te Jutta Dönges, die den WSF als Geschäftsführerin der Finanzagentur ver­ant­wor­tet. Die Stabilisierung sei erfolg­reich abge­schlos­sen. Mit 1,07 Milliarden Euro über­stie­gen die ins­ge­samt erziel­ten Erlöse den zum Erwerb der Beteiligung ein­ge­setz­ten Betrag von 306 Millionen Euro deut­lich. Damit ende die Beteiligung des WSF…"

kran​ken​kas​sen​.de



Nicht, daß da noch zu viel den pri­va­ten Taschen ent­nom­men wird!