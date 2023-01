Aktuelles aus den Tollhäusern (20.1.23)

Wieder von ndr​.de:

»RKI: Sieben-Tage-Inzidenz liegt bun­des­weit jetzt bei 72,6«

Was paßt da bes­ser als ein Song von Geier Sturzflug (you​tube​.com)? 40 Jahre alt, aber lei­der aktu­ell klingend:

»Bundesländer ver­nich­ten über 17 Millionen abge­lau­fe­ne Corona-Masken

Vier Bundesländer haben ins­ge­samt über 17 Millionen abge­lau­fe­ne Corona-Masken ver­brannt. Dies geht aus einer Umfrage der "Welt" bei allen Ländern her­vor… Elf Bundesländer teil­ten mit, bis­her kei­ne Corona-Masken ent­sorgt zu haben, eini­ge plan­ten dies aber… Sie kön­nen aller­dings bis­her nur Masken ver­bren­nen, die sie auch selbst ein­ge­kauft haben. Für Masken, die der Bund beschafft und an die Länder ver­teilt hat, brau­chen sie hier­für die Zustimmung der Bundesregierung.«

Wie vie­le Millionen Steuergelder allei­ne damit ver­brannt wer­den, berich­tet der NDR nicht.

»180.000 Tote mehr in Deutschland wäh­rend Corona-Jahren

In den Corona-Jahren 2020 bis 2022 sind nach Daten des ifo Instituts in Deutschland rund 180.000 Menschen mehr gestor­ben als zu erwar­ten gewe­sen wäre. Den am Freitag ver­öf­fent­lich­ten Berechnungen zur Übersterblichkeit zufol­ge waren es allein in der Altersgruppe der Menschen ab 80 rund 116.000…«

Auch wenn die Überschrift etwas ande­res nahe­le­gen will, han­delt es sich hier allen­falls um eine Korrelation. Trickreich ist die Zusammenfassung der drei Jahre. So mogelt man sich um die Frage her­um, war­um aus­ge­rech­net im Zeitraum nach Massen-"Impfungen" die Zahlen stiegen.

»Freiwilliges Maskentragen im Fernverkehr: Bevölkerung gespalten

Anfang Februar fällt bun­des­weit die Maskenpflicht im Fernverkehr. Bei der Frage nach dem frei­wil­li­gen Tragen einer Maske sind die Menschen in Deutschland gespal­ten. 43 Prozent der Befragten gaben in einer aktu­el­len Umfrage an, dass sie "sehr wahr­schein­lich" oder "eher wahr­schein­lich" wei­ter einen Mund-Nasen-Schutz in Bahnen und Bussen tra­gen wol­len, wie das Meinungsforschungsinstitut YouGov am Freitag mit­teil­te. 47 Prozent ant­wor­te­ten hin­ge­gen, dass sie das eher oder sehr wahr­schein­lich nicht tun wollen…«

Das war­ten wir mal ab. YouGov ist ohne­hin ein Witz.

»Gute Geschäfte durch Corona-Sondermüll in MV

Die lan­des­ei­ge­ne Deponie Ihlenberg im Landkreis Nordwestmecklenburg hat auch in der Corona-Zeit gute Geschäfte gemacht. Laut dem neu­es­ten Geschäftsbericht lagen die Umsätze im Jahr 2021 deut­lich höher als erwar­tet: Rund 11 Millionen Euro ver­dien­te der Landesbetrieb – vor allem mit der Einlagerung gefähr­li­cher Abfälle wie bei­spiels­wei­se Corona-Sondermüll…«

Da wäre sicher mehr drin.

»Früherer Geschäftsmann wegen ver­such­tem Masken-Betrug angeklagt

Gegen einen wegen betrü­ge­ri­scher Windkraftverträge ver­ur­teil­ten frü­he­ren Geschäftsmann hat die Staatsanwaltschaft erneut Anklage erho­ben. Dem Mann aus dem Emsland wer­de ver­such­ter Betrug in beson­ders schwe­rem Fall vor­ge­wor­fen, sag­te ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Osnabrück. Er soll zu Beginn der Corona-Pandemie im Frühjahr 2020 dem Bundes­gesundheits­ministerium die Lieferung von meh­re­ren Millionen Schutzmasken vor­ge­schla­gen und 14 Millionen Euro Vorkasse für das Geschäft haben wol­len. Er sei aber weder in der Lage noch wil­lens gewe­sen, die ver­spro­che­nen Masken zu lie­fern. Der dama­li­ge Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) ging auf das Geschäft nicht ein…«

Das war wohl sein Pech. Die Betrüger, mit denen Spahn Geschäfte mach­te, sind auf frei­em Fuß.

Zum Schluß die WöchnerInnen von Berlin:

»Grüne Woche in Berlin erst­mals wie­der als Live-Event gestartet

Schlemmen, stau­nen, Tiere strei­cheln: Die Agrarmesse Grüne Woche hat nach zwei­jäh­ri­ger Corona-Pause wie­der als Live-Ereignis in den Berliner Messehallen begon­nen… Beim Auftaktrundgang pro­bier­ten sich auch Bundesagrarminister Cem Özdemir (Grüne) und Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) heu­te durch das Angebot. Özdemir sag­te, die Messe sei auch Gelegenheit zum Dank, dass Bauern Tag für Tag dafür sorg­ten, dass der Tisch gedeckt sei. Dies sei nicht selbst­ver­ständ­lich, weil es auf der Erde auch Menschen gebe, "die hung­rig ins Bett gehen müs­sen", sag­te er…«

Und goß sich einen "Corona Nacktarsch" ein.