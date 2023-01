Aktuelles aus den Tollhäusern (26.1.23)

Heu­te mal wie­der mit den bewähr­ten DPA-News aus Gesund­heits­we­sen:

»RKI: Grip­pe­wel­le nach frü­hem Beginn bereits beendet

Ber­lin (dpa) – Nach außer­ge­wöhn­lich frü­hem Beginn im Herbst 2022 sieht das Robert Koch-Insti­tut (RKI) die Grip­pe­wel­le in Deutsch­land inzwi­schen als been­det an. Nach Defi­ni­ti­on der Arbeits­ge­mein­schaft Influ­en­za des RKI ende­te sie nach elf Wochen mit der ers­ten Woche die­ses Jah­res, wie aus deren Grip­pe-Bericht vom Mitt­woch­abend hervorgeht.«

Wie konn­te das pas­sie­ren mit einer abge­sack­ten Impf­quo­te (rki​.de)? Und ohne, daß die gan­ze Welt geimpft wurde?

»Nach drei Coro­na-Jah­ren: Wer braucht künf­tig noch die Impfung?

Ber­lin (dpa) – Gro­ße Impf­zen­tren sind geschlos­sen, Inzi­denz­wer­te in den Hin­ter­grund gerückt. Und das Covid-19-Impf­zer­ti­fi­kat? Schon lan­ge nicht mehr vor­ge­zeigt. Aus Kli­ni­ken ist zu hören, Covid-19-Pati­en­ten sei­en Teil des All­tags gewor­den. Trotz die­ser Ent­wick­lun­gen: Auch drei Jah­re nach dem ers­ten bestä­tig­ten Coro­na-Fall in Deutsch­land am 27. Janu­ar 2020 wer­den Über­le­gun­gen zum Imp­fen gegen Coro­na nicht hin­fäl­lig. Ein Überblick…«

Hier soll ein Ver­weis genü­gen auf Bun­des­re­gie­rung bestä­tigt: Sie hat 672 Mil­lio­nen "Impf­stoff-Dosen" ein­ge­kauft. Fir­men erhöh­ten Preis um 50%.

»Sor­ge um Schutz von Pati­en­ten­da­ten – Arzt klagt gegen Honorarabzug

Mün­chen (dpa/lby) – Das Sozi­al­ge­richt Mün­chen befasst sich am Don­ners­tag (10.00 Uhr) mit Hono­rar­kür­zun­gen für Ärz­te, die sich gegen die elek­tro­ni­sche Wei­ter­ga­be von Pati­en­ten­da­ten weh­ren. Der Augen­arzt Ger­not Pet­zold aus Kulm­bach wen­det sich mit sei­ner Kla­ge gegen den Abzug von einem bis 2,5 Pro­zent der Kas­sen-Ver­gü­tung. Hin­ter­grund ist nach sei­nen Wor­ten die Sor­ge um die ärzt­li­che Schwei­ge­pflicht und die Sicher­heit der Pati­en­ten­da­ten. Es gehe um eine Mus­ter­kla­ge, sagt Pet­zold, der im Vor­stand des Baye­ri­schen Fach­arzt­ver­ban­des (BFAV) sitzt. Beklagt ist die Kas­sen­ärzt­li­che Ver­ei­ni­gung Bay­ern (KVB)…«

Wenigs­tens an dem Punkt bekom­men eini­ge doch den Hin­tern hoch. Allein: Um 19:29 wird gemel­det, die Kla­ge wur­de abge­wie­sen. Der Arzt wird in Beru­fung gehen.

"Holet­schek for­dert «Mar­shall­plan» für deut­sches Gesund­heits­sys­tem"

Genau, der Ami soll zah­len. Aber, Herr Holet­schek, haben Sie bei der Ana­lo­gie die Vor­ge­schich­te bedacht? Ich habe vage in Erin­ne­rung, daß vor dem Mar­shall­plan ein ter­ro­ris­ti­sches Regime in Deutsch­land, das einen schlim­men Krieg vom Zaun gebro­chen hat­te, nie­der­ge­schla­gen wer­den mußte.

»Grimm-Ben­ne erteilt Ret­tungs­schirm für Kran­ken­häu­ser Absa­ge«

Ich ken­ne die Dame nicht und ver­su­che mir gera­de den Satz bild­lich vor­zu­stel­len. An Ret­tungs­schir­me für Leo­par­den erin­ne­re ich mich nicht, wur­den die nicht Ret­tungs­kup­peln genannt? Man muß ein­fach Prio­ri­tä­ten set­zen können.

"Dro­gen­be­auf­trag­ter für mehr Jugend­schutz bei Alko­hol und Tabak

Ber­lin (dpa) – Der Bun­des­dro­gen­be­auf­trag­te Burk­hard Bli­e­nert dringt auf einen stär­ke­ren Schutz beson­ders von Kin­dern und Jugend­li­chen vor Gesund­heits­schä­den durch Alko­hol und Rau­chen. Der SPD-Poli­ti­ker for­der­te am Don­ners­tag in Ber­lin unter ande­rem «kon­se­quen­te Schrit­te» gegen Alko­hol­wer­bung…"

Da fal­len mir ganz ande­re Dro­gen ein.

"Lau­ter­bach will dau­er­haf­te unab­hän­gi­ge Pati­en­ten­be­ra­tung sichern

Ber­lin (dpa) – Bun­des­ge­sund­heits­mi­nis­ter Karl Lau­ter­bach setzt auf eine dau­er­haft gesi­cher­te Ori­en­tie­rungs­hil­fe für Pati­en­tin­nen und Pati­en­ten in Fra­gen der medi­zi­ni­schen Ver­sor­gung. Wich­tig sei dies etwa für Men­schen, die kei­ne Ver­wand­ten hät­ten und dar­auf ange­wie­sen sei­en, sich irgend­wo Infor­ma­tio­nen ein­ho­len zu kön­nen, sag­te der SPD-Poli­ti­ker am Don­ners­tag im Bun­des­tag bei der ers­ten Lesung eines Gesetz­ent­wurfs für eine Reform der «Unab­hän­gi­gen Patientenberatung

Deutschland»…"

Das läßt Schlimms­tes befürchten.

»Spa­ni­en schafft Mas­ken­pflicht im öffent­li­chen Per­so­nen­ver­kehr ab«

Jetzt muß die deut­sche Füh­rungs­stär­ke noch in Zypern wir­ken, dann ist ganz Euro­pa maskenfrei.

»DOSB kann sich Rück­kehr rus­si­scher Ath­le­ten mit Bedin­gun­gen vor­stel­len«

Ich hät­te bei News aus dem Gesund­heits­we­sen erwar­tet, die Ath­le­ten (wohl nur die Män­ner) müß­ten gepfi­zert sein. In Wirk­lich­keit ist gemeint, sie sol­len "Слава Україні" auf den Tri­kots tragen.

»Jun­ge ver­sprüht Pfef­fer­spray in Schu­le- Atem­rei­zun­gen bei Klas­se«

Mit Mas­ken­pflicht wäre das nicht passiert.

»Mas­kier­ter raubt einen Liter Metha­don in Apo­the­ke«

Und ich dach­te, die Mas­kier­ten sind die Verantwortungsvollen.

»WHO-Aus­schuss berät über Been­di­gung von Corona-Gesundheitsnotstand

Genf (dpa) – Drei Jah­re nach Beginn der Coro­na-Pan­de­mie bera­ten unab­hän­gi­ge Exper­ten an die­sem Frei­tag dar­über, ob der inter­na­tio­na­le Gesund­heits­not­stand auf­ge­ho­ben wer­den soll. Der Coro­na-Not­fall­aus­schuss gibt eine Emp­feh­lung ab, die Ent­schei­dung trifft der Gene­ral­di­rek­tor der Welt­ge­sund­heits­or­ga­ni­sa­ti­on (WHO). Die Ent­schei­dung wer­de vor­aus­sicht­lich frü­hes­tens Mon­tag bekannt­ge­ge­ben, ver­lau­te­te aus WHO-Krei­sen in Genf…«

Unab­hän­gi­ge Exper­ten also. Da fällt der Glau­be an Zei­chen und Wun­der schwer.