Aktuelles aus den Tollhäusern (4.10)

Wieder mit Perlen aus den DPA-News aus Gesundheitswesen:

"Trend Pilzesammeln: Experten war­nen vor Apps zur Bestimmung

… Neu im Trend sei­en auch Pilz-Apps, die damit wer­ben, Pilze anhand eines Fotos bestim­men zu kön­nen. «Das ist eine neue Gefahr, die hin­zu­kommt», sagt Hahn. Man kön­ne einem Pilz schließ­lich nicht allein an Form oder Farbe anse­hen, ob die­ser gif­tig ist.

Vor der Nutzung sol­cher Apps warn­te auch Florian Eyer, Chefarzt der kli­ni­schen Toxikologie am Klinikum rechts der Isar der Technischen Universität München. Viele Giftpilze sähen gewöhn­li­chen Speisepilzen zum Verwechseln ähnlich…"

kran​ken​kas​sen​.de (4.10.)



Wie steht es mit Apps, die damit wer­ben, Erkrankungen, die gewöhn­li­cher Grippe zum Verwechseln ähn­lich sehen, Türstehern in Kinos und Geschäften vorzuweisen?

"Virologe: Höhere Corona-Zahlen im Herbst zu erwarten

Kiel (dpa/lno) – Der Virologe Helmut Fickenscher rech­net zwar mit wie­der mehr Corona-Infektionen im Norden in den kom­men­den Monaten. «Höhere Fallzahlen sind natür­lich rea­lis­tisch zu erwar­ten, aber höhe­re Fallzahlen bedeu­ten nicht auch häu­fi­ge­re schwe­re oder töd­li­che Erkrankungen», sag­te der Leiter des Instituts für Infektionsmedizin der Universität Kiel der Deutschen Presse-Agentur. «Selbst bei den lokal exor­bi­tan­ten Fallraten nach der Kieler Woche war dies kein wesent­li­ches Problem.»

Laut einer vom Robert Koch-Institut ver­öf­fent­lich­ten Studie unter Leitung Fickenschers ver­drei­fach­te sich die Sieben-Tage-Inzidenz nach dem Sommerfest ohne Corona-Beschränkungen Ende Juni zwar vor­über­ge­hend in der Region. Im sel­ben Zeitraum sei aber a allen­falls ein schwa­cher Anstieg bei Hospitalisierungen, schwe­ren Erkrankungen oder Todesfällen zu erken­nen gewe­sen. Aufgrund der Absonderungsregeln führ­ten die hohen Infektionszahlen aber zu umfang­rei­chen Personalausfällen unter ande­rem in Krankenhäusern. In der Folge sank auch die Anzahl der beleg­ba­ren Krankenhausbetten auf Normalstationen stark…"

kran​ken​kas​sen​.de (4.10.)



Müßte ein RKI-Mann mit sol­chem Namen Lauterbach nicht ein "Du mich auch!" zuru­fen? Welche Dööfchen dür­fen bei dpa eigent­lich Überschriften schreiben?

"Deutsche Abgeordnete für grö­ße­re inter­na­tio­na­le Rolle Taiwans

Taipeh (dpa) – Gegen den Widerstand aus China set­zen sich deut­sche Parlamentarier für eine Mitwirkung Taiwans in inter­na­tio­na­len Organisationen ein. Es sei «irr­wit­zig und sehr dumm», die demo­kra­ti­sche Inselrepublik von Organisationen wie der Zivilluftfahrtorganisation (ICAO) oder der Weltgesundheitsversammlung (WHA) aus­zu­schlie­ßen, sag­te der Vorsitzende des par­la­men­ta­ri­schen Freundeskreises für die Beziehungen zu Taiwan, Klaus-Peter Willsch (CDU), der Deutschen Presse-Agentur in Taipeh…

Die sechs Abgeordneten aller Bundestagsfraktionen kamen auch mit Vertretern von Denkfabriken zusam­men, um über Sicherheitsfragen zu diskutieren…"

kran​ken​kas​sen​.de (4.10.)



Irgendwie pas­send zum Einheitstag. Der Rüstungslobbyist Willsch, der offi­zi­ell schon mal "sei­ne Pflichten nach dem Abgeordnetengesetz ver­letzt" und in den Neunzigern Bürgermeister der Gemeinde Schlangenbad war (s. Wikipedia), fiel im Lockdown so auf:

»Impfstatus falsch – kei­ne Kreuzfahrt, kei­ne Erstattung der Kosten

… Das Amtsgericht Ansbach hat eine Klage einer Frau abge­wie­sen, die mit ihrem Mann eigent­lich durchs Mittelmeer rei­sen wollte. ..

Wie das Gericht am Dienstag mit­teil­te, woll­te das Paar im Oktober 2021 zu einer Mittelmeer-Kreuzfahrt auf­bre­chen. Das Ehepaar war im März 2021 an Corona erkrankt gewe­sen und hat sich nach der damals gül­ti­gen Empfehlung des Robert Koch-Instituts noch ein­mal vor der geplan­ten Einschiffung imp­fen las­sen. Der Reederei mit Sitz in den USA genüg­te das jedoch nicht: Sie ver­lang­te zwei Impfungen mit dem glei­chen Impfstoff.

Das Gericht wies die Klage ab, mit der der Reisepreis und eine Übernachtung am Hafen in Höhe von knapp 2000 Euro zurück­ge­for­dert wor­den war. Die Reisenden hät­ten sich nicht dar­auf ver­las­sen dür­fen, dass eine inter­na­tio­na­le Reederei mit Sitz USA den RKI-Vorgaben folgt…«

kran​ken​kas​sen​.de (4.10.)

Es kann eben teu­er wer­den, dem RKI zu trauen.

»Lehrerin klagt: Corona-Infektion ein Dienstunfall?

Bayreuth (dpa/lby) – Ist die Corona-Infektion einer Lehrerin ein Dienstunfall? Mit die­ser Frage woll­te sich am Dienstag das Verwaltungsgericht in Bayreuth beschäf­ti­gen. Eine Lehrerin einer Grundschule im Landkreis Hof hat gegen den Freistaat Bayern geklagt. Sie will ihre Covid-19-Erkrankung als Dienstunfall wer­ten lassen.

Den Angaben des Gerichts zufol­ge war die Lehrerin im Januar 2021 in der Notbetreuung an der Schule ein­ge­setzt. Offiziell waren die Schulen in die­ser Zeit geschlos­sen. Am 1. Februar war sie posi­tiv auf eine Infektion getes­tet wor­den. Die Lehrerin macht den Angaben nach gel­tend, dass es in der Gruppe, die sie betreut hat, zwar kei­ne Fälle gege­ben hat­te, aber sie habe Pausenaufsicht bei meh­re­ren, spä­ter posi­tiv getes­te­ten Kindern gehabt. Zudem sei sie in Kontakt mit einer posi­tiv getes­te­ten Kollegin gestanden.

In der Schule habe es in dem Zeitraum ein mas­si­ves Ausbruchsgeschehen gege­ben. Privat, argu­men­tier­te die Lehrerin wei­ter, habe sie kei­ne Risikokontakte gehabt. Die Infektion müs­se sie sich wäh­rend des Dienstes an der Schule geholt haben…«

kran​ken​kas​sen​.de (4.10.)



Ich über­le­ge an einer Petition für ver­pflich­ten­de Intelligenztests für Lehrpersonal und gehe jede Wette ein, daß die Dame mehr­fach "geimpft" ist.

"Forscher for­dert Schulfach «Psychische Gesundheit»

Hannover (dpa/lni) – Das Thema Vorsorge soll­te aus Sicht von Experten einen grö­ße­ren Stellenwert in Kitas und Schulen ein­neh­men. Denkbar sei­en bei­spiels­wei­se neue Schulfächer wie «Psychische Gesundheit» oder «Prävention», sag­te Erich Marks, Geschäftsführer des Deutschen Präventionstages, der seit Dienstag in Hannover tagt…"

kran​ken​kas​sen​.de (4.10.)



Finde ich gut. Anzufangen wäre in der Kita des Bundestags bei vor­ran­gi­ger Einbeziehung der Eltern.

"Söder Umfrage zufol­ge belieb­tes­ter Politiker in Deutschland

Berlin (dpa) – Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) ist einer Umfrage zufol­ge aktu­ell der belieb­tes­te Politiker in Deutschland. Er über­holt damit Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne), die nun auf den zwei­ten Platz kommt, wie eine reprä­sen­ta­ti­ve Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Insa ergab, über die die «Bild» (Dienstag) berich­te­te.

Auf den Plätzen dahin­ter folg­ten laut «Bild» der nord­rhein-west­fä­li­sche Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU), die Linken-Politikerin Sahra Wagenknecht und Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne)…

Eine ähn­li­che Erhebung des ZDF-«Politbarometers» war in der ver­gan­ge­nen Woche noch zu recht unter­schied­li­chen Ergebnissen gekom­men. Dort lag Özdemir auf Platz 1, gefolgt von Baerbock, Scholz und Habeck. Dahinter folg­ten dann Gesundheitsminister Lauterbach, Lindner und Söder."

kran​ken​kas​sen​.de (4.10.)



Ungefähr so ermit­telt auch das RKI sei­ne Zahlen.

"EU-Parlament stimmt für mehr Zusammenarbeit in Gesundheitskrisen

Brüssel (dpa) – Das Europäische Parlament hat sei­ne fina­le Zustimmung für eine enge­re Zusammenarbeit bei Gesundheitskrisen wie der Corona-Pandemie auf EU-Ebene gegeben…

[Die EU-Gesundheitsbehörde ECDC] beob­ach­te das ECDC künf­tig das Gesundheitswesen der Mitgliedstaaten, so das EU-Parlament. Den neu­en Regeln zufol­ge soll die Behörde künf­tig beur­tei­len, ob die EU-Staaten in der Lage sind, Krankheitsausbrüche zu erken­nen, zu ver­hin­dern und dar­auf zu reagie­ren. Das ECDC soll auch auf Krankheiten hin­wei­sen und Empfehlungen für die Mitgliedsstaaten aussprechen…"

kran​ken​kas​sen​.de (4.10.)



Das ist über­re­gu­liert. Eine direk­te Anbindung an Pfizer und Biontech ergä­be wesent­li­che kür­ze­re Wege und plau­si­ble­re Ergebnisse.