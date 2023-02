Alena Buyx »ein bisschen untröstlich«: »Mich hat die blöde Seuche erwischt«

Und dann gleich ordent­lich umge­hau­en. Der Anstand gebie­tet, die Mel­dung nicht in die Kate­go­rie "!Gute Nach­richt" einzuordnen.

»Dres­den. Die Vor­sit­zen­de des Deut­schen Ethik­ra­tes, Ale­na Buyx, muss ihre Dresd­ner Rede am 19. Febru­ar aus­fal­len las­sen – sie ist erkrankt. Das teil­te die 45-Jäh­ri­ge auf Twit­ter mit. "Lei­der hat mich die blö­de Seu­che erwischt und ordent­lich umge­hau­en" schreibt sie – und ver­spricht einen Nach­hol­ter­min. Die­ser wird am 26. März sein, wie das Dresd­ner Staats­schau­spiel bekannt gab.

Alle bereits für den 19. Febru­ar gekauf­ten Tickets behal­ten ihre Gül­tig­keit. Soll­te jemand am 26.3. ver­hin­dert sein, bekommt er sei­ne Kar­ten­preis von der jewei­li­gen Vor­ver­kaufs­stel­le zurück­er­stat­tet. "Wir wis­sen auch nur, dass die Absa­ge aus Krank­heits­grün­den erfolgt ist", so eine Spre­che­rin, zu Ver­mu­tun­gen, Buyx könn­te an Coro­na erkrankt sein.

In der hei­ßen Pha­se der Coro­na-Pan­de­mie war Ale­na Buyx ein Dau­er­gast in den Fern­seh­nach­rich­ten und Talk­shows. Dass gera­de eine Medi­zin­ethi­ke­rin den Deut­schen Ethik­rat lei­tet, erwies sich als glück­li­cher Zufall. Sie brach­te Fach­wis­sen und Beson­nen­heit in die Debat­ten…«

