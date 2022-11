Alena Buyx: KI ist ein vielversprechender Ansatz im gesamten Bereich der psychischen Gesundheit

"Your Robot Therapist Will See You Now: Ethical Implications of Embodied Artificial Intelligence in Psychiatry, Psychology, and Psychotherapy". So lau­tet der Titel einer Arbeit aus dem Jahr 2019, an der die Ethikratsvorsitzende Alena Buyx neben zwei wei­te­ren AutorInnen betei­ligt war. Man liest dort:

»Hintergrund

Die Forschung auf dem Gebiet der ver­kör­per­ten künst­li­chen Intelligenz (KI) hat zuneh­men­de kli­ni­sche Relevanz für the­ra­peu­ti­sche Anwendungen in der psych­ia­tri­schen Versorgung. Mit Innovationen, die von "vir­tu­el­len Psychotherapeuten" über sozia­le Roboter in der Demenzpflege und bei Autismusstörungen bis hin zu Robotern für sexu­el­le Störungen rei­chen, über­neh­men künst­lich intel­li­gen­te vir­tu­el­le und robo­ti­sche Agenten zuneh­mend the­ra­peu­ti­sche Interventionen auf hohem Niveau, die frü­her aus­schließ­lich von hoch­qua­li­fi­zier­tem medi­zi­ni­schem Fachpersonal ange­bo­ten wurden.

Um eine ver­ant­wor­tungs­vol­le kli­ni­sche Umsetzung zu ermög­li­chen, müs­sen die ethi­schen und sozia­len Auswirkungen des zuneh­men­den Einsatzes von ver­kör­per­ter KI in der psy­chi­schen Gesundheit ermit­telt und behan­delt werden…

Ergebnisse

Aus ethi­scher Sicht bestehen wich­ti­ge Vorteile ver­kör­per­ter KI-Anwendungen im Bereich der psy­chi­schen Gesundheit in neu­en Behandlungsmethoden, in der Möglichkeit, schwer erreich­ba­re Bevölkerungsgruppen anzu­spre­chen, in der bes­se­ren Reaktion auf Patienten und in der Zeitersparnis für Ärzte. Zu den über­grei­fen­den ethi­schen Fragen und Bedenken gehö­ren: Schadensvermeidung und ver­schie­de­ne Fragen der Datenethik; feh­len­de Leitlinien für die Entwicklung von KI-Anwendungen, ihre kli­ni­sche Integration und die Ausbildung von Fachkräften im Gesundheitswesen; "Lücken" in den ethi­schen und recht­li­chen Rahmenbedingungen; das Missbrauchspotenzial, ein­schließ­lich des Einsatzes der Technologien zum Ersatz eta­blier­ter Dienste, wodurch bestehen­de gesund­heit­li­che Ungleichheiten mög­li­cher­wei­se noch ver­schärft wer­den. Zu den spe­zi­fi­schen Herausforderungen, die bei der Anwendung von ver­kör­per­ter KI iden­ti­fi­ziert und dis­ku­tiert wer­den, gehö­ren: Fragen der Risikobewertung, Überweisungen und Überwachung; die Notwendigkeit, die Patientenautonomie zu respek­tie­ren und zu schüt­zen; die Rolle der nicht-mensch­li­chen Therapie; Transparenz bei der Verwendung von Algorithmen; und spe­zi­fi­sche Bedenken hin­sicht­lich der lang­fris­ti­gen Auswirkungen die­ser Anwendungen auf das Verständnis von Krankheit und dem mensch­li­chen Zustand.

Schlussfolgerungen

Wir argu­men­tie­ren, dass ver­kör­per­te KI ein viel­ver­spre­chen­der Ansatz im gesam­ten Bereich der psy­chi­schen Gesundheit ist. Allerdings sind wei­te­re Forschungsarbeiten erfor­der­lich, um die umfas­sen­de­ren ethi­schen und gesell­schaft­li­chen Bedenken die­ser Technologien zu erör­tern und die bes­te Forschung und medi­zi­ni­sche Praxis in der inno­va­ti­ven psy­chi­schen Gesundheitsversorgung aus­zu­han­deln. Abschließend zei­gen wir Bereiche für zukünf­ti­ge Forschung auf und ent­wi­ckeln Empfehlungen für Bereiche mit hoher Priorität, die eine kon­kre­te ethi­sche Anleitung benö­ti­gen…«

Hauptsache, es rech­net sich.

»Verkörperte künst­li­che Intelligenz (eng­lisch embo­di­ed arti­fi­cial intel­li­gence) bezeich­net eine jün­ge­re Strömung in der Forschungsdisziplin der künst­li­chen Intelligenz (KI). Der Theorie des Embodiment fol­gend wird ange­nom­men, dass Intelligenz im Kontext phy­si­scher Agenten, die sich in einer rea­len phy­si­schen und sozia­len Welt ver­hal­ten, begrif­fen wer­den muss. Design und Konstruktion von Robotern soll­ten von die­ser Grundüberzeugung gelei­tet sein…«

