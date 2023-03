»Als Beweis, dass Corona-Maßnahmen keine Wirkung oder mehr Schaden als Nutzen haben, dient Schweden nicht.«

"Fak­ten­che­cker" Oli­ver Klein kommt auf zdf​.de am 9.3.23 ganz schön ins Schwit­zen. Unter der Über­schrift "Über­sterb­lich­keit in der EU: War Schwe­dens Coro­na-Son­der­weg doch rich­tig?", gibt er sich reich­lich Mühe, die Fra­ge ver­nei­nen zu kom­men. Mit mäßi­gem Erfolg:

»… Neue Zah­len des schwe­di­schen Sta­tis­tik­amts SCB schei­nen Schwe­den und sei­nen Son­der­weg in der Pan­de­mie doch noch zu bestä­ti­gen: In der Gesamt­schau hat­te das Land in den Coro­na-Jah­ren 2020 bis 2022 den Daten zufol­ge die nied­rigs­te Über­sterb­lich­keits­ra­te der EU. Die durch­schnitt­li­che Zahl der Todes­fäl­le pro Jahr war in Schwe­den gegen­über den vor­an­ge­gan­ge­nen drei Jah­ren um 4,4 Pro­zent gestie­gen. In allen ande­ren EU-Staa­ten war die Über­sterb­lich­keit höher: In Nor­we­gen gab es 5 Pro­zent, in Deutsch­land 8,6 und in Bul­ga­ri­en sogar fast 20 Pro­zent mehr Todesfälle…

ZDFheu­te hat meh­re­re Exper­ten für Bevöl­ke­rungs­ent­wick­lung, Gesund­heit und medi­zi­ni­sche Sta­tis­tik um eine Ein­schät­zung gebeten.



Schweden hat in Skandinavien die meisten Covid-Toten



Ver­gleicht man die Anzahl der nach­ge­wie­se­nen Covid-Toten in den ver­schie­de­nen Län­dern, steht Schwe­den plötz­lich gar nicht mehr so gut da: Das Land hat­te bis Anfang März 2023 ins­ge­samt über 2.200 Tote pro eine Mil­li­on Ein­woh­ner zu bekla­gen. In den ande­ren skan­di­na­vi­schen Län­der sieht es deut­lich bes­ser aus: Finn­land ver­zeich­net gut 1.600 Covid-Tote pro eine Mil­li­on Ein­woh­ner, Däne­mark gut 1.400, Nowe­gen nicht mal 1.000.

Auch Deutsch­land kann mit gut 2.000 Toten pro eine Mil­li­on Ein­woh­ner immer noch bes­se­re Zah­len vor­wei­sen als Schwe­den. Bei allen EU-Län­dern zusam­men­ge­nom­men sind es im Schnitt 2.700 Tote pro eine Mil­li­on Menschen.



Zahl der Corona-Todesfälle international schwer vergleichbar



Doch auch die­se abso­lu­ten Zah­len sind weni­ger ein­deu­tig als sie auf den ers­ten Blick schei­nen. Denn: "Die Art, in der ver­schie­de­ne Län­der Coro­na-Todes­fäl­le defi­nie­ren und erhe­ben, unter­schei­den sich zum Teil ganz erheb­lich. Die Coro­na-Zah­len ver­schie­de­ner Län­der kann man des­halb nur begrenzt mit­ein­an­der ver­glei­chen", erklärt Volks­wirt­schafts­pro­fes­sor Chris­toph Rothe vom Lehr­stuhl für Sta­tis­tik der Uni­ver­si­tät Mannheim.«

Genau das tut aber bestän­dig nicht nur Karl Lau­ter­bach, der in jedes Mikro­fon spricht, Deutsch­land sei ver­gleichs­wei­se ganz her­vor­ra­gend davon gekommen.

»Des­halb betrach­ten vie­le Wis­sen­schaft­le­rin­nen und Wis­sen­schaft­ler die Über­sterb­lich­keit als einen bes­se­ren Ver­gleichs­maß­stab, um die Fol­gen der Coro­na-Pan­de­mie in ver­schie­de­nen Län­dern ein­schät­zen zu können…

Experte: Anderes Ranking ebenso plausibel

Die schwe­di­sche Sta­tis­tik­be­hör­de ermit­tel­te einen Durch­schnitt der Sterb­lich­keit für die Jah­re 2017 bis 2019. Dann ver­glich sie die­se Zah­len mit den Daten von 2020 bis 2022. Doch hier kann eine Ver­zer­rung ent­ste­hen: In Schwe­den zeigt die Ster­be­ra­te (die Zahl der Todes­fäl­le pro Jahr pro 1.000 Ein­woh­ner) in den Jah­ren vor der Pan­de­mie eine fal­len­de Ten­denz, wäh­rend sie in etli­chen ande­ren Län­dern wie Frank­reich, Spa­ni­en, Ita­li­en oder Deutsch­land seit Jah­ren anstieg.

Wür­de man die­sen jewei­li­gen Trend der Sterb­lich­keit als Grund­la­ge der Berech­nung der Über­sterb­lich­keit ver­wen­den, lie­ße das die Zah­len in Schwe­den schlech­ter und die ande­rer Län­der bes­ser aus­se­hen. Exper­ten wie Rothe oder Jonas Schöley vom Max-Planck-Insti­tut für demo­gra­fi­sche For­schung gehen zwar davon aus, dass die Über­sterb­lich­keit in Schwe­den im Ver­gleich zu vie­len ande­ren euro­päi­schen Län­dern durch­aus eher gering ist. Aber bei den Berech­nun­gen der schwe­di­schen Behör­de sei die sta­tis­ti­sche Unsi­cher­heit des Resul­tats so groß, dass auch ein ande­res Ran­king "eben­so plau­si­bel" sei, so Schöley..

Bevölkerungsstruktur in Skandinavien spielt eine Hauptrolle

Vie­le ande­re Fak­to­ren spie­len eine Rol­le: "Zum Bei­spiel hat Schwe­den eine völ­lig ande­re Bevöl­ke­rungs- und Sied­lungs­struk­tur als Ita­li­en", so Klüse­ner. "In Ita­li­en leben Fami­li­en oft eng bei­ein­an­der, da gibt es viel täg­li­chen Aus­tausch zwi­schen Kin­dern, Eltern und Groß­el­tern. Das ver­grö­ßert die Anste­ckungs­ge­fahr in Risi­ko­grup­pen. In Schwe­den leben die unter­schied­li­chen Gene­ra­tio­nen einer Fami­lie sel­te­ner eng bei­ein­an­der." Dazu kommt: Schwe­den ist bis auf die drei gro­ßen Bal­lungs­räu­me Stock­holm, Göte­borg und Mal­mö rela­tiv dünn besiedelt…

Fazit: Schwe­den kam mit ver­gleichs­wei­se wenig Coro­na-Maß­nah­men viel bes­ser durch die Pan­de­mie als zu Beginn befürch­tet und ver­zeich­net eine rela­tiv gerin­ge Über­sterb­lich­keit. Das spricht dafür, dass der Weg für Schwe­den und sei­ne Bevöl­ke­rungs­struk­tur ange­mes­sen war. Als Beweis, dass Coro­na-Maß­nah­men kei­ne Wir­kung oder mehr Scha­den als Nut­zen haben, dient Schwe­den nicht.«

