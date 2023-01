Als wir mit Masken schnaufen lernten

Herrje, was waren sie krea­tiv, die Startups 2020. An das schnel­le Geld mit Testcentern war noch nicht zu den­ken, rich­tig fet­te Gewinne, das wur­de schnell klar, konn­te man nur mit Impfstoffabfüllmaschinen machen. Während Hausfrauen Masken häkel­ten, näh­ten und töp­fer­ten, träum­ten die hip­pen klei­nen Firmen von Krümeln des gro­ßen Pandemiekuchens. Hier eini­ge Beispiele aus der Zeit:

»…Trägern der Maske [soll es] mög­lich sein, ihr Telefon zu ent­sper­ren oder die Passkontrolle und den Zoll zu durch­lau­fen… Eine inte­grier­te Selbst­desinfektions-Funktion soll auf Knopfdruck mit UV-C-Licht Bakterien und Viren abtö­ten…«

Eine schö­ne Idee war auch, den Mitmenschen auf einem Display sei­ne Körpertemperatur mitzuteilen:

» Durchsichtige Maske fil­tert und scannt ein­ge­saug­te Luft.

Wird ein Virus wie Corona ent­deckt, schlägt das Handy Alarm.

Die Maske besteht aus umwelt­freund­li­chen Materialien und wird per 3D-Druck hergestellt…

Das Prinzip der Kontaktverfolgung umgedreht

Über ein per Bluetooth gekop­pel­tes Handy könnt ihr able­sen, um wel­che Virenart es sich han­del­te. Die App stellt auf einer Karte dar, wo ihr euch beim Tragen der Maske auf­ge­hal­ten habt und wo es bedenk­li­che Luft gab. Statt auf Kontaktverfolgung set­zen die Macher also dar­auf, her­aus­zu­fin­den, an wel­chen Orten die Luft beson­ders kon­ta­mi­niert ist.

Doch damit nicht genug – um ande­ren zu signa­li­sie­ren, dass es euch gut geht, misst ein Sensor kon­ti­nu­ier­lich eure Körpertemperatur und zeigt die­se über ein an der Maske ange­brach­tes Display an…«

Auf saech​si​sche​.de wur­den am 19.4.20 u.a. die­se Exemplare gezeigt:

Trotz ent­spre­chen­der Versuche von Montgomery und Anderen konn­te sich das letz­te Modell nicht durchsetzen.

Daß hin­ge­gen Masken kei­nes­wegs dem per­sön­li­chen Glück im Wege hän­gen, zeig­ten unter der Überschrift "Mit der Maske ver­bun­den" am 29.4.20 die "Salzburger Nachrichten":

Solchen Modellen blieb der Durchbruch verwehrt:

Bei dem Foto stellt sich mir die Frage, war­um es eigent­lich kei­ne Bilder von Selenskyj mit Maske gibt. Das Argument "Ich habe Wichtigeres zu tun", gilt bei Normalsterblichen ja auch nicht.

Das obi­ge aus­ge­zeich­ne­te Foto mit exzel­len­ter Bildunterschrift ist zwar erst aus dem März 2021, gehört aber unbe­dingt zu den zu erin­nern­den Bildern.

Wie ein­fühl­sam mit der rich­ti­gen Maskenbeschriftung Verständnis für "Maßnahmen" geschaf­fen wer­den kann, zeig­te die dama­li­ge Berliner Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne):

Irgendwie sexis­tisch wirk­te die­se Darstellung aus dem Februar 2020, als man bei FFP2 noch an so etwas dachte:

Mein Macho-Hirn macht daraus:

Die ler­nen­de Jugend im "Progymnasium Tailfingen" konn­te nicht ahnen, daß sie fast drei Jahre vom Vermummungsgebot betrof­fen sein würde:

Zum Abschluß die Wiederholung eines Beitrags vom 26.10.20:

WEF: Mit neuer Maske Virus grillen

»"Dies ist ein völ­lig neu­es Maskenkonzept, da es nicht in ers­ter Linie das Virus blo­ckiert. Es lässt das Virus tat­säch­lich durch die Maske hin­durch, ver­lang­samt es aber und inak­ti­viert es", sagt Michael Strano, der Carbon P. Dubbs-Professor für Chemical Engineering am MIT.«

»Ziel der Forscher ist es, Masken zu bau­en, die ein erhitz­tes Kupfergeflecht ent­hal­ten. Wenn die Person, die die Maske trägt, ein- und aus­at­met, strömt die Luft wie­der­holt über das Maschennetz, und alle Viruspartikel in der Luft wer­den durch das Maschennetz und hohe Temperaturen ver­lang­samt und inak­ti­viert. Eine sol­che Maske könn­te, so die Forscher, sowohl für Angehörige des Gesundheitswesens als auch für die Öffentlichkeit in Situationen nütz­lich sein, in denen eine sozia­le Distanzierung schwer zu errei­chen wäre, wie z.B. in einem über­füll­ten Bus.«

heißt es wei­ter auf der Seite des World Economic Forum.