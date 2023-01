Altersmediziner Pantel: »Bei der Corona-Bekämpfung wurden Menschenrechte verletzt«

So lau­tet die Über­schrift eines Inter­views mit dem Lehr­stuhl­in­ha­ber für Alters­me­di­zin Johan­nes Pan­tel auf faz​.net am 28.1.23. Es ist zu lesen:

»… Sie wer­den dem­nächst 60 Jah­re alt. Dann gehö­ren Sie auch zur Grup­pe der Älte­ren, die für beson­ders vul­nerabel gehal­ten wird. Haben Sie noch Angst vor dem Virus?

Ich zäh­le mich nicht zur vul­ner­ablen Per­so­nen­grup­pe, schon weil ich die Grenz­zie­hung bei 60 Jah­ren nicht für sinn­voll hal­te. Das Alter spielt als Risi­ko­fak­tor zwar eine gewis­se Rol­le, die Gefähr­dung steigt mit jedem Lebens­jahr ein wenig an, ohne strik­te Alters­gren­ze. Das gilt aber letzt­lich für vie­le Infektionskrankheiten.

Es gibt ande­re Fak­to­ren, die viel bedeut­sa­mer sind. Mul­ti­mor­bi­di­tät zum Bei­spiel, Über­ge­wicht oder Pfle­ge­be­dürf­tig­keit. Ent­schei­dend ist die indi­vi­du­el­le Risi­ko­kon­stel­la­ti­on. Die zu beur­tei­len ist kom­plex – es ent­spricht in etwa einer arbeits­me­di­zi­ni­schen Begut­ach­tung. Das Zie­hen von Alters­gren­zen mit Blick auf das Coro­na-Risi­ko hat eher der Alters­dis­kri­mi­nie­rung Vor­schub geleistet.

Inwie­fern?

Den­ken Sie nur an die Debat­te vor drei Jah­ren, als allen Erns­tes gefor­dert wur­de, alters­spe­zi­fi­sche Frei­heits­be­schrän­kun­gen ab dem 65. Lebens­jahr zu ver­hän­gen. Zum Glück ist das in Deutsch­land nie in die Tat umge­setzt wor­den. In der Dis­kus­si­on über eine Impf­pflicht spiel­te dann auch wie­der das Alter eine Rol­le. Dabei war die Impf­quo­te bei Men­schen über 60 Jah­ren mit am höchs­ten. Vor Coro­na haben wir im Umgang mit Krank­hei­ten viel stär­ker das Selbst­be­stim­mungs­recht alter Men­schen in den Vor­der­grund gestellt. Zu die­ser Hal­tung soll­ten wir zurückkehren.

Das Virus hat vor allem in den Alten­hei­men gewü­tet. Dort war das Ster­be­ri­si­ko mit am höchs­ten. Wie konn­te es dazu kommen?

In den Hei­men wur­den die tech­no­lo­gi­schen Mög­lich­kei­ten für einen effek­ti­ven Schutz zu wenig genutzt. Es wur­de in ers­ter Linie auf kom­plet­te Iso­la­ti­on gesetzt, obwohl dies für alte Men­schen erheb­li­che zusätz­li­che Gesund­heits­ri­si­ken mit sich bringt. Men­schen­rech­te und Men­schen­wür­de wur­den ver­letzt. Den­ken Sie etwa an Ster­ben­de, die kei­nen Besuch mehr emp­fan­gen durf­ten. Dabei waren die­se Beschrän­kun­gen noch nicht ein­mal beson­ders effek­tiv, wie wir im Win­ter 2020/21 gese­hen haben…

Schon damals wur­de viel zu sehr auf Con­tain­ment gesetzt, also dar­auf, die Aus­brei­tung des Virus in der All­ge­mein­be­völ­ke­rung zu ver­hin­dern. Es fehl­te das Bewusst­sein dafür, dass es sinn­vol­ler ist, effek­ti­ve Schutz­kon­zep­te in Hei­men zu instal­lie­ren, als zum Bei­spiel Schu­len zu schlie­ßen – wovon wir inzwi­schen auch wis­sen, dass der Scha­den am Ende viel grö­ßer war als der Nut­zen. Finan­zi­el­le Grün­de kann die­ses Ver­sa­gen nicht gehabt haben. Wir haben in der Fol­ge­zeit ja gese­hen, was alles an Res­sour­cen mobi­li­siert wur­de, um zum Bei­spiel Men­schen zu unter­stüt­zen, die ihre Restau­rants oder Geschäf­te schlie­ßen mussten…

Sie haben schon erwähnt, dass Sie eine Impf­pflicht für Älte­re ableh­nen. Wie sinn­voll ist in Ihren Augen die Impf­pflicht für medi­zi­ni­sches Per­so­nal? Anschei­nend wird sie nicht ein­mal kon­se­quent durchgesetzt.

Ich per­sön­lich habe die­se Vor­schrift nie für sinn­voll gehal­ten. Wir hat­ten ja damals schon Impf­quo­ten von mehr als 90 Pro­zent beim medi­zi­ni­schen und beim Pfle­ge­per­so­nal. Durch die Impf­pflicht wur­den wahr­schein­lich kaum noch wei­te­re Infek­tio­nen ver­hin­dert. Dage­gen wur­den Per­so­nen aus dem Beruf gedrängt, obwohl wir ohne­hin schon einen Pfle­ge­not­stand haben.

Also hät­te man am bes­ten gar nicht über Impf­pflich­ten dis­ku­tie­ren sollen?

Ich glau­be, die­se Debat­te hat mehr Scha­den ange­rich­tet als Nut­zen gebracht. Wobei ich klar­stel­len möch­te, dass ich nicht gegen die Imp­fung bin…

Hin­ter­her ist man immer schlau­er. Trotz­dem: Wie hät­te eine ins­ge­samt bes­se­re Coro­na-Poli­tik aus­se­hen können?

Der Ver­such, das Virus ein­zu­däm­men, war wenig erfolg­ver­spre­chend, nach­dem es sich schon glo­bal aus­ge­brei­tet hat­te. Statt­des­sen hät­te man mehr Gewicht auf den Schutz der vul­ner­ablen Grup­pen legen müs­sen… Die Debat­te ist viel zu früh poli­ti­siert, pola­ri­siert und mora­li­siert wor­den. Jedem, der im „Team Öff­nung“ war oder zu sein schien, wur­de schnell unter­stellt, er wür­de vie­le Tote in Kauf neh­men. Mei­ner Mei­nung nach müss­te der Umgang mit Coro­na rigo­ros auf­ge­ar­bei­tet wer­den, nicht nur medi­zi­nisch, son­dern auch aus sozia­ler Perspektive.

Was wäre ein geeig­ne­ter Rah­men für eine sol­che Auf­ar­bei­tung? Ein Unter­su­chungs­aus­schuss? Noch ein Expertenrat?

Es müss­te ein Forum mit brei­ter gesell­schaft­li­cher Akzep­tanz sein, also zumin­dest ange­dockt an die par­la­men­ta­ri­sche Ebe­ne. Wich­ti­ger ist aber die Fra­ge, wie solch ein Gre­mi­um besetzt wür­de. Und die Debat­te müss­te ohne die Angst geführt wer­den, dass man etwas „Fal­sches“ sagen könnte.

Wel­che Per­so­nen wür­den Sie ger­ne in solch einem Gre­mi­um sehen?

Es gibt zum Bei­spiel die Grup­pe „Coro­na-Stra­te­gie“ um den Inter­nis­ten Mat­thi­as Schrap­pe, zu der auch der Epi­de­mio­lo­ge Klaus Stöhr und der ehe­ma­li­ge Lei­ter des Frank­fur­ter Gesund­heits­amts René Gott­schalk gehö­ren. Auch in der Lan­des­ärz­te­kam­mer Hes­sen sit­zen nicht nur Befür­wor­ter strik­ter Maß­nah­men. Das Deut­sche Netz­werk Evi­denz­ba­sier­te Medi­zin wie­der­um hat her­vor­ra­gen­de Auf­ar­bei­tun­gen zu ande­ren The­men gelie­fert, sich aber im Ver­lauf der Pan­de­mie nicht mehr so ver­nehm­lich geäu­ßert. Wich­tig wäre auch die Betei­li­gung ande­rer Dis­zi­pli­nen, etwa der Sozio­lo­gie oder Kommunikationswissenschaft…

Die Wahr­neh­mung von Coro­na war his­to­risch ein­zig­ar­tig, auch durch die per­ma­nen­ten Angst­bot­schaf­ten, die zum Bei­spiel von unse­rem Gesund­heits­mi­nis­ter aus­ge­sandt wur­den und immer noch werden…

Nach mei­nem Ein­druck hat Herr Lau­ter­bach die Pan­de­mie zu sei­ner per­sön­li­chen Pro­fi­lie­rung genutzt. Dafür hat er von Anfang an sei­ne poli­ti­sche Rol­le mit der des Wis­sen­schaft­lers ver­brämt, obwohl er selbst kein Viro­lo­ge ist und seit Lan­gem nicht mehr forscht. Mei­ner Mei­nung nach hat er die Risi­ken über­be­tont und Panik geschürt – dabei wis­sen­schaft­li­che Evi­denz ver­nach­läs­sigt. Er hat sich ger­ne Stu­di­en her­aus­ge­pickt, die sei­ne poli­ti­sche Posi­ti­on stütz­ten, wobei er sie anschei­nend nicht ein­mal rich­tig gele­sen hat. Auch was mei­nen For­schungs­be­reich betrifft, behaup­tet er zum Teil voll­kom­men abwe­gi­ge Dinge.

Näm­lich welche?

Zum Bei­spiel, dass die Aus­brei­tung von Coro­na zu einer erheb­li­chen Zunah­me von Demenz­fäl­len füh­re. Dafür gibt es kei­ner­lei belast­ba­re Bele­ge. Herr Lau­ter­bach instru­men­ta­li­siert hier, wie ich mei­ne, ganz bewusst die Demenz­angst in der Bevöl­ke­rung. Das fin­de ich schä­big…«