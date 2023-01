Antikörper COVID-19-Geimpfter erkennen andere Strukturen des Spike-Proteins als Antikörper SARS-CoV-2-Infizierter

Unter die­ser Überschrift konn­te das Paul-Ehrlich-Institut bereits am 9.12.21 eine mög­li­che Erklärung für die man­geln­de Wirksamkeit der Biontech-Mittel zur Verfügung stel­len. In einer Pressemitteilung des PEI, auf die ein Kommentar auf­merk­sam macht, ist zu lesen:

»Einige COVID-19-Impfstoffe nut­zen als Antigen-Zielstruktur eine ver­än­der­te (sta­bi­li­sier­te) Variante des Spike-Proteins des Coronavirus SARS-CoV‑2. Ein vom Immunsystem bei SARS-CoV-2-Infektion erkann­tes Antigen ist das unver­än­der­te Spike-Protein. Ein Forschungsteam des Paul-Ehrlich-Instituts konn­te beob­ach­ten, dass die nach Impfung gebil­de­ten Antikörper im Vergleich zu Antikörpern nach Infektion unter­schied­li­che linea­re Strukturen des Spike-Proteins erken­nen. Verglichen wur­den Antikörper im Blutserum von mit Comirnaty (BioNTech/Pfizer) Geimpften mit Antikörpern im Serum von COVID-19-Rekonvaleszenten. Über die Ergebnisse berich­tet Vaccines in sei­ner Online-Ausgabe vom 01.12.2021…

Antikörper bil­det das Immunsystem gegen äuße­re und von außen erreich­ba­re Strukturen von Proteinen. Diese Strukturen wer­den als Epitope bezeich­net und unter­schei­den sich zwi­schen der natür­li­chen und der in der Präfusionskonformation sta­bi­li­sier­ten Form des Spike-Proteins. Demzufolge wur­de die Hypothese unter­sucht, dass die nach CoV-2-Infektion gegen die natür­li­che Form des Spike-Proteins gebil­de­ten Antikörper ande­re Epitope erken­nen als die nach Impfung gegen die Präfusionsform des Spike-Proteins gebil­de­ten Antikörper…

Ein Forschungsverbund unter Leitung von Prof. Eberhard Hildt, Leiter der Abteilung Virologie des Paul-Ehrlich-Instituts, und Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern der Universitätsklinik Aachen und der Main-Kinzig-Kliniken führ­ten eine ver­glei­chen­de soge­nann­te Epitopkartierung durch. Sie iden­ti­fi­zier­ten 36 linea­re Epitope, die von Antikörpern in unter­schied­li­chen Seren COVID-19-Geimpfter erkannt wur­den. 27 die­ser Epitope wur­den fast aus­schließ­lich von Antikörpern in Rekonvaleszentenseren erkannt…

Im Ergebnis weist die Untersuchung auf eine grö­ße­re Vielfalt Spike-spe­zi­fi­scher Antikörper in Rekonvaleszenten im Vergleich zu Comirnaty-Geimpften hin. Ob dies jedoch einen kli­nisch rele­van­ten Einfluss auf die Breite der Spike-spe­zi­fi­schen Immunantwort hat, lässt sich auf Basis der der­zeit ver­füg­ba­ren Daten noch nicht beantworten.

Originalpublikation

Hein S, Benz NI, Eisert J, Herrlein ML, Oberle D, Dreher M, Stingl JC, Hildt C, Hildt E (2021): Comirnaty-Elicited and Convalescent Sera Recognize Different Spike Epitopes.

Vaccines 9: 1419.

Online-Abstract«

Im Original heißt es:

»Schlussfolgerungen

In die­ser Studie haben wir fest­ge­stellt, dass die Seren von Comirnaty-geimpf­ten Personen weni­ger linea­re Epitope erken­nen als Seren von rekon­va­les­zen­ten Patienten. Dies ist der Fall, obwohl der Antikörpertiter der Comirnaty-geimpf­ten Seren höher ist als der Titer der Seren von rekon­va­les­zen­ten Patienten. Der Grund für die­sen Unterschied könn­te die Stabilisierung des Spike-Proteins sein. Wenn dies der Fall ist, dann soll­te die Anzahl der linea­ren Epitope und damit die Vielfalt der Antikörper in den Seren bei allen Impfstoffen, die ein sta­bi­li­sier­tes Spike-Protein als Antigen ver­wen­den, deut­lich redu­ziert sein. Dies könn­te sich auf die Breite der Immunantwort aus­wir­ken, was für den Schutz vor Varianten mit Escape-Mutationen inner­halb des Spikes von Bedeutung sein könn­te. Diese Studie zeigt, wie wich­tig das Impfstoffdesign für die Auslösung einer Immunantwort ist, die der des Erregers ent­spricht.«

Die Studie wur­de finan­ziert durch das Bundesgesundheitsministerium. Über Schlußfolgerungen habe ich bis­lang nichts fin­den kön­nen. Peer-Reviews sind hier zu lesen.