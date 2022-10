Ara Darzi, Baron Darzi of Denham: "Impfgegner sind eine globale Bedrohung, die besiegt werden muss"

Auf the​ti​mes​.co​.uk ist am 3.10 zu lesen:

»Die letz­te Etappe im Kampf gegen Covid-19 hat begon­nen. Im gesam­ten Vereinigten Königreich wer­den die über 50-Jährigen auf­ge­ru­fen, sich im Herbst imp­fen zu las­sen, um sich vor einer wahr­schein­li­chen neu­en Infektionswelle im Winter zu schüt­zen. Aber wie vie­le wer­den sich imp­fen lassen?

Die Anti-Impf-Bewegung ist eine wach­sen­de Bedrohung für die öffent­li­che Gesundheit hier und auf der gan­zen Welt. Über 3,7 Millionen Menschen in Großbritannien (6,4 %) haben noch kei­ne ein­zi­ge Dosis des Covid-Impfstoffs erhal­ten, wobei die Verweigerungsrate unter jun­gen Erwachsenen, der schwar­zen Bevölkerung, Arbeitslosen und sozi­al Schwachen am höchs­ten ist. In den Vereinigten Staaten sind 21 % der Menschen über­haupt nicht geimpft.«

Der Rest steht hin­ter der Bezahlschranke. Schon aus die­sen Sätzen wird erkenn­bar, daß die "Impfschlacht" auch eine ist gegen die Ärmsten, vom Baron abwer­tend "sozi­al Schwache" genannt. Nicht nur in den armen Ländern sind vie­le Menschen mit wesent­li­che­ren Problemen beschäf­tigt, etwa dem Überleben, so daß sie wenig Verständnis auf­brin­gen für die Hybris, zum ver­meint­li­chen Schutz der Wohlhabenden "die gan­ze Welt imp­fen" zu wollen.

Wenn Wikipedia nicht irrt, han­delt es sich bei dem Mann um ein 2007 in das House of Lords auf­ge­nom­me­nes Mitglied, das just danach Staatsminister im Gesundheitsministerium wur­de. In die­ser Zeit wur­de das bri­ti­sche Gesundheitssystem nahe­zu zu Tode rui­niert, die Folgen sind wie bei uns heu­te zu besichtigen.

Danach wur­de Darzi 2009 Privy Councillor, also Mitglied des Kronrats, der die Majestät berät und erheb­li­che Macht hat. Er ist also wahr­lich Sachwalter der Armen und Unterdrückten. Schließlich ist der über die Labour Party an sei­ne Jobs gekommen…