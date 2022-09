Arzneimittelbehörde sieht Corona-Pandemie nicht als beendet

Der Herr, der unter obi­gem Titel zitiert wird, war vor sei­nem Antritt bei der EMA 2022 jah­re­lang Lobbyist der Pharmaindustrie (s.u.).

»Die Corona-Pandemie ist nach Einschätzung der Europäischen Arzneimittelbehörde (EMA) noch nicht vor­bei… US-Präsident Joe Biden hat­te die Corona-Pandemie am Wochenende in einem Interview für in den USA been­det erklärt.[sic]

Zwar gebe es wei­ter­hin "ein Problem" mit dem Virus und es ver­ur­sa­che "viel Arbeit", aber die Pandemiephase sei vor­über. "Wir in Europa betrach­ten die Pandemie als wei­ter lau­fend", sag­te EMA-Mediziner Steffen Thirstrup dage­gen am Dienstag. Es sei wich­tig, dass die Staaten ihre Corona-Impfprogramme fort­setz­ten. Die EMA hat­te in den ver­gan­ge­nen Wochen drei an die Omikron-Variante ange­pass­te Impfstoffe zugelassen.«

swr​.de (20.9)

Anläßlich der Übernahme des EMA-Amtes war auf sund​heds​po​li​ti​sk​tidsskrift​.dk am 1.6. zu lesen, daß er seit 2013

»… von sei­nem Haus in Værløse aus für das bri­ti­sche Beratungsunternehmen NDA Regulatory Service [arbei­te­te], das die phar­ma­zeu­ti­sche Industrie ins­be­son­de­re bei der Arzneimittelzulassung berät. Später wur­de er auch Direktor des Beirats der NDA. Er war auch als Lehrbeauftragter an der Fakultät für Gesundheitswissenschaften der Universität Kopenhagen tätig.«

So stellt ihn die EMA vor:

Thirstrups bisherige Firma boxte 40% der Arzneimittel in der EMA durch

Der EMA-Mann führt das erfolg­rei­che Geschäft von NDA wei­ter. Die Firma ver­kün­det stolz:

Ȇber die NDA

Die NDA Group ist ein welt­weit füh­ren­des Beratungs­unternehmen für Zulassungsfragen, Arzneimittelentwicklung und Medizinprodukte. Wir ver­fü­gen über ein enga­gier­tes Team von über 150 Beratern, die von einem Expertennetzwerk und einem Fachbeirat unter­stützt wer­den, von denen vie­le ehe­ma­li­ge Mitarbeiter der euro­päi­schen und US-ame­ri­ka­ni­schen Behörden sind.

Die NDA Group unter­stütz­te 40 % der neu­en Arzneimittel, die seit 2013 in der EU zuge­las­sen wurden.

Unser Auftrag

Die NDA hat es sich zur Aufgabe gemacht, dafür zu sor­gen, dass die best­mög­li­chen Arzneimittel ohne unnö­ti­ge Verzögerung auf den Markt kom­men und dort so lan­ge ver­blei­ben, wie sie den Patienten nützen.

Unser Führungsteam

Das Führungsteam von NDA hat das Privileg, eine Organisation mit unüber­trof­fe­ner Erfahrung im Bereich der Arzneimittelentwicklung zu lei­ten. Sie kom­men aus dem Unternehmertum, aus gro­ßen und klei­nen Forschungseinrichtungen und den Zulassungsbehörden und arbei­ten gemein­sam dar­an, NDA kon­ti­nu­ier­lich wei­ter­zu­ent­wi­ckeln und unse­re Fähigkeiten im Einklang mit den sich ent­wi­ckeln­den Anforderungen unse­rer Branche zu erwei­tern…«

nda​reg​.com

Ich habe nicht über­prüft, wie zuver­läs­sig die fol­gen­de Information ist, wonach sich der Umsatz (wann?) auf 6 Milliarden Euro beläuft:

Die Firma hat auch eine Dependance in München:

NDA wird in obi­ger Quelle so vorgestellt:

»Produkte/Leistungen: NDA ist eine unab­hän­gi­ge Beratergruppe mit Sitz in Deutschland, Schweden, der Schweiz, dem Vereinigten Königreich und den USA. Ihre Aufgabe ist es, dafür zu sor­gen, dass gute Medikamente ohne unnö­ti­ge Verzögerung zu den Patienten gelan­gen. Um dies zu errei­chen, bie­tet NDA der phar­ma­zeu­ti­schen Industrie ein umfas­sen­des Angebot an pro­fes­sio­nel­len Dienstleistungen im Bereich der Arzneimittelentwicklung mit den Schwerpunkten Regulatory Affairs, Health Technology Assessment, Pharmakovigilanz und Qualitätssicherung. Das Team von NDA besteht aus mehr als 100 Vollzeitmitarbeitern, von denen mehr als 25 % ehe­ma­li­ge Regulierungsbeamte der wich­tigs­ten EU-Agenturen sind, sowie einem Fachbeirat, der sich aus Europas füh­ren­den Experten für Regulierung und HTA zusam­men­setzt. Der NDA-Beirat berät phar­ma­zeu­ti­sche Unternehmen wis­sen­schaft­lich und unter­stützt sie bei der schnel­len und kon­struk­ti­ven Bewertung von Anträgen durch Zulassungsbehörden und HTA-Stellen. NDA unter­stütz­te mehr als 38 % der neu­en Arzneimittel, die 2014 in der EU zuge­las­sen wur­den.«

(Hervorhebungen nicht in den Originalen.)