Asklepios-Chef: Bei uns gab es nie einen deutschlandweiten Notstand

Kai Hankel, Vorstandschef der pri­va­ten Klinikkette Asklepios, sag­te laut einem Artikel auf welt​.de vom 29.10. dem Blatt u.a.:

»Kritik äußert Hankeln an der Kommunikation der Bundesregierung zu Corona. „Ich möch­te auch sagen, dass mich die Warnungen der Politik vor dem dro­hen­den Notstand durch Corona zuneh­mend ärgern“, sag­te Hankeln. So habe es bei Asklepios durch Corona seit Beginn der Pandemie „kei­nen deutsch­land­wei­ten Notstand“ gege­ben. „Den hat­ten wir nur regio­nal in ein­zel­nen Krankenhäusern, in denen wir etwa Intensivpatienten ver­le­gen muss­ten“, so Hankeln. Im Moment sieht Hankeln kei­ne Überlastung der Asklepios-Kliniken auf­grund von Corona. „Von den Patienten, die jetzt Covid haben und im Krankenhaus lie­gen, sind die wenigs­ten inten­siv- oder beatmungs­pflich­tig. Von daher haben wir noch genü­gend Reserven“, so Hankeln.«