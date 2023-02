Auch Melanie Brinkmann hat nichts gewußt

Dem­nächst wird Frau Brink­mann die rüh­ren­de Geschich­te erzäh­len, wie sie einen "Unge­impf­ten" ver­steckt hat.

»… Als Grund­la­gen­for­sche­rin ist sie eigent­lich auf Her­pes­vi­ren und deren Aus­wir­kung auf das Immun­sys­tem spe­zia­li­siert. Mit Aus­bruch der Coro­na­pan­de­mie ließ sie ihre For­schung jedoch lie­gen und wid­me­te sich kom­plett dem neu­en Virus. Im stern-Pod­cast "Die Boss“ erzählt die Viro­lo­gin, wie sie zur gefrag­ten Exper­tin in Medi­en und Poli­tik wurde.

"Her­pes­vi­ren und Coro­na­vi­ren sind sich über­haupt nicht ähn­lich. Aber was man klar sagen kann, nie­mand kann­te die­ses neue Virus“, erzählt sie im Gespräch mit "Die Boss“-Gastgeberin Simo­ne Men­ne. "Ich habe genau ver­folgt, was pas­siert gera­de, wie ist die Ent­wick­lung, was gibt es für neue Erkennt­nis­se und bin da kom­plett ein­ge­stie­gen.“ Die 49-Jäh­ri­ge hat sich stark ins The­ma ein­ge­le­sen, mit ihrem Team selbst eine Stu­die zur Über­tra­gung des Virus in Innen­räu­men durch­ge­führt und sich so einen Namen in der öffent­li­chen Debat­te gemacht…

"Es muss­ten Ent­schei­dun­gen getrof­fen wer­den auf einer sehr schwa­chen Basis. Wir wuss­ten ja noch so wenig. Das war eine gro­ße Her­aus­for­de­rung“, erin­nert sich die Viro­lo­gin an den Beginn der Pan­de­mie…«

