Augen zu und durch?

Es sind nur weni­ge Fälle hef­ti­ger Augenerkrankungen, die in der Übersicht "COVID-19 Vaccine-Associated Optic Neuropathy: A Systematic Review of 45 Patients" auf ncbi​.nlm​.nih​.gov im Oktober doku­men­tiert wer­den. Dennoch stra­fen sie die Propaganda "neben­wir­kungs­frei­er Impfungen" Lügen. Es heißt dort

»Zusammenfassung

Wir bie­ten eine sys­te­ma­ti­sche Übersicht über ver­öf­fent­lich­te Fälle von Optikusneuropathie nach COVID-19-Impfung. Wir ver­wen­de­ten Ovid MEDLINE, PubMed und Google Scholar. Die Suchbegriffe umfass­ten: "COVID-19-Impfung", "Optikusneuropathie", "Optikusneuritis" und "ischä­mi­sche Optikusneuropathie". Die Titel und Zusammenfassungen wur­den gesich­tet, dann wur­den die Volltexte überprüft.

Es wur­den sech­zig Augen von fünf­und­vier­zig Patienten (28 Frauen) ein­ge­schlos­sen. Bei acht­zehn Augen von vier­zehn Patienten (31,1 %) wur­de eine ante­rio­re ischä­mi­sche Optikusneuropathie (AION) dia­gnos­ti­ziert, wäh­rend bei 34 Augen von 26 Patienten (57,8 %) eine Optikusneuritis (ON) fest­ge­stellt wur­de. Zu den ande­ren Erkrankungen zähl­ten die auto­im­mu­ne Optikusneuropathie und die her­edi­tä­re Leber-Optikusneuropathie. Fünfzehn Patienten (33,3 %) waren beid­sei­tig betrof­fen. Das Durchschnittsalter aller Patienten betrug 47,4 ± 17,1 Jahre. Das Durchschnittsalter der AION-Patienten lag bei 62,9 ± 12,2 Jahren und das der ON-Patienten bei 39,7 ± 12,8 Jahren (p < 0,001). Die mitt­le­re Zeit von der Impfung bis zum Auftreten von Augensymptomen betrug 9,6 ± 8,7 Tage. Die mitt­le­re Sehschärfe (VA) betrug logMAR 0,990 ± 0,924. Bei 41 Augen, bei denen eine Nachbeobachtung mög­lich war, lag der mitt­le­re Visus bei logMAR 0,842 ± 0,885, der sich bei der letz­ten Nachbeobachtung auf logMAR 0,523 ± 0,860 ver­bes­ser­te (p < 0,001). Die COVID-19-Impfung kann mit ver­schie­de­nen Formen der Optikusneuropathie in Verbindung gebracht wer­den. Bei Patienten, bei denen eine ON dia­gnos­ti­ziert wur­de, war die Wahrscheinlichkeit höher, dass sie jün­ger waren und eine Verbesserung des Sehvermögens erfuh­ren. Es sind wei­te­re Studien erfor­der­lich, um die mit der COVID-19-Impfung asso­zi­ier­ten Optikusneuropathien näher zu charakterisieren…

Schlussfolgerungen

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass nach der Verabreichung von COVID-19-Impfstoffen meh­re­re Fälle von Optikusneuropathie gemel­det wur­den, was auf einen Zusammenhang und mög­li­cher­wei­se auf eine Ursache-Wirkungs-Beziehung hin­deu­tet, wobei in min­des­tens einem Fall ein posi­ti­ves Rechallenge-Phänomen nach der zwei­ten Impfdosis berich­tet wur­de. Dennoch sind die Vorteile der Impfung gegen SARS-CoV‑2 erheb­lich und über­wie­gen die damit ver­bun­de­nen Risiken. Viele der gemel­de­ten Fälle waren selbst­li­mi­tie­rend und hat­ten mit den ver­füg­ba­ren Behandlungen eine gute Prognose. Künftige Studien soll­ten die Risikofaktoren, sowohl die oku­lä­ren als auch die sys­te­mi­schen, die zur Entwicklung einer Optikusneuropathie nach einer COVID-19-Impfung in grö­ße­ren und viel­fäl­ti­ge­ren Populationen bei­tra­gen kön­nen, wei­ter unter­su­chen und die Mechanismen auf­klä­ren, die der Entwicklung die­ser Erkrankungen zugrun­de lie­gen. Dies könn­te die Beurteilung der Kausalität der Optikusneuropathie als uner­wünsch­tes Ereignis nach der COVID-19-Impfung wei­ter unter­stüt­zen und dazu bei­tra­gen, die Nachsorge und Behandlung die­ser sel­te­nen, aber seh­kraft­be­dro­hen­den Komplikation zu optimieren. «

(Hervorhebungen in blau nicht im Original. Auf Fußnoten des Originals wur­de hier verzichtet.)