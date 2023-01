Ausgetändelt?

Soll­ten dies­mal aus­nahms­wei­se nicht nur die Klei­nen gehängt werden?

»Für die CSU und ihren Chef Mar­kus Söder waren die Mas­ken­af­fä­ren, die der Par­tei zwi­schen­zeit­lich schwer gescha­det hat­ten, eigent­lich schon längst aus­ge­stan­den. Doch jetzt rückt ein Pau­ken­schlag der Münch­ner Jus­tiz die­se Affä­ren plötz­lich wie­der in den Blick­punkt. Andrea Tand­ler, Toch­ter des eins­ti­gen CSU-Gene­ral­se­kre­tärs und Ex-Minis­ters Gerold Tand­ler, kam am Diens­tag über­ra­schend in Unter­su­chungs­haft; zusam­men mit einem Geschäftspartner.

Die Staats­an­walt­schaft Mün­chen I bestä­tig­te am Diens­tag­abend auf Anfra­ge indi­rekt die Ver­haf­tung der Tand­ler-Toch­ter und ihres Part­ners, ohne aller­dings den Namen Andrea Tand­ler zu nen­nen. Die Staats­an­walt­schaft erklär­te, die "Beschul­dig­ten T. und N." sei­en am spä­ten Vor­mit­tag fest­ge­nom­men und am frü­hen Nach­mit­tag dem Haft­rich­ter vor­ge­führt wor­den. Die von der Staats­an­walt­schaft bean­trag­ten und vom Amts­ge­richt Mün­chen erlas­se­nen Haft­be­feh­le sei­en "in Voll­zug gesetzt" wor­den, die Beschul­dig­ten blie­ben also der­zeit in Haft. Es gehe um steu­er­recht­li­che Vor­wür­fe. Zuerst hat­te die Welt dar­über berichtet.

Mit T. ist Andrea Tand­ler gemeint. Die Tand­ler-Toch­ter hat­te zusam­men mit ihrem Part­ner N. im Jahr 2020 für die Schwei­zer Fir­ma Emix den Ver­kauf von Coro­na-Schutz­mas­ken an meh­re­re Minis­te­ri­en in Deutsch­land ver­mit­telt. Das lief größ­ten­teils über CSU-Kanä­le. Die bei­den hat­ten dafür Pro­vi­sio­nen in Höhe von 48 Mil­lio­nen Euro kas­siert, was zu gro­ßer Empö­rung bis hin­ein in die CSU führ­te. Als die Staats­an­walt­schaft Mün­chen I davon erfuhr, began­nen Ermitt­lun­gen erst wegen Geld­wä­sche­ver­dacht und dann auch wegen mut­maß­li­cher Steu­er­de­lik­te. Beim Ver­dacht der Geld­wä­sche kam die Ermitt­lungs­be­hör­de aller­dings nicht weiter…«