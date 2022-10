Baden-Württemberg kippt Maskenpflicht in Pflegeheimen

»Das Land Baden-Württemberg kippt auf eige­ne Faust die Maskenpflicht in Pflegeheimen. Man habe die Einrichtungen am Freitag per Brief über die­se Neuerung infor­miert, so Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne). Die Heime sowie die Einrichtungen der Behindertenhilfe könn­ten ab sofort selbst ent­schei­den, ob sie an der Maskenpflicht in Gemeinschaftsräumen fest­hal­ten wollen.«

swr​.de (28.10.22)