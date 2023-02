Baden-Württemberg freut sich auf Millionengewinne durch Zwangsarbeit

»Nach Coro­na: Wie­der mehr Beschäf­ti­gung für Gefan­ge­ne in Aussicht

Nach der schwie­ri­gen Auf­trags­la­ge in den Coro­na-Jah­ren bekom­men die Häft­lin­ge in den Gefäng­nis­sen in Baden-Würt­tem­berg vor­aus­sicht­lich wie­der mehr zu tun. Er erwar­te in die­sem Jahr wie­der mehr Umsät­ze mit Gefan­ge­nen­ar­beit, sag­te Patrick Herr­ling, Haupt­ge­schäfts­füh­rer des Lan­des­be­triebs Voll­zug­li­ches Arbeits­we­sen. "Im Grund­satz bin ich opti­mis­tisch", sag­te er. Herr­ling zufol­ge hat­te es im ers­ten Coro­na-Jahr 2020 im Ver­gleich zum Vor­jahr rund zwan­zig Pro­zent weni­ger Auf­trä­ge gege­ben. In den Jah­ren 2021 und 2022 habe sich die Situa­ti­on dann schon leicht ver­bes­sert. Das Voll­zug­li­che Arbeits­we­sen (VAW) ist ein Lan­des­be­trieb von Baden-Würt­tem­berg, der eige­ne Pro­duk­te ver­kauft und für exter­ne Unter­neh­men pro­du­ziert – durch die Arbeit von Inhaf­tier­ten. Das Land ver­dient nach Anga­ben des Jus­tiz­mi­nis­te­ri­ums jähr­lich durch­schnitt­lich 30 Mil­lio­nen Euro mit der Gefan­ge­nen­ar­beit. Gefan­ge­ne im Land sind zur Arbeit ver­pflich­tet. Sie ver­die­nen dabei jedoch weit unter Min­dest­lohn-Niveau.«

swr​.de (16.2.23)