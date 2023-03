ballaballa

Man soll­te sich nicht dazu ver­lei­ten las­sen, die­se Akti­on nur für eine lächer­li­che Über­trei­bung zu hal­ten. Sie reiht sich ein in eine lan­ge Rei­he gro­tes­kes Unter­drü­ckungs­maß­na­men im Lock­down, vom Rodel­ver­bot bis zur Treib­jagd mit Poli­zei­au­tos auf Jugendliche.

Zeichen der Zuversicht und des Zusammenhalts an die Bevölkerung

»Auf Initia­ti­ve der Stadt Fried­richs­ha­fen war der Zep­pe­lin NT mit der Auf­schrift „#alle­für­al­le“ am ver­gan­ge­nen Wochen­en­de in der Regi­on Boden­see-Ober­schwa­ben unter­wegs und signa­li­sier­te bei den Flü­gen der Bevöl­ke­rung, wie wich­tig es ist, trotz der früh­lings­haf­ten Tem­pe­ra­tu­ren wei­ter­hin zuhau­se zu blei­ben, um die Aus­brei­tung des Virus zu ver­lang­sa­men. Mit den Flü­gen soll auch ein Zei­chen der Zuver­sicht und des Zusam­men­halts an die Bevöl­ke­rung gesen­det werden.

In den Ver­wal­tungs­stä­ben kam dar­auf­hin die Idee auf, die Flü­ge mit dem Zep­pe­lin NT auch zur Unter­stüt­zung der Poli­zei ein­zu­set­zen. Der Zep­pe­lin wird des­halb am Oster­wo­chen­en­de mit Poli­zis­tin­nen und Poli­zis­ten an Bord unter­wegs sein, um sich einen Über­blick über die Ein­hal­tung der Coro­na-Ver­ord­nung zu ver­schaf­fen. Auf die Ein­hal­tung der Abstands­re­geln wird an Bord eben­falls geachtet.

Nach Anga­ben des Ravens­bur­ger Poli­zei­prä­si­di­ums kön­nen die Beam­ten aus die­ser Höhe Men­schen­grup­pen im öffent­li­chen Raum bes­ser erken­nen als vom Strei­fen­wa­gen aus. Zudem eig­ne sich der Zep­pe­lin NT wegen sei­nes lei­sen Flugs beson­ders für eine der­ar­ti­ge Mis­si­on, hieß es kürz­lich in einer Mitteilung.…

"Es gilt jetzt, alle Regis­ter zu zie­hen. Genau das tun wir, und zwar von A wie Abstand bis Z wie Zeppelin."«

