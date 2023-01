Bang-Buyx schwarz-weiß

Etwas abge­nutzt ist der Kalauer ja, aber nie war er so tref­fend wie jetzt. Die Ethikrat-Chefin fürch­tet die Aufarbeitung der Coronapolitik und wird anstatt im vor­mals tri­um­phie­ren­den Rot schwarz-weiß abge­bil­det im Interview auf zeit​.de am 1.1.23 (Bezahlschranke):

Buyx hält an Legendenbildungen fest:

»… In vor­he­ri­gen Pandemien war es nor­mal, wenn es die Alten dahin­ge­rafft hat oder die ganz klei­nen Kinder – natür­lich vor allem, weil man dem nichts ent­ge­gen­zu­set­zen hat­te. Die Corona-Pandemie ist anders. Es ist das ers­te Mal in der Geschichte der Menschheit, dass in einer Pandemie die Schwächsten nicht ein­fach geop­fert wurden…

ZEIT ONLINE: Noch ein­mal anders gefragt: Wurden dem Gesundheitsschutz zu vie­le Freiheiten geopfert?

Buyx: Weil ich die­se Gegenüberstellung nicht gut fin­de, kann ich die Frage nicht so umfas­send beant­wor­ten. Ich wür­de mir ein sol­ches Urteil außer­dem nie­mals anma­ßen, und das gilt auch für uns im Ethikrat. Wir haben auf ein­zel­ne Dinge hin­ge­wie­sen, etwas dass unser Rechtsstaat und die par­la­men­ta­risch-demo­kra­ti­sche Kontrolle im Großen und Ganzen gut und belast­bar funk­tio­niert haben. Auch das Bundesverfassungsgericht hat mei­nes Erachtens nicht in die­ser Absolutheit geant­wor­tet, genau­so wenig wie der Sachverständigenausschuss beim Infektionsschutzgesetz.

ZEIT ONLINE: Gleichwohl haben Sie zu die­ser Frage doch sicher etwas mehr zu sagen?

Buyx: Unsere Gesellschaft hat stän­dig über das bes­te Verhältnis zwi­schen Freiheit und Gesundheit dis­ku­tiert – und zwar in einer Art und Weise wie nie zuvor seit dem Zweiten Weltkrieg. Live und in Farbe. Zweieinhalb Jahre lang. Und das hat uns belas­tet. Das hat die öffent­li­che Diskussion belas­tet. Sie ist nach­weis­lich rup­pi­ger, gereiz­ter und pola­ri­sier­ter gewor­den. Trotzdem ist mei­ne Einschätzung, dass wir das ins­ge­samt als Gesellschaft, als Land ernst­haft getan haben, immer wie­der. Das zeigt sich auch dar­in, dass die Maßnahmen bei uns im inter­na­tio­na­len Vergleich nicht die strik­tes­ten waren, aber sicher­lich auch nicht die lockers­ten. Zudem wur­de stän­dig nachjustiert…

ZEIT ONLINE: Und die 2G-Regelung – war die aus ethi­scher Sicht, aus heu­ti­ger Perspektive fragwürdig?

Buyx: Ich fin­de es sehr schwie­rig, Maßnahmen und Entscheidungen rück­bli­ckend so zu bewer­ten. Wer das unbe­fan­gen tut, macht es sich zu leicht. Das Wissen, das wir heu­te haben, färbt unse­re Bewertung mas­siv ein. Deshalb darf man nie ahis­to­risch auf die Dinge bli­cken. Das heißt nicht, dass man nicht hin­ter­fra­gen, ana­ly­sie­ren und kri­ti­sie­ren darf. Aber es ver­fes­tigt sich gera­de ein wenig das Narrativ, dass die gan­ze Corona-Politik pro­ble­ma­tisch war. Und das stimmt nicht. Bei aller Kritik muss man red­lich bleiben.

Nun aber zu 2G. Das ist eine schwie­ri­ge Maßnahme. Ich habe damals gesagt, dass staat­li­ches und flä­chen­de­cken­des 2G wenn, dann nur maß­voll und so kurz wie irgend mög­lich ein­ge­setzt wer­den soll­te, auch ande­re Ethikratsmitglieder haben das betont. Dabei habe ich immer wie­der unter­stri­chen, dass grund­sätz­lich 3G, also dass auch Getestete Zugang bekom­men, bes­ser ist, weil es mehr gesell­schaft­li­che Teilhabe erlaubt. Ich glau­be trotz­dem, dass es gerecht­fer­tigt war, 2G pha­sen­wei­se ein­zu­füh­ren. Denn die Alternative war, alles für alle dicht­zu­ma­chen, auch für die­je­ni­gen mit deut­lich weni­ger Risiken…

ZEIT ONLINE: 2G ist nur ein Beispiel: Haben Medien, Politik und Gesellschaft zu viel Druck auf Ungeimpfte ausgeübt?

Buyx: Darf ich ganz ehr­lich sein?

ZEIT ONLINE: Unbedingt.

Buyx: Meine Wahrnehmung war, dass wir zunächst, also Anfang bis Mitte 2021, über die Geimpften gespro­chen haben: Wie toll es ist, geimpft zu sein; wer die Impfung schon hat und wer sie als Nächstes bekommt. Aber das hielt nicht lan­ge: Parallel zur Delta-Welle im frü­hen Herbst 2021, als es in den Krankenhäusern bald rich­tig unan­ge­nehm wur­de und wie­der Maßnahmen erör­tert wur­den, ging es plötz­lich ganz ver­stärkt um die Perspektive der unge­impf­ten Menschen und was wir denen mit den Maßnahmen zumu­ten. Das hat mich damals erstaunt. Ich habe das nicht als direk­ten Druck emp­fun­den. Aber wahr­schein­lich hat es indi­rekt Druck erzeugt, weil auf ein­mal die­se unglaub­li­che Aufmerksamkeit und media­le Kraft auf die­se Gruppe gerich­tet wurden…

ZEIT ONLINE: Der Druck war nicht nur indi­rekt. Ungeimpfte wur­den ver­bal ange­gan­gen – Karl Lauterbach sag­te: "Das gan­ze Land wird in Geiselhaft die­ser Menschen sein." Und 2G etwa ziel­te erklär­ter­ma­ßen dar­auf, dass sie sich imp­fen lassen.

Buyx: Sätze wie die­sen habe ich damals viel aus Krankenhäusern gehört, von wahn­sin­nig frus­trier­ten Ärzten und Pflegekräften. Und klar, die Maßnahmen soll­ten wohl auch ein Anreiz sein. Das hat die Politik ja gesagt. Ich will also gar nicht abstrei­ten, dass da auch ein sozia­ler Druck ent­stan­den ist. Was man aber nicht ver­ges­sen darf, wenn man jetzt 3G und 2G ver­gleicht: Es ging um Schutz…

Der Druck ent­stand auch, weil vie­le die durch­aus nach­voll­zieh­ba­re mora­li­sche Intuition teil­ten: Wer sich jetzt nicht imp­fen lässt, ist unsolidarisch.

ZEIT ONLINE: Eine kürz­lich erschie­ne­ne Studie zeigt, dass in ver­schie­de­nen Ländern Geimpfte dis­kri­mi­nie­ren­de Einstellungen gegen­über Ungeimpften haben: Sie wol­len nicht, dass sie in die Familie ein­hei­ra­ten oder in ihre Nachbarschaft ziehen.

Buyx: Ja, das kam lei­der von bei­den Seiten. Nicht alle, die sich nicht imp­fen las­sen wol­len, sind Impfgegner. Aber aus dem radi­ka­len Impfgegnerlager, einem lau­ten Völkchen, kamen die absur­des­ten Sachen…

Wir wis­sen von ein­zel­nen benach­tei­lig­ten Stadtteilen, in denen die Impfquoten nied­rig waren. In ande­ren aber waren die Menschen super geimpft. Es wur­de wohl manch­mal aus einem falsch ver­stan­de­nen Impuls, nie­man­den dis­kri­mi­nie­ren zu wol­len, nicht genau genug hingeguckt…

Die betei­lig­ten Experten an unse­rer Empfehlung zur psy­chi­schen Gesundheit der Jungen haben berich­tet, dass es in Schweden etwa den Jugendlichen ähn­lich schlecht geht wie in Italien, wo noch mehr geschlos­sen war als bei uns. Da gibt es die ers­ten euro­päi­schen Daten zu. Es war also auch das Leben in der Krise an sich, das belas­tend war – nicht nur die Maßnahmen…

Ich per­sön­lich habe kein Problem damit, um Entschuldigung zu bit­ten dafür, dass wir vom Ethikrat die Jungen nicht genug in den Fokus genom­men haben. Aber die­ses Bedürfnis, Schuldige zu fin­den, hat zum Teil etwas Unstillbares, da scheint es gele­gent­lich eher um Rachegefühle, um Sühne zu gehen. Eine von Rache und Wut getrie­be­ne Suche nach Schuldigen ist eine gefähr­lich ein­fa­che, also kei­ne Lösung, die hilft über­haupt nicht weiter…

ZEIT ONLINE: In Großbritannien gibt es eine gro­ße Diskussion dar­um, wie man der Covid-Toten gedenkt und auch mit all den ande­ren Verlusten umgeht. Hierzulande fin­det das kaum statt. Müssen wir das Trauern um die Verluste der Pandemie noch lernen?

Buyx: Absolut. Wir hat­ten einen Gedenktag im April 2021, das war gut. Wir bräuch­ten aber viel mehr Momente der gemein­sa­men Trauer. Da geht es auch dar­um, der Opfer und Verluste zu geden­ken…«