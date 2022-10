Beim Impftag in Grafenhausen fragen Manche nach dem sechsten Pieks

So überschreibt badische-zeitung.de einen Artikel am 29.10., in dem es heißt:

»... Mit nur 23 Impfungen verlief der jüngste Impfnachmittag in Grafenhausen eher enttäuschend. "Wir hatten schon gehofft, dass mehr Impfwillige kommen würden", so Impfarzt Christian Bohl im BZ-Gespräch. Seine Praxis ist Corona-Schwerpunktpraxis im Landkreis.

Nachdem sich zuvor nur sechs Leute zur Impfung angemeldet hatten, sei aber schon klar gewesen, dass der Andrang nicht groß sein würde.

Mit Zulassung der neuen Impfstoffe hatte das Team die Hoffnung gehabt, dass wieder mehr Menschen zur Impfung kommen werden. Erstimpfungen gibt es gut wie gar nicht mehr. "Wer sich bis jetzt nicht hat impfen lassen, wird es wahrscheinlich auch künftig nicht tun", so Bohl.

Daneben gibt es auch das genaue Gegenteil. Impfwillige, die eine fünfte Impfung haben wollen und sogar schon nach der sechsten fragen. "Dazu gibt es noch keine aussagekräftigen Studien und es macht auch keinen Sinn sich alle paar Monate impfen zu lassen", findet Bohl. So wurden diese Leute nicht geimpft...«

Es gibt eben die, für die jährliche Wallfahrten zum Seelenheil gehören, und die, die andere Wege dafür finden. Solange das individuelle Entscheidungen sind und keine staatlichen Vorgaben, ist das völlig in Ordnung.

45 Euro für PCR-Test. "Fälle" werden herausgefischt

Wenigstens mit Tests macht ein Apotheker noch ein kleines Zusatzgeschäft:

»In der Schwarzwaldapotheke wird der Test direkt im Haus ausgewertet, so dass das Ergebnis innerhalb weniger Stunden vorliegt. "Wer morgens zum Testen kommt, hat in der Regel bis 13 Uhr am gleichen Tag das Ergebnis." Die Kosten liegen für Selbstzahler – ohne positiven Schnelltest – bei 45 Euro. Gerade in dieser Jahreszeit würden viele Menschen wieder eher an eine Grippe denken als an Corona. "Im Verhältnis fischen wir aber viele positive Fälle heraus", sagt Schlieper.«