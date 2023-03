Bereits zwei „Arcturus“-Fälle in Deutschland! Und Lauterbach tut nichts

Auf focus​.de ist am 21.3.23 Bestür­zen­des zu lesen. Es gras­siert wie­der, was bestimmt eine Kil­ler­va­ri­an­te wer­den könn­te. Aber Lau­ter­bach beschäf­tigt sich nur noch mit Kran­ken­haus­schlie­ßun­gen und Can­na­bis. Was ist nur aus dem ver­trau­ten Mah­ner geworden?

»Ers­te Fäl­le auch in Deutschland

WHO-Exper­te warnt vor neu­er Coro­na-Vari­an­te „Arc­turus“

In Indi­en gras­siert die Coro­na-Vari­an­te „Arc­turus“ – und sorgt bin­nen zwei Wochen für einen dra­ma­ti­schen Anstieg der Infek­ti­ons­zah­len. Der WHO-Exper­te Vipin Vas­hish­ta warnt nun vor der Coro­na-Vari­an­te. Auch in Deutsch­land gibt es bereits zwei ers­te Fälle.



XBB.1.16 oder „Arc­turus“. Das ist der Name, einer neu­en leicht über­trag­ba­ren Unter­va­ri­an­te von Omi­kron, die der­zeit für einen raschen Anstieg der Coro­na-Infek­tio­nen in Indi­en sorgt. Inner­halb von zwei Wochen stie­gen die Infek­ti­ons­zah­len um gan­ze 281 Pro­zent. Grund genug für den indi­schen Exper­ten Vipin Vas­hish­ta via Twit­ter davor zu warnen…

Bereits zwei „Arcturus“-Fälle in Deutschland



Was das für Deutsch­land bedeu­tet: Zwar steigt in Deutsch­land die Coro­na-Inzi­denz der­zeit wie­der, jedoch auf einem nied­ri­gen Niveau. Auch wenn die Gefahr vor einer neu­en Coro­na-Wel­le gebannt scheint, ergibt es Sinn, auf die Coro­na-Ent­wick­lung außer­halb deut­scher Gren­zen zu schauen…«