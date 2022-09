Berliner Gesundheitsamt ermittelt gegen Karl Lauterbach

Diese Nachricht auf welt​.de ist echt, wenn auch hin­ter der Bezahlschranke. Am 16.9. ist dort unter genann­ter Überschrift zu lesen:

»Das Gesundheitsamt Berlin-Mitte ermit­telt gegen Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) wegen eines mög­li­chen Verstoßes gegen die Isolationsvorschriften des Landes Berlin. Dies bestä­tig­te ein Sprecher des Bezirksamts Berlin-Mitte auf Anfrage von WELT AM SONNTAG. Gegen Lauterbach sei­en meh­re­re Anzeigen von Bürgern ein­ge­gan­gen, die sich „gegen­wär­tig in Bearbeitung u. a. durch den Amtsleiter“ befinden.

Lauterbach hat­te sich am 4. August nach einem posi­ti­ven Corona-Selbsttest in Quarantäne bege­ben; bei TV-Auftritten berich­te­te er von „sehr star­kem Husten und hohem Fieber“. Am 9. August pos­te­te er auf Twitter ein Bild von vier Selbsttests, die zuneh­mend nega­tiv wur­den, und schrieb dazu: „Die letz­ten 4 Tage“. Nach drei wei­te­ren nega­ti­ven Selbsttests nahm er an der Kabinettssitzung am 10. August vor Ort teil. Zusätzlich hat­te er am Vortag einen PCR-Test in einer Teststelle machen las­sen. Dieser war jedoch noch positiv.

Laut Berliner Corona-Verordnung sind für die vor­zei­ti­ge Beendigung der Isolation nach fünf Tagen 48 Stunden Symptomfreiheit und ein unter fach­kun­di­ger Aufsicht durch­ge­führ­ter nega­ti­ver Test erfor­der­lich. Unbeaufsichtigte Selbsttests rei­chen nicht aus, auch appro­bier­te Ärzte kön­nen sich nicht selbst freitesten…

Der Corona-Bußgeldkatalog des Berliner Senats sieht für Verstöße gegen die Isolationsvorschriften eine Geldbuße zwi­schen 1000 und 5000 Euro vor.«