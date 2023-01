Bewertung der Eignung der RT‐qPCR Technik zum Nachweis einer möglichen Infektion und Infektiosität von Personen bezüglich SARS‐CoV‐2

Unter die­sem Titel hat Prof. Ulrike Kämmerer am 1.1.23 ein Gutachten ver­öf­fent­licht, das aus mei­ner Sicht eine unauf­ge­reg­te Analyse beinhal­tet. Es ist hier und auf mwgfd​.org zu laden. Frau Kämmerer schreibt:

»Präfix

Die Polymerase-Chain-Reaktion (Polymerase Kettenreaktion; PCR) ist eine phan­tas­ti­sche mole­ku­la­re Methode, mit der sich im Labor win­zigs­te Spuren einer gesuch­ten Nukleinsäure (DNA oder RNA, je nach Variante der PCR) nach­wei­sen las­sen. Diese macht die Technik zu einer wert­vol­len Hilfe in der Analyse von Genmustern in kleins­ten Proben in der Forschung aber auch in der Routinediagnostik wie bei der foren­si­schen Spurensicherung, der Kontaminationsüberwachung gro­ßer Chargen von Lebensmitteln und Getränken, der Spurensuche nach nicht zuge­las­se­nen Tierarten z.B. in Fleisch/Wurstprodukten (Stichwort Pferdefleisch im Hackfleisch) oder der Überwachung von Blutprodukten auf vira­le Genome von HIV und Hepatitis-Viren.

Diese extre­me Sensitivität macht die Technik aller­dings auch sehr anfällig für Kontaminationen (s. „Phantom von Heilbronn unter Punkt 3.5) oder Überinterpretationen von Ergebnissen, wenn die PCR ohne wei­te­ren Zusammenhang als allei­ni­ges Kriterium her­an­ge­zo­gen wird. So kann man eine gefun­de­ne Gensignatur einer gesuch­ten Person an einem Tatort nur als Indiz wer­ten und damit weder sicher nach­wei­sen, dass die Person dort persönlich anwe­send war, noch ob die gefun­de­ne Genspur von einem Lebenden oder Toten stammt. Zum Vergleich: der Gennachweise mit­tels PCR ist so sen­si­tiv, wie wenn ein Alkoholmeßgerät noch 0,0000000008- Promille Alkohol im Blut nach­wei­sen könnte und als „alko­ho­li­siert“ aus­ge­ben und damit einen Autofahrer bei einer Kontrolle in Bedrängnis brin­gen würde, obwohl er kei­nen Tropfen Alkohol kon­su­miert und auch kei­ner­lei Anzeichen für Alkoholkonsum hat.

Die Technik der PCR (auch RT-PCR oder RT-qPCR) kann unabhängig von der extre­men Sensitivität jedoch immer nur das gesuch­te Genstückchen vervielfältigen und nach­wei­sen, ob die­ses jedoch aus einem lebensfähigen oder vermehrungsfähigen Organismus stammt, kann mit der Technik nicht geklärt werden.

Die in der SARS-CoV-2 Fallsuche ver­wen­de­te Reverse‐Transkriptase‐quan­ti­ta­ti­ve Poly­me­ra­se Chain Reak­ti­on (RT‐qPCR) ist eine Variante der PCR, in der das Ausgangsmaterial RNA erst in DNA umge­schrie­ben um dann in der PCR so vervielfältigt zu wer­den, dass in jeder Kopierrunde Lichtsignale einen Rückschluss auf die Menge der ver­dop­pel­ten Genome geben.

Als allei­ni­ges Instrument der Diagnostik einer akti­ven Infektion oder gar Infektiosität mit SARS- CoV-2 ist die­se mole­ku­la­re Technik aus zahl­rei­chen Gründen bereits im Ansatz für eine Massentestung unge­eig­net. Mittels der PCR Technik kann aller­dings bei vor­be­stehen­der Symptomatik eine Differentialdiagnose unterstützt wer­den, indem die Gensignatur eines möglichen Erregers detek­tier­bar wird, die dann durch den Kliniker mit den Symptomen des Patienten in Einklage gebracht wer­den kann. Jedoch darf und kann eine PCR nie allei­ni­ges Diagnostikum einer möglichen Erkrankung sein.

In der Diskussion um die Eignung der RT-qPCR für die Identifizierung von Covid-19-Patienten wird häufig ein posi­ti­ver PCR Test bei einer sym­ptom­frei­en gesun­den Person dazu ver­wen­det, die­se Person als „asym­pto­ma­ti­scher Patient“ zu bezeich­nen. Nach all­ge­mein gültigen Begriffsdefinitionen ist eine Person ohne kli­ni­sche Symptome ("asym­pto­ma­tisch") jedoch weder infi­ziert noch ein Patient…«

Nach einer aus­führ­li­chen Argumentation gelangt sie zu dieser

»Zusammenfassung:

Zur Testung asym­pto­ma­ti­scher und selbst sym­pto­ma­ti­scher Menschen anhand eines Nasen- Rachenabstrichs, wie er mas­sen­wei­se unkri­tisch und überwiegend von nicht-medizinischen Personal OHNE (hier­bei ent­schei­dend: ent­ge­gen der WHO-Forderung!) Anamnese- und Symptomerhebung bei den Getesteten erfolgt, ist die ein­ge­setz­te RT-qPCR in jeg­li­cher Form nicht taug­lich, eine Infektion und vor allem eine Infektiosität mit SARS-CoV-2 zu erken­nen.«

In einem Anhang wer­den Begriffe wie Infektion und Patient diskutiert.