»Biontech tut, was eine Firma tun muss«

Das erklärt uns faz​.net am 27.1.23 zu den Abwan­de­rungs­plä­nen der BundesverdienstkreuzträgerInnen:

»Von Mainz schwär­men die Biontech-Grün­der Ugur Sahin und Özlem Türe­ci regel­mä­ßig… Die Stadt erwi­dert inzwi­schen die­se Zunei­gung, weist im gro­ßen Stil Flä­chen für Biontech-Neu­bau­ten und zusätz­li­che Phar­ma-Grün­dun­gen aus, eine städ­ti­sche GmbH soll mit dem Anse­hen der Lokal­ma­ta­do­re wer­ben und Fir­men aus aller Welt nach Mainz anlocken.

Da kam die Schlag­zei­le, Biontech ver­la­ge­re sei­ne Krebs­for­schung nach Groß­bri­tan­ni­en, in der ver­gan­ge­nen Woche eini­ger­ma­ßen überraschend.

Sie ent­sprach auch nicht der Wahr­heit. Biontech tut, was eine Fir­ma tun muss, wenn sie wach­sen und ein inter­na­tio­na­les Geschäfts­mo­dell ver­fol­gen will, das sich künf­tig nicht mehr um den Coro­na-Impf­stoff dre­hen soll, son­dern um neu­ar­ti­ge Medi­ka­men­te gegen Krebs. Das war ohne­hin von Anfang an der Plan der Grün­der und ihrer Geld­ge­ber, der Phar­ma-Unter­neh­mer Andre­as und Tho­mas Strüng­mann. Das Coro­na­vi­rus kam ihnen gewis­ser­ma­ßen dazwi­schen, weil sich die ursprüng­lich für den Ein­satz gegen den Krebs gedach­te mRNA-Tech­nik als so nütz­lich im Kampf gegen die Seu­che erwies.

Effizienter durch künstliche Intelligenz



Das Geld, das Biontech mit dem Impf­stoff ver­dient hat, beschleu­nigt nun sowohl die Inter­na­tio­na­li­sie­rung als auch die Krebs­for­schung. In Schang­hai und Sin­ga­pur gibt es schon Able­ger von Biontech. Nun kom­men zwei wei­te­re Stand­or­te in Eng­land dazu. In Cam­bridge, der tra­di­ti­ons­rei­chen Uni­ver­si­täts­stadt, wol­len die Main­zer künf­tig an neu­en Krebs­me­di­ka­men­ten for­schen, wohl­ge­merkt zusätz­lich zu den wei­ter­hin betrie­be­nen Main­zer Aktivitäten…

Damit aber nicht genug. In Lon­don über­nimmt Biontech für umge­rech­net 410 Mil­lio­nen Euro eine IT-Fir­ma, deren Algo­rith­men und Kennt­nis­se der soge­nann­ten Künst­li­chen Intel­li­genz künf­tig bei der Ent­wick­lung neu­er Medi­ka­men­te behilf­lich sein sollen…

Dazu passt, dass Biontech mit der bri­ti­schen Regie­rung fast im glei­chen Atem­zug ver­ein­bart hat, in den kom­men­den Jah­ren im Ver­ei­nig­ten König­reich neue Krebs­me­di­ka­men­te beson­ders schnell erpro­ben zu wol­len. Dahin­ter steckt auf bei­den Sei­ten ein nach­voll­zieh­ba­res Kal­kül: Als Stand­ort für sol­che kli­ni­schen Stu­di­en hat Groß­bri­tan­ni­en einen Ruf zu ver­tei­di­gen, seit der Brexit-Ent­schei­dung ist deren Zahl näm­lich deut­lich gesun­ken. Schon die im Dezem­ber 2020 getrof­fe­ne Ent­schei­dung, den Coro­na-Impf­stoff von Biontech in Groß­bri­tan­ni­en etwas frü­her zuzu­las­sen als im Rest von Euro­pa, gehört in die­sen Zusam­men­hang. Mit dem größ­ten Riva­len von Biontech, dem ame­ri­ka­ni­schen Anbie­ter Moder­na, hat die bri­ti­sche Regie­rung vor ein paar Wochen übri­gens eben­falls eine lang­jäh­ri­ge Zusam­men­ar­beit ver­ein­bart, die den Auf­bau von For­schungs- und Pro­duk­ti­ons­ka­pa­zi­tä­ten einschließt.«

Der Arti­kel ist ohne Bezahl­schran­ke zu lesen auf msn​.com.