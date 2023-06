BioNTechs China-Flop

1.400.000.000 „Impflinge“ mul­ti­pli­ziert mit x Boostern zu einem Mondpreis – wer kann die­sen vie­len Nullen schon wider­ste­hen? BioNTech jeden­falls nicht und mit Regierung und Medien im Schlepptau wur­den sämt­li­che Register für den ganz gro­ßen China-Deal gezo­gen. Wie er anfing und wie er ende­te ist ein Melodram in drei Jahreszeiten.

Deutschland steckt mit­ten im Herbst 2022, der Regierungschef macht sich auf nach Fernost und die Tagesschau ver­kün­det den Daheimgebliebenen:

„Bei sei­nem Besuch bekam Scholz auch grü­nes Licht für die Zulassung des Corona-Impfstoffs von BioNTech für in China leben­de Ausländer. Dies sei Teil einer ver­ein­bar­ten enge­ren Zusammenarbeit bei der Bekämpfung der Pandemie, sag­te er. Am Besuch nahm in der Wirtschaftsdelegation auch der Chef des deut­schen Unternehmens BioNTech, Ugur Sahin, teil.

Bislang darf das BioNTech-Präparat in China nicht auf dem Markt. ‚Dies kann natür­lich nur ein ers­ter Schritt sein‘, sag­te Scholz zu der Zulassung für Ausländer mit Wohnsitz in China. ‚Ich hof­fe, dass der Kreis der Berechtigten bald erwei­tert wer­den kann, bis hin zu einer all­ge­mei­nen frei­en Verfügbarkeit des Stoffes.‘ Es sei auch ‚auch über die Perspektive einer all­ge­mei­nen Zulassung von BioNtech in China‘ gespro­chen worden.“

So endet der Tagesschau-Text, bei ande­ren geht er so wei­ter: „‚Eine enge­re Kooperation mit der EU-Arzneimittelbehörde EMA wür­de hier den Weg ebnen. Damit wür­den wir einen kon­kre­ten Beitrag zur Pandemiebekämpfung leis­ten.‘ Bei einer Gesamtbevölkerung von mehr als 1,4 Milliarden Menschen leben in China nach Schätzungen der­zeit etwa 400 000 ‚Expatriates‘. […] Die BioNTech-Aktie notier­te im NASDAQ-Handel zuletzt 6,24 Prozent höher bei 154,31 US-Dollar.“

Noch immer ist Herbst, die Regierten haben genau ein Jahr Lauterbach hin­ter sich, der wei­ter ver­sucht, BioNTech in China unter­zu­brin­gen. Der Spiegel meldet:

„Demnach darf der Impfstoff ab heu­te in die Bundesrepublik Deutschland ein­ge­führt und hier aus­schließ­lich an Staatsangehörige Chinas ver­ab­reicht wer­den. Grundlage dafür ist eine Bewertung durch das Paul-Ehrlich-Institut (PEI). Geimpft wer­den darf nur in Verantwortung der Botschaften und Konsulate Chinas.

Über die Sicherheit von Sinovac hat­te es zuvor Bedenken gege­ben. Diese sei­en nach der Bewertung durch das PEI nun aus­ge­räumt, so Lauterbach, es gebe nun aus­rei­chend Daten über die Vakzine. Die Freigabe kön­ne er auf die­ser Grundlage ‚ohne Wenn und Aber‘ vertreten.

Eine Zulassung für Deutsche ist nicht vorgesehen. […]

Hinter der Freigabe steht ein mög­li­cher Deal, bald auch den Biontech-Impfstoff nach China lie­fern zu kön­nen: Bundeskanzler Olaf Scholz hat­te auf sei­ner Reise in das Land eine enge­re Zusammenarbeit mit der Volksrepublik bei der Bekämpfung der Pandemie vereinbart.“

Mit Hilfe der immer zuver­läs­si­gen Behörden EMA und PEI soll also BioNTech der Weg nach China geeb­net wer­den und zum Winteranfang beginnt flan­kie­rend die Schock-Werbung.

Für den Rest des Winters kehrt media­le Ruhe ein, die aber im Frühling mit der Wiederaufnahme der Schock-Werbung been­det wird.

Die chi­ne­si­sche Testpandemie ist vor­bei, da kei­ne Daten mehr gelie­fert wer­den. Mit die­sem abrup­ten Ende ver­fliegt die Phantasie auf den chi­ne­si­schen Milliardenmarkt, zumal auch noch gemel­det wird: „China lässt ers­ten selbst­en­wi­ckel­ten mRNA-Impfstoff gegen COVID-19 zu“, was sowohl für die betrof­fe­nen Chinesen als auch für BioNTech kei­ne gute Nachricht ist.

Der Aktionär berich­tet sei­nen gebeu­tel­ten Mitanlegern:

„Die jüngs­te Kursfantasie bei BioNTech wegen einer neu­en Coronawelle in China hat sich als nicht nach­hal­tig erwie­sen. Die Aktie des Impfstoffherstellers ist an der 50-Tage-Linie abge­prallt und nimmt nun Kurs auf die 100-Dollar-Marke. […]

Nun muss die 100-Dollar-Marke als Unterstützung hal­ten, sonst droht ein Abverkauf bis in den Bereich 85 Dollar.

Zuletzt hat­te die Nachricht aus China die BioNTech-Aktie befeu­ert, dass eine neue Coronawelle über das Land rollt. Der füh­ren­de chi­ne­si­sche Epidemiologe Zhong Nanshan erwar­tet für Ende Juni mit rund 65 Millionen Neuinfektionen pro Woche den Höhepunkt der Welle. […]

Moderne mRNA-Impfstoffe aus dem Ausland sind in China wei­ter nicht zuge­las­sen. Die Börse hat­te aber zuletzt neue Hoffnung, dass Peking beim Kampf gegen die neue Coronawelle auf die Vakzine von BioNTech und Moderna zurück­grei­fen könnte.

Corona sorgt offen­sicht­lich nicht mehr für nach­hal­ti­ge Kursfantasie bei BioNTech. Bis zur nächs­ten viel­ver­spre­chen­den Zulassung – aktu­ell sind zehn Projekte in Phase 2 und eines in Phase 3 (gegen Grippe) – dürf­te es aller­dings noch eine Weile dau­ern. Anleger blei­ben an der Seitenlinie.“

Und das ist das Ende des Melodrams in drei Jahreszeiten, mar­kiert durch vier rote Punkte: begin­nend mit Scholz‘ Chinareise über Lauterbachs Sinovac-Zulassung und die ers­te Schock-Werbung mit den letz­ten hohen C19-Zahlen aus China bis zur zwei­ten Schock-Werbung. Die Abbildung zeigt die­se Aktionen in Bezug auf den US-Aktienmarkt. Dort liegt die BioNTech-Aktie aktu­ell bei knapp über 100 Dollar, in Euro hat die Aktie den Mai meist unter 100 Euro ver­bracht. Auch der für BioNTech und Pfizer so über­aus güns­ti­ge Deal mit der EU und BioNTechs Bekanntgabe der Quartalszahlen mit hoch­flie­gen­den Zukunftsplänen änder­ten nichts am Abwärtstrend.

Zweimal staat­li­ches und zwei­mal media­les Eingreifen inner­halb eines guten hal­ben Jahres zusätz­lich zum Zeitraum vor­her mit der ver­such­ten „Impfpflicht“, der durch­ge­führ­ten Nötigung durch 3/2/1G und der immer noch andau­ern­den Vertuschung von „Impfnebenwirkungen“ – zuguns­ten einer Firma mit einer Technologie, die unkon­trol­lier­bar ist und nie­man­dem zuge­mu­tet wer­den dürfte.