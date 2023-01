»Bislang ist unklar, ob Sars-Cov‑2 mehr als andere Viren die Alterung des Immunsystems vorantreibt«

Bir­git Her­den, die Autorin des Arti­kels "Rät­sel­haf­te Befun­de: Beschä­digt Covid-19 die Immun­ab­wehr?"auf tages​spie​gel​.de, gibt sich am 26.1.23 red­lich Mühe, dem Gesund­heits­mi­nis­ter zur Sei­te zu sprin­gen. Sie fin­det aller­dings kei­ne glaub­wür­di­gen Exper­ten, die Lau­ter­bach wider­spre­chen (Bezahl­schran­ke):

»Hus­ten, Schnup­fen, Kopf­schmerz, Fie­ber und Erschöp­fung – seit Wochen pla­gen sich die Men­schen in Deutsch­land und ande­ren Län­dern mit einer Wel­le von Atem­wegs­er­kran­kun­gen, die zumin­dest vor dem Jah­res­wech­sel deut­lich stär­ker aus­fiel als in den Jah­ren vor der Pan­de­mie. Da kann die Behaup­tung, wie­der­hol­te Coro­na­vi­rus-Infek­tio­nen könn­ten die Immun­ab­wehr nach­hal­tig beschä­di­gen, eini­ger­ma­ßen ner­vös machen.

So sag­te Gesund­heits­mi­nis­ter Karl Lau­ter­bach (SPD) in einem Inter­view mit der „Rhei­ni­schen Post“, es sei „bedenk­lich, was wir bei Men­schen beob­ach­ten, die meh­re­re Coro­na­in­fek­tio­nen gehabt haben. Die Stu­di­en zei­gen mitt­ler­wei­le sehr deut­lich, dass die Betrof­fe­nen es mit einer nicht mehr zu hei­len­den Immun­schwä­che zu tun haben.“

Kurz dar­auf kor­ri­gier­te Lau­ter­bach sich, schrieb auf Twit­ter von einem „tech­ni­schen Über­tra­gungs­feh­ler“, wor­auf­hin das Inter­view geän­dert wur­de. Nun heißt es, Men­schen hät­ten nach meh­re­ren Coro­na­in­fek­tio­nen „häu­fig mit einer Immun­schwä­che zu tun, deren Dau­er wir noch nicht ken­nen“. Lau­ter­bach betont dabei, dass der Befund „noch nicht sicher“ sei.

Der Gesund­heits­mi­nis­ter ist nicht der ein­zi­ge, der sol­che Befürch­tun­gen äußert. Schon län­ger ver­tritt der Immu­no­lo­ge Antho­ny Leo­nar­di von der Johns Hop­kins Uni­ver­si­ty die The­se, Covid-19 las­se das Immun­sys­tem vor­zei­tig altern.

Der streit­ba­re und umstrit­te­ne Immu­no­lo­ge will aus diver­sen Stu­di­en – nicht den eige­nen aller­dings – her­aus­ge­le­sen haben, dass eine bestimm­te Klas­se von Immun­zel­len auch durch mil­de Covid-19–Erkrankungen dezi­miert wer­de. Der Ver­lust von soge­nann­ten nai­ven T‑Zellen wür­de zu einer vor­zei­ti­gen Alte­rung des Immun­sys­tems führen.

Auch Chris­ti­an Dros­ten, Viro­lo­ge von der Ber­li­ner Cha­ri­té, erwähn­te im Gespräch mit dem Tages­spie­gel ein sol­ches Phä­no­men: Immu­no­lo­gen bekä­men der­zeit Befun­de, „die sug­ge­rie­ren, dass die­se Alte­rung des Immun­sys­tems bei Kin­dern nach einer Coro­na­in­fek­ti­on viel fort­ge­schrit­te­ner ist, als man es erwar­ten würde“…

Dros­ten selbst hat, trotz Anfra­gen, sei­ne Aus­sa­ge bis­her nicht durch publi­zier­te Stu­di­en belegt. Hört man sich unter Immu­no­lo­gen um, so ken­nen die­se ent­we­der kei­ne der­ar­ti­gen Befun­de oder wol­len sich nicht öffent­lich äußern…

Andre­as Rad­bruch, Immu­no­lo­ge und Pro­fes­sor für Expe­ri­men­tel­le Rheu­ma­to­lo­gie an der Cha­ri­té sagt: „Die Daten­la­ge zur angeb­li­chen Alte­rung des Immun­sys­tems durch Covid-19 ist extrem schwach.“…

Unter­sucht man die Grup­pen ver­schie­de­ner Immun­zel­len samt ihrem kom­pli­zier­ten Wech­sel­spiel aus Boten­stof­fen, dann fin­det man erheb­li­che Ver­än­de­run­gen wäh­rend einer aku­ten Infek­ti­on, die ins­be­son­de­re bei Long-Covid-Pati­en­ten noch vie­le Mona­te fort­be­stehen kön­nen. Auch eine Abnah­me nai­ver T‑Zellen gehört dazu.

Doch was ist Teil einer erfolg­rei­chen Immun­ab­wehr, und was davon ist unge­wöhn­lich? Das Pro­blem dabei: Noch nie wur­den Virus­in­fek­tio­nen so inten­siv erforscht wie jetzt bei Covid, noch feh­len ver­läss­li­che Ver­glei­che mit ande­ren Krankheitserregern.

Nicht nur Andre­as Rad­bruch, auch Cars­ten Watzl ist daher skep­tisch. Der Immu­no­lo­ge forscht an der TU Dort­mund und hat gera­de ein ver­ein­fach­tes Ver­fah­ren ent­wi­ckelt, um die Alte­rung des Immun­sys­tems zu bestim­men. Ob Covid-19 die Immu­nal­te­rung beson­ders stark antreibt, ist nach sei­ner Ein­schät­zung unklar.

Gute Stu­di­en zum The­ma exis­tier­ten bis­lang nicht, so wird er auf der Jour­na­lis­ten-Platt­form Riff­re­por­ter zitiert. Häu­fig wür­den die Unter­su­chun­gen in einem zu kur­zen zeit­li­chen Abstand nach Covid-19 oder ledig­lich bei Men­schen durch­ge­führt, die im Rah­men von Long Covid beson­ders lan­ge mit Sym­pto­men zu kämp­fen hätten.

Reifung statt Alterung?

Bis­lang ist also unklar, ob Sars-Cov‑2 mehr als ande­re Viren die Alte­rung des Immun­sys­tems vor­an­treibt. Andre­as Rad­bruch bezwei­felt, ob unse­re Immun­kom­pe­tenz über­haupt unter einer Alte­rung des Immun­sys­tems lei­det. „Man könn­te es auch als eine Rei­fung betrach­ten“, sagt er…

Ist also alt nicht gleich schlecht, wenn es um das Immun­sys­tem geht? War­um erkran­ken alte Men­schen dann über­haupt häu­fi­ger schwer, wenn sie sich mit dem Coro­na­vi­rus infi­zie­ren? „Das liegt weni­ger an einem ‘geal­ter­te’ Immun­sys­tem, als an einer Auto­im­m­un­re­ak­ti­on, die mit zuneh­men­dem Alter häu­fi­ger auf­tritt“, sagt Rad­bruch…«

So bleibt Frau Her­den nur die Moral:

»Noch sind es vie­le schwer über­schau­ba­re Puz­zle­stü­cke, aus denen man hof­fent­lich irgend­wann ein prä­zi­ses Bild von den Abläu­fen und Fol­gen einer Coro­na­in­fek­ti­on wird gewin­nen kön­nen. Vor­erst bleibt vie­les Spe­ku­la­ti­on, viel­leicht auch beein­flusst von grund­le­gen­de­ren Über­zeu­gun­gen – etwa, ob man bei feh­len­dem Wis­sen eher vom Schlimms­ten oder vom Bes­ten aus­ge­hen soll­te.«

