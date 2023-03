Bö gewinnt Biathlon. Wegen Corona. Psychische Erkrankungen auf Höchststand

»Gesamt­welt­cup im Biath­lon wegen Coro­na entschieden

Weil zwei Ath­le­ten Coro­na haben, ist der Gesamt­welt­cup der Män­ner im Biath­lon schon meh­re­re Ren­nen vor Schluss ent­schie­den. Der nor­we­gi­sche Super­star Johan­nes Thing­nes Bö führt der­zeit die Welt­cup­wer­tung an und fehlt wegen einer Coro­na-Infek­ti­on beim Ein­zel­ren­nen im schwe­di­schen Öster­sund. Sein Team­kol­le­ge Stur­la Holm Laeg­reid ist der ein­zig ver­blie­be­ne Riva­le um den Gesamt­sieg – aber auch er hat sich mit dem Coro­na­vi­rus infi­ziert und kann nicht an den Start gehen. Weil Bö in der Gesamt­wer­tung einen gro­ßen Vor­sprung hat und es danach nur noch vier Ein­zel­ren­nen gibt, kann er nicht mehr ein­ge­holt werden.

So vie­le psy­chi­sche Erkran­kun­gen wie nie zuvor

Arbeit­neh­mer und Arbeit­neh­me­rin­nen in Baden-Würt­tem­berg haben im ver­gan­ge­nen Jahr so oft wie nie zuvor wegen Depres­sio­nen oder Ängs­ten am Arbeits­platz gefehlt. Das berich­tet die Kran­ken­kas­se DAK Gesund­heit. Auf 100 Ver­si­cher­te fie­len dem­nach 248 Fehl­ta­ge. Das sind 48 Pro­zent mehr als vor zehn Jah­ren, so die DAK in ihrem neu­en Psych­re­port. Im Jahr 2021 waren es noch 208 Fehl­ta­ge. Exper­ten machen die Stei­ge­rung an Nach­wir­kun­gen aus der Coro­na-Pan­de­mie fest. "Psy­chi­sche Erkran­kun­gen ent­wi­ckeln sich eher lang­sam", sag­te Diet­rich Munz, Prä­si­dent der Lan­des­psy­cho­the­ra­peu­ten­kam­mer. Deut­lich ver­stärkt hat sich laut DAK die Belas­tung bei jun­gen Frau­en im Alter zwi­schen 15 und 19 Jah­ren. Bei den Män­nern ist vor allem die Alters­grup­pe der 35- bis 39-Jäh­ri­gen betroffen.«

swr​.de (9.3.23)



Man spricht angeb­lich von einem Lucha-Syn­drom. Unbe­stä­tig­ten Berich­ten zufol­ge soll künf­tig Biath­lon vir­tu­ell aus­ge­tra­gen und von einer KI ent­schie­den werden.