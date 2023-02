Boorende Fragen und wenige Antworten

"Was die Obduk­ti­on von Covid-Toten ver­rät", ist ein Inter­view auf faz​.net am 31.1.23 über­schrie­ben. Hin­ter der Bezahl­schran­ke erklärt Peter Boor, Patho­lo­ge am Uni­ver­si­täts­kli­ni­kum Aachen, "was das natio­na­le Covid-Obduk­ti­ons­re­gis­ter bis­her gebracht hat":

»… Mehr als 1800 Obduk­tio­nen und Daten von 21 000 Pro­ben sind bereits in das Regis­ter ein­ge­flos­sen. Sie haben einen guten Über­blick. Gera­de wird dis­ku­tiert, ob an der der­zei­ti­gen Über­sterb­lich­keit die Imp­fung schuld ist. Was sagt der Pathologe?

Wir haben im Covid-Obduk­ti­ons­re­gis­ter ja nicht nur die Obduk­ti­ons­da­ten von Covid-Erkrank­ten, son­dern auch von meh­re­ren Hun­dert Men­schen, die kurz nach der Imp­fung gestor­ben sind. Dar­aus kön­nen wir aber kei­ne epi­de­mio­lo­gi­schen Erkennt­nis­se ablei­ten. Es ist auch aus ande­ren Stu­di­en bekannt, dass Men­schen in sehr sel­te­nen Fäl­len wegen der Imp­fung ster­ben. Wie häu­fig das pas­siert, lässt sich anhand der Daten nicht sagen.

Es wur­de viel dis­ku­tiert, ob Men­schen mit oder an Covid gestor­ben sind.

Ja, und es zeig­te sich in der ers­ten und zwei­ten Wel­le, dass 85 Pro­zent der Pati­en­ten wegen der Infek­ti­on gestor­ben sind. Das Bild, das sich uns in der Patho­lo­gie zeig­te, pass­te dabei sehr gut zu den kli­ni­schen und den epi­de­mio­lo­gi­schen Daten. Mitt­ler­wei­le hat sich die Situa­ti­on ver­än­dert – heu­te gibt es mehr Men­schen, die mit dem Coro­na­vi­rus infi­ziert waren, aber an einer ande­ren Erkran­kung ver­stor­ben sind. Das Auf­tre­ten von Omi­kron und der Immun­sta­tus in der Bevöl­ke­rung haben die Situa­ti­on ver­än­dert.«

Boor nennt kei­ne Ergeb­nis­se aus sei­nem Regis­ter und flüch­tet sich in ein "Bild, das paßt". In wel­chem Aus­maß Omi­kron dabei "die Situa­ti­on ver­än­dert" hat, erfah­ren wir nicht.

»Peter Schirm­a­cher, Chef­pa­tho­lo­ge vom Uni­kli­ni­kum Hei­del­berg, hat kürz­lich eine Stu­die ver­öf­fent­licht: Von 25 Men­schen, die bis zu 20 Tage nach der Imp­fung gestor­ben sind, waren fünf einer Herz­mus­kel­ent­zün­dung erle­gen. Vier von ihnen hat­ten eine mRNA-Imp­fung erhalten.

Es ist eine gut gemach­te Stu­die. Aber den­noch las­sen sich anhand die­ser Daten kei­ne epi­de­mio­lo­gi­schen Rück­schlüs­se zie­hen. Die Inter­pre­ta­ti­on, dass ein Fünf­tel aller Geimpf­ten wegen der Imp­fung gestor­ben ist, ist falsch. Die Patho­lo­gie kann Ursa­che-Wir­kungs-Mecha­nis­men auf­zei­gen, aber sie kann kei­ne Häu­fig­kei­ten fest­stel­len. Das ist gene­rell eine Limi­ta­ti­on unse­res Covid-Regis­ters: Wir haben zwar welt­weit die größ­te mul­ti­zen­tri­sche Kohor­te von 1800 Obduk­tio­nen – aber ange­sichts der Mil­lio­nen Covid-Infi­zier­ten, Geimpf­ten und Ver­stor­be­nen sind unse­re Zah­len sehr klein. Wir haben in der ers­ten Wel­le nur drei Pro­zent und in der zwei­ten Wel­le sogar unter einem Pro­zent der an Covid Ver­stor­be­nen obduziert.

Soll­ten Stu­di­en wie die von Peter Schirm­a­cher bes­ser nicht ver­öf­fent­licht werden?

Kei­nes­wegs! Die Wis­sen­schaft lebt davon, dass man unter­schied­li­che Befun­de und Inter­pre­ta­tio­nen publi­ziert und dis­ku­tiert. Da wir aktu­ell kei­ne guten Mög­lich­kei­ten haben, welt­wei­te gro­ße, reprä­sen­ta­ti­ve Stu­di­en zu machen, sind auch klei­ne­re Stu­di­en wich­tig. Wenn man Daten hat und davon über­zeugt ist, dass sie rele­vant, kon­trol­liert und gut sind, dann soll­te man sie publi­zie­ren. Der Peer-Review-Pro­zess, bevor eine Stu­die publi­ziert wird, ist dann wich­tig, um Män­gel zu iden­ti­fi­zie­ren, zu besei­ti­gen oder zu dis­ku­tie­ren. Nur weil eine Stu­die klein ist, muss sie nicht per se schlecht sein. Manch­mal fin­det sie einen spe­zi­fi­schen Befund zu einer sehr sel­te­nen Erkran­kung – und dann kann sie das kli­ni­sche Manage­ment genau­so ver­bes­sern wie eine gro­ße Stu­die…«