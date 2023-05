Boris Johnson‘s Flying Circus

Demnächst beginnt in Großbritannien eine lan­ge vor­be­rei­te­te offi­zi­el­le Untersuchung der drei letz­ten Jahre, inso­fern ist man dort bereits wei­ter als hier­zu­lan­de. Zunächst soll anhand des Artikels „Was wirk­lich in Boris Johnsons Covid-Bunker geschah“ (Times, Bezahlschranke) an die Situation im Jahr 2020 erin­nert wer­den, die in des­sen Einleitung so zusam­men­ge­fasst wird: „Dominic Cummings konn­te dem Druck nicht stand­hal­ten, Matt Hancock war völ­lig nutz­los und alle wur­den krank“. Das pass­te zum dama­li­gen Premierminister.

„‚Boris war von Anfang an klar, dass er durch Regierungsentscheidungen mehr Schaden anrich­ten wür­de als durch die Epidemie‘, sagt eine hoch­ran­gi­ge Quelle aus dem Kabinettsbüro. […]

An die­sem Punkt kam die Angst ins Spiel. Sollten sich die Prognosen als rich­tig erwei­sen, wür­de er für 4.000 Tote pro Tag ver­ant­wort­lich gemacht wer­den; wür­de er die Abriegelung nicht zusam­men mit dem Rest des Kontinents durch­füh­ren, wäre er in ein­zig­ar­ti­ger Weise gefährdet. […]

‚Matt Hancock kam zu den Sitzungen und behaup­te­te, dass die PPE [per­so­nal pro­tec­ti­ve equip­ment], die Tests und die Pflegeheime in Ordnung sei­en und er alles im Griff habe, obwohl es für alle im Raum offen­sicht­lich war, dass nichts wei­ter von der Wahrheit ent­fernt war‘, so ein Beamter. ‚Boris wuss­te, dass Matt lügt, aber jeder war sich bewusst, dass es eine Untersuchung geben wür­de und dass das, was sie sag­ten, auf­ge­zeich­net wer­den würde.‘

Am Abend des 23. März 2020 rich­te­te er sich gebüh­rend an die Nation […]: ‚Von heu­te Abend an muss ich dem bri­ti­schen Volk eine sehr ein­fa­che Anweisung geben – Sie müs­sen zu Hause blei­ben.‘ Johnson ver­folg­te die Sendung, als sie aus­ge­strahlt wur­de, und saß mit sei­nen Helfern im Vorzimmer. […] Er ver­such­te, der Surrealität der Maßnahmen etwas Humor zu ver­lei­hen. Sein Arm schoss in die Luft, mit geball­ter Faust, und er spot­te­te über sei­ne eige­ne Fernsehankündigung wie ein kom­mu­nis­ti­scher Diktator: ‚Die Regierung des Volkes. Schließt die Schulen des Volkes! Schließt die Geschäfte des Volkes, schließt die Kneipen des Volkes!‘ […]

Am 26. März, als eine Gruppe von Beamten und Adjutanten dar­auf war­te­te, in das Arbeitszimmer des Premierministers zu gehen, um ihn zu infor­mie­ren, hör­ten sie ihn hin­ter der Tür hacken, hus­ten und stot­tern. ‚Er hat Covid, nicht wahr?‘, mur­mel­ten sie ner­vös zuein­an­der, bevor er sie hereinrief. […]

Am Vortag soll­te er die Königin zu ihrer wöchent­li­chen Audienz tref­fen, wobei die Beamten des Palastes und der Nr. 10 hin und her über­leg­ten, ob das Treffen per­sön­lich statt­fin­den könnte. […]

Nach eini­ger Überzeugungsarbeit, sowohl sei­tens des Palastes als auch sei­tens Cummings, wil­lig­te der Premierminister ein, das Gespräch per Telefon zu füh­ren. […] Nach dem Gespräch wand­te sich die Königin an einen Adjutanten und bemerk­te, dass sie kein Wort von dem, was Johnson gesagt hat­te, ver­ste­hen konn­te, so sehr hus­te­te er. […]

Am Freitag, dem 5. April, dem Tag, an dem sich die Königin an die Nation wand­te, begann sich sein Gesundheitszustand alar­mie­rend zu ver­schlech­tern. Er […] hielt den Abend durch, damit die Nachricht von sei­ner Einlieferung nicht die Rede Ihrer Majestät überschattete. […]

Kaum war er in die Intensivstation ein­ge­lie­fert wor­den, ver­bes­ser­te sich sein Zustand, und am 9. April konn­te er ent­las­sen werden. […]

Johnson kehr­te nicht kon­se­quen­ter denn je zurück, wie es ein ande­rer Beamter aus­drück­te: ‚Er schwank­te stark in sei­nen Ansichten. Es wur­de schwie­rig, wenn er eine Entscheidung traf, zu wis­sen, ob sie Bestand haben wür­de und wie viel Bedeutung man ihr bei­mes­sen soll­te, denn er änder­te so oft sei­ne Meinung.‘ […]

Cummings blieb die beherr­schen­de Figur in Nr. 10. Ein poli­ti­sches Thema, auf das er sich stürz­te, waren die Tests. ‚Er war völ­lig beses­sen davon‘, sagt ein Beamter. Cummings' lang­jäh­ri­ge Verachtung für Hancock führ­te dazu, dass er die Tests aus des­sen Ressort strei­chen woll­te, zusam­men mit Impfungen und PPE. […]

Cummings bedräng­te Johnson, Hancock zu erset­zen. Johnson stöhn­te dar­auf­hin und nann­te Hancock ‚total­ly f***ing hope­l­ess‘. Als Cummings jedoch Beamte bat, Hancock von den Sitzungen aus­zu­schlie­ßen, rief Hancock den Premierminister an. ‚Oh, natür­lich kannst du dazu kom­men, Matt‘, ant­wor­te­te Johnson und setz­te Hancock wie­der auf die Sitzungsliste. […]

Der Respekt vor dem Gesundheitsminister war so weit gesun­ken, dass Cummings und sei­ne Verbündeten Hancock mona­te­lang als ‚die­ses Arschloch‘ bezeich­ne­ten, und im Sommer begann sogar der Premierminister mitzumachen. […]

Warum also hat Johnson sei­nen Gesundheitsminister nicht ent­las­sen, wenn auch er ihn für untaug­lich hielt? ‚Boris hielt es für sinn­voll, Hancock zu behal­ten, damit er ihm die Schuld geben konn­te, wenn die Untersuchung raus­kommt‘, sagt ein Mitarbeiter von No 10. ‚Es war wie eine Gruppe von Ratten, die in einem Rohr gefan­gen waren.‘“

Die Untersuchung, die nun unter der Leitung der Richterin Baroness Heather Hallett fol­gen soll, wird von einer Journalistin, die Hancocks auto­ri­sier­te Biographie geschrie­ben und dann sei­ne Chatnachrichten publik gemacht hat, so beur­teilt: „Die Covid-Untersuchung hat sich zu einer erbärm­li­chen Gruppenberatungsübung ent­wi­ckelt“ (Telegraph, Bezahlschranke).

„Das Problem besteht dar­in, dass eine Reihe von Opfergruppen, Verfechtern der ‚Gerechtigkeit‘, Gewerkschaften und Wohltätigkeitsorganisationen ver­su­chen, den gesam­ten Prozess an sich zu reißen. […]

Zwei Jahre sind ver­gan­gen, seit Boris Johnson eine unab­hän­gi­ge Untersuchung über die Bereitschaft und Reaktion des Vereinigten Königreichs auf die größ­te Gesundheitskrise der Neuzeit ange­kün­digt hat. Sofort began­nen alle, die einen guten Ruf zu ver­tei­di­gen hat­ten, mit der juris­ti­schen Aufarbeitung, wäh­rend alle, die sich beschwe­ren woll­ten, ihre Kampagnen verstärkten. […]

Letzte Woche war eine wei­te­re vor­läu­fi­ge Anhörung die letz­te Etappe auf dem lan­gen und kur­ven­rei­chen Weg zur ers­ten rich­ti­gen öffent­li­chen Anhörung. Wie immer wur­de die Anhörung von den Vertreterinnen und Vertretern der Familien der­je­ni­gen domi­niert, die ihr Leben durch das Virus ver­lo­ren haben. […]

Natürlich darf die mensch­li­che Dimension der Katastrophe nicht in der Formalität der Beweisaufnahme mit Politikern, Beratern und Beamten unter­ge­hen. Deshalb hat die Richterin zuge­sagt, die per­sön­lich Betroffenen in den Mittelpunkt der Untersuchung zu stel­len. […] Die Untersuchung, die bereits rui­nös teu­er ist und angeb­lich noch Jahre von einem Ergebnis ent­fernt ist, läuft Gefahr, sich in die ehr­gei­zigs­te Gruppentherapiesitzung der Welt zu verwandeln.

In dem offen­sicht­li­chen Bemühen, Fortschritte zu erzie­len, hat Baroness Hallett den so genann­ten Aspekt der ‚geleb­ten Erfahrung‘ ihrer Untersuchung in eine UK-wei­te ‚Zuhörübung‘ aus­ge­glie­dert, die par­al­lel zur Hauptuntersuchung lau­fen soll. Wenn es nach der Beweisaufnahme in die­ser Woche geht, könn­te die­se ‚Every Story Matters‘-Initiative grö­ßer und auf­wän­di­ger sein als alles andere. […]

Für alle wird reich­lich gesorgt sein. Sie kön­nen kein Englisch spre­chen? Macht nichts! Es wird einen Übersetzungsdienst ‚Language Line‘ geben. Machen Sie sich Sorgen, dass nicht alle Glaubensrichtungen, Geschlechter, Altersgruppen und alle Teile der bri­ti­schen Inseln ver­tre­ten sein könn­ten? Kein Grund zur Beunruhigung! Offenbar wird ein ‚inter­sek­tio­nel­ler Ansatz … mit pri­mä­ren, sekun­dä­ren und ter­tiä­ren Stichprobenkriterien‘ ver­folgt. Was, wenn die Beschreibung der Geschehnisse alte Wunden wie­der auf­reißt? Keine Sorge: Das Heer von Forschern und Interviewern, die alles auf­schrei­ben sol­len, wird eine ‚maß­ge­schnei­der­te Schulung‘ erhal­ten, um sicher­zu­stel­len, dass sie ‚wis­sen, was ein Trauma ist, wie es sich äußern kann und wie man die­ses Wissen in spe­zi­fi­schen Gesprächen anwendet‘.

Für die­je­ni­gen, die ihre Erfahrungen off­line mit­tei­len, wird es ‚trau­ma­in­for­mier­te emo­tio­na­le Unterstützungsmaßnahmen‘ geben – was immer das auch hei­ßen mag. Um die Würde und die Rechte aller zu schüt­zen, hat die Untersuchung eine Reihe von Professoren und Medizinethikern hin­zu­ge­zo­gen, die das ‚Design und den Ansatz‘ der Übung über­prü­fen sollen.

Reicht das den ver­schie­de­nen Covid-Gerechtigkeitsgruppen? […] Bei der vor­läu­fi­gen Anhörung in der ver­gan­ge­nen Woche for­der­ten sie alles: mehr Anhörung, mehr Experten, mehr Zeit, mehr Kosten. […]

Was die Anhörungen der ers­ten Phase der Hauptuntersuchung betrifft, die am 13. Juni begin­nen, schei­nen die Hinterbliebenen auch damit nicht zufrie­den zu sein. Einige wol­len, dass die mög­li­che Rolle des ‚struk­tu­rel­len Rassismus‘ stär­ker in den Mittelpunkt gerückt wird, wäh­rend ande­re eine Reihe von bewe­gen­den Videos, die vor den Anhörungen gezeigt wer­den sol­len, für zu kurz hal­ten. Einem KC [King‘s Counsel, Kronanwalt], der die Hinterbliebenen ver­tritt, zufol­ge sind die 15-minü­ti­gen Filme, die einen nüch­ter­nen Ton anschla­gen sol­len, ‚nicht geeig­net‘, um allen den Schmerz und das Leid in Erinnerung zu rufen. Was wäre denn gut genug – drei­stün­di­ge Tränenfilme im Stil von Titanic? Als ob das noch nicht genug wäre, sind die Schotten besorgt über die Interaktion mit der schot­ti­schen öffent­li­chen Untersuchung; wali­si­sche Familien wol­len mehr Kontrolle über die wali­si­sche Regierung; und die Nordiren wol­len die ‚ein­zig­ar­ti­gen Auswirkungen der Bedrohung durch einen No-Deal-Brexit‘ erkunden.

All dies ist unsin­nig. Die öffent­li­che Untersuchung kann und soll­te nicht ver­su­chen, alles für alle zu sein. […]. Wie berech­tigt ihre Wut und wie tief ihre Trauer auch sein mögen, den Hinterbliebenen darf nicht erlaubt wer­den, den Gerichtssaal zu beherr­schen. Er ist der Ort für eine küh­le, lei­den­schafts­lo­se Prüfung und ein schnel­les Urteil.“

Eine sol­che Prüfung gab es in Dänemark mit der Nerz-Kommission: hier ging es um die Rolle der Ministerpräsidentin Mette Frederiksen „im däni­schen Nerz-Skandal, bei dem wäh­rend der Corona-Pandemie Millionen Nerze getö­tet wor­den waren. Erst spä­ter hat­te sich her­aus­ge­stellt, dass dafür die Rechtsgrundlage gefehlt hat­te. Eine unab­hän­gi­ge Kommission hat­te in einem Bericht schar­fe Kritik an der Ministerpräsidentin und Teilen ihrer Regierung geübt, die die Entscheidung zur Massenkeulung der zur Pelzproduktion gezüch­te­ten Nerze aus Corona-Sorgen getrof­fen hat­te.“ Dies führ­te zu ihrem Rücktritt, Neuwahlen und zu einer neu­en Regierungskoalition, der wie­der Frederiksen als Ministerpräsidentin vor­steht. Für die­se eine Thema war es kühl, lei­den­schafts­los und mit schnel­lem Urteil – nur war es das bis­her auch mit der däni­schen Aufarbeitung.