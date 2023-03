Brinkmann ohne eine Spur von Selbstkritik

Am 1.3.23 ist von der NoCovid-Aktivisting auf zeit.de zu erfahren:

»Das Biozentrum der TU Braunschweig: ein gar nicht schöner Achtzigerjahre-Bau. Hier, ganz oben, sitzt Melanie Brinkmann. Dass ihr Büro achtzigermäßig aussieht, hat sie verhindert, indem sie einen grünen Kreis aus echtem Moos an die Wand gehängt hat, fürs Raumklima. Und auf dem Sideboard eine Armee Plüsch-Viren aufgestellt hat, recht lustig. Brinkmann hat Corona-Verlaufskurven ausgedruckt. Damit man immer weiß, worüber man spricht.

DIE ZEIT: Frau Brinkmann, Sie sitzen gar nicht mehr in Talkshows. Wie halten Sie das aus?

Melanie Brinkmann: Ooooh, sehr gut. Ich habe viel gelernt, aber meine Welt ist das nicht. Ich brauche keine Talkshows.

ZEIT: Dafür waren Sie aber häufig da!

Brinkmann: Nicht aus Spaß. Das war eine zehrende Zeit...

ZEIT: Sie wurden schnell zu einer der meistgehörten virologischen Stimmen. Dabei waren Sie eigentlich keine Expertin für Coronaviren, oder?

Brinkmann: Ich forsche überwiegend zum Immunsystem und an Herpesviren – wussten Sie, dass es neun verschiedene gibt, die den Menschen infizieren? Ich habe mich zu Beginn der Pandemie sofort intensiv mit den verfügbaren Daten und Studien auseinandergesetzt – das Virus war ja für alle neu.

ZEIT: Bei Illner saßen Sie neben Jens Spahn, dem damaligen Bundesgesundheitsminister.

Brinkmann: Er hat mir etwas meine Nervosität genommen – ich war ganz schön aufgeregt. Ich weiß noch, dass er sich wunderte, wieso ich ihm nicht die Hand gebe. Aber er hatte sich gerade die Nase geputzt. Sorry, sagte ich, besser nicht. Und er fragte: Wie – müssen wir das jetzt länger so beibehalten? Ja, antwortete ich, gut möglich ...

Es gab im Sommer 2020 gefährliche Ideen: Man könne ausschließlich die Alten schützen, während der Rest normal weitermacht.

ZEIT: Das hielten Sie für eine gefährliche Idee?

Brinkmann: Vor der Impfung definitiv. Dieser Tenor, "Das wird schon alles nicht so schlimm", hat mich kirre gemacht. Ich wollte verhindern, dass viele Menschen krank werden – wenn die Kliniken mal überfüllt sind, ist es zu spät. Wir hatten ja nur lineare Antworten auf ein exponentielles Problem...

ZEIT: Am Virus sterben nicht massenhaft Kinder.

Brinkmann: Zum Glück. Aber wenn die Krankenhäuser überlastet sind, ihre Eltern und Großeltern sterben, wirkt sich das auch negativ auf die Kinder aus. Ich fand es jedenfalls zynisch, zu sagen: "Wir müssen mit dem Virus leben" ...

ZEIT: ... müssen wir doch ...

Brinkmann: ... in einer Zeit, in der klar war, es wird Impfstoffe geben, aber sie sind noch nicht da. Und auch damals gab es schon das Thema Long Covid...

Kurz nach Alpha kam die gefährlichere Delta-Variante. Vielleicht wäre es ohne Warnungen noch übler gekommen? Und eins noch: Auch Omikron kann sehr krank machen. Was uns vor Krankheit und Tod bewahrt, ist vor allem die Impfung...

ZEIT: Sie haben im Januar 2021 mit anderen Forschern die "No Covid"-Strategie präsentiert... Landkreise, in denen das Virus kaum noch verbreitet ist, sollten öffnen, andere geschlossen bleiben. Wie sollte das gehen, mitten in Europa?

Brinkmann: Ich bin überzeugt, dass das Konzept vor Omikron hätte funktionieren können, aber es wurde leider nicht ernsthaft diskutiert. Für ein Virus mit den Eigenschaften von Sars-CoV-2 halte ich zu Beginn eine Niedriginzidenz-Strategie, die ja auch international von vielen Wissenschaftlern gefordert wurde, nach wie vor für den richtigen Weg.

ZEIT: Hat nicht China gezeigt, wohin eine "Niedriginzidenz-Strategie" führt?

Brinkmann: Eine Niedriginzidenz-Strategie in einer Demokratie hat nichts mit den Methoden eines totalitären Regimes zu tun. Schauen Sie auf Südkorea oder Japan...

ZEIT: Dass das autoritäre China die Pandemie besser bekämpfen würde, erwies sich als Trugschluss.

Brinkmann: Die waren eine Zeit lang auf dem richtigen Kurs. Haben das Virus konsequent lokal eingedämmt, hatten dadurch deutlich mehr Freiheiten innerhalb des Landes als wir hier. Dann aber kam Omikron, und sie hatten ihre ältere Bevölkerung nicht ausreichend geimpft ...

ZEIT: China hatte brutale Lockdowns.

Brinkmann: Ja, die Bilder waren krass. Das passiert, wenn man – wie es in China war – überrascht wird oder wenn man zu spät reagiert, man kann dann gar nicht anders...

ZEIT: Kinderärzte wollten die Maskenpflicht an Schulen abschaffen. Was Sie dazu sagten: "Bei der hohen Anzahl an nicht Geimpften halte ich diese Entscheidung für verfrüht und ehrlich gesagt auch für ziemlich dumm."

Brinkmann: Ja, da stehe ich auch zu. Das war, als unsere Impfquote zu niedrig war. Ich bin Virologin – und Mutter von drei Kindern. Mir war lieber, sie können in die Schule gehen, mit Maske, als dass sie zu Hause in ihrem Zimmer vor dem Bildschirm hocken. Es gab keinen einfachen Weg...

Es gab damals diese Great-Barrington-Erklärung, verfasst von einigen Wissenschaftlern, die meinten, es reiche, ausschließlich die Älteren schützen. Die überwältigende Mehrheit der Wissenschaft kritisierte das scharf. Ein perfektes Beispiel für die false balance, die wir auch in Deutschland gesehen haben.

ZEIT: Sie sprechen von Wissenschaftlern, die wie Sie eine grundständige universitäre Ausbildung durchlaufen haben.

Brinkmann: Das schützt nicht davor, auch mal falschzuliegen...

ZEIT: War es ein Fehler, die Impfpflicht zu befürworten?

Brinkmann: Habe ich mich da so stark zu geäußert?

ZEIT: "Vielleicht hilft eine Impfpflicht auch den Ungeimpften, die sich verrannt haben."

Brinkmann: Stimmt. Manche verrennen sich.

ZEIT: Haben wir zu hart über die Ungeimpften geredet?

Brinkmann: Ich kann es aus wissenschaftlicher Sicht nicht verstehen, sich nicht zu impfen. Impfskepsis gab es auch früher schon – Menschen hatten Angst, wie Kühe auszusehen, wenn sie sich mit dem Kuhpocken-Impfstoff impfen lassen. Da hilft nur Aufklärung, auch für die nächste Pandemie...«