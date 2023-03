Bürger können Corona-Bußgelder zum Teil zurückfordern

Allein in den ers­ten drei April­wo­chen des Jah­res 2020 waren in Bay­ern mehr als 22.000 Buß­gel­der ver­hängt wor­den. br​.de infor­miert am 9.3.23:

»Die baye­ri­sche Staats­re­gie­rung zieht Kon­se­quen­zen aus der Ent­schei­dung des Bun­des­ver­wal­tungs­ge­richt zur Coro­na-Aus­gangs­be­schrän­kung im Früh­jahr 2020: Wer wegen Ver­stö­ßen gegen bestimm­te baye­ri­sche Rege­lun­gen ein Buß­geld zah­len muss­te, kann die­ses nun zurück­for­dern, wie Gesund­heits­mi­nis­ter Klaus Holet­schek (CSU) mit­teil­te. Kon­kret gehe es um jene Regeln, die die Bun­des­rich­ter als zu weit­ge­hend ein­ge­stuft hät­ten: das Ver­bot, die eige­ne Woh­nung zu ver­las­sen, um sich allein oder mit Ange­hö­ri­gen des eige­nen Haus­stands im Frei­en aufzuhalten.

Ende Novem­ber hat­te das Bun­des­ver­wal­tungs­ge­richt in Leip­zig die beson­ders stren­gen Coro­na-Regeln des Frei­staats nach­träg­lich gekippt: Die Aus­gangs­be­schrän­kung im April 2020 sei mit dem Grund­satz der Ver­hält­nis­mä­ßig­keit nicht ver­ein­bar gewesen…

Mehr als 22.000 Bußgelder in 19 Tagen

In dem Rechts­streit ging es um die baye­ri­sche Coro­na-Ver­ord­nung vom 31. März 2020, die von 1. bis 19. April 2020 in Kraft war. Wäh­rend in ande­ren Bun­des­län­dern damals Kon­takt­be­schrän­kun­gen gal­ten, setz­ten Minis­ter­prä­si­dent Mar­kus Söder (CSU) und sei­ne Staats­re­gie­rung auf ein schär­fe­res Mit­tel – eine Aus­gangs­be­schrän­kung. Das Ver­las­sen der eige­nen Woh­nung war nur mit "trif­ti­gen Grün­den erlaubt". Dazu zähl­ten beruf­li­che Tätig­kei­ten und Arzt­be­su­che, Ein­käu­fe, der Weg zum Lebens­part­ner sowie Sport oder Bewe­gung an der fri­schen Luft, "aller­dings aus­schließ­lich allei­ne oder mit Ange­hö­ri­gen des eige­nen Haus­stan­des". Die Poli­zei war ange­hal­ten, die Ein­hal­tung der Regeln zu kontrollieren.

Eine Aus­gangs­be­schrän­kung gab es in Bay­ern zwar schon vor­her und auch noch danach – im dem Ver­fah­ren ging es kon­kret aber nur um den Zeit­raum in der ers­ten April-Hälf­te. Laut Gesund­heits­mi­nis­te­ri­ums wur­den zwi­schen dem 1. bis zum 19. April 2020 ins­ge­samt 22.076 Buß­gel­der wegen Ver­stö­ßen gegen die Aus­gangs­be­schrän­kung verhängt.

Nur bestimmte Bußgelder werden zurückgezahlt

Zurück­ge­zahlt wer­den kön­nen nach Anga­ben des Minis­te­ri­ums nur Buß­gel­der, die in die­sem kon­kre­ten Zeit­raum aus den genann­ten Grün­den erlas­sen wor­den sei­en. "In ande­ren Fäl­len fin­den kei­ne Rück­zah­lun­gen statt – etwa, wenn Buß­gel­der ver­hängt wur­den, weil Per­so­nen die eige­ne Woh­nung ver­las­sen haben, um mit ande­ren eine 'Coro­na-Par­ty' zu fei­ern." In die­sen Fäl­len blei­be es bei der Bestands­kraft der Buß­geld­be­schei­de. "Dies ist auch ein Zei­chen an alle Men­schen, die sich nach den Regeln der Infek­ti­ons­schutz­maß­nah­men­ver­ord­nung ver­hal­ten haben."…«