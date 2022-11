Bundesinstitut: "Starker Zusammenhang zwischen dem Beginn der Massenimpfungen und dem anschließenden Fertilitätsrückgang"

"Fertilitätsrückgänge gegen Ende der COVID-19-Pandemie: Beweise für den Geburtenrückgang in Deutschland und Schweden im Jahr 2022". Unter die­sem (über­setz­ten) Titel steht eine gera­de ver­öf­fent­lich­te Publikation des Bundesinstituts für Bevölkerungs­forschung.

»Nach dem Ausbruch der COVID-19-Pandemie sahen sich meh­re­re Länder in den Jahren 2020 und 2021 mit einem kurz­fris­ti­gen Geburtenrückgang kon­fron­tiert, eine Entwicklung, die in den skan­di­na­vi­schen und deutsch­spra­chi­gen Ländern nicht ein­trat. Neuere Geburtenstatistiken zei­gen jedoch einen stei­len Rückgang der Fertilität im Anschluss an die Pandemie im Jahr 2022.

Unser Ziel ist es, Daten über den uner­war­te­ten Geburten­rückgang im Jahr 2022 in Deutschland und Schweden bereit­zu­stel­len und die­se Daten mit pan­de­mie­be­ding­ten kon­tex­tu­el­len Entwicklungen in Beziehung zu set­zen, die die Fertilitäts­entwicklung nach der Pandemie beein­flusst haben könn­ten. Wir stüt­zen uns auf monat­li­che Geburtenstatistiken und prä­sen­tie­ren sai­son­be­rei­nig­te monat­li­che Gesamtfruchtbarkeitsraten (TFR) für Deutschland und Schweden. Wir set­zen die um neun Monate ver­zö­ger­ten Fertilitätsraten in Beziehung zu kon­tex­tu­el­len Entwicklungen in Bezug auf COVID-19-Mortalität und ‑Morbidität, Arbeitslosenquoten und COVID-19-Impfungen.

Die sai­son­be­rei­nig­te monat­li­che TFR in Deutschland sank von 1,5–1,6 im Jahr 2021 auf 1,3–1,4 im Jahr 2022, was einem Rückgang von etwa 14 % ent­spricht. In Schweden sank die ent­spre­chen­de TFR von etwa 1,7 im Jahr 2021 auf 1,5–1,6 im Jahr 2022, was einem Rückgang von fast 10 % ent­spricht. Es gibt kei­nen Zusammenhang zwi­schen den Fertilitätstrends und Veränderungen bei der Arbeitslosigkeit, den Infektionsraten oder den COVID-19-Todesfällen. Es besteht jedoch ein star­ker Zusammenhang zwi­schen dem Beginn von Impfprogrammen und dem Rückgang der Fruchtbarkeit neun Monate nach Beginn die­ser Programme. Der Fertilitätsrückgang in den ers­ten Monaten des Jahres 2022 in Deutschland und Schweden ist bemer­kens­wert. Die übli­chen Erklärungen für die Veränderung der Fertilität wäh­rend der Pandemie gel­ten nicht für die Zeit nach der Pandemie. Der Zusammenhang zwi­schen dem Beginn der Massenimpfungen und dem anschlie­ßen­den Fertilitätsrückgang deu­tet dar­auf hin, dass die Menschen ihr Verhalten dahin­ge­hend anpass­ten, sich imp­fen zu las­sen, bevor sie schwan­ger wur­den, da sich die Gesellschaften mit den Lebensbedingungen nach der Pandemie öff­ne­ten. Unsere Studie lie­fert neue Informationen über den Rückgang der Fruchtbarkeit in Ländern, die bis­her nicht von einem COVID-19-Baby-Bust[?] betrof­fen waren. Wir lie­fern eine ers­te Einschätzung des Zusammenhangs zwi­schen COVID-19 und Fertilität unmit­tel­bar nach der Pandemie.«

Im Volltext heißt es differenzierter:

»… Vier wich­ti­ge Einflüsse der COVID-19-Pandemie auf das Geburtenverhalten

Der offen­sicht­lichs­te Einfluss der COVID-19-Pandemie auf die Fertilitätstrends liegt in ver­schie­de­nen Faktoren, die mit der Gesundheitskrise als sol­cher zusammenhängen…

Das Gesundheitssystem war auch wäh­rend der COVID-19-Pandemie teil­wei­se über­las­tet, was zu einer gerin­ge­ren Unterstützung bei der Betreuung von Patienten im Bereich der künst­li­chen Befruchtung und bei Geburtskliniken im Allgemeinen führte…

Die Auswirkungen von Wirtschaftskrisen, wie sie durch die welt­wei­te Pandemie aus­ge­löst wur­den, und die Wahrnehmung wirt­schaft­li­cher Unsicherheit wäh­rend der Pandemie sind ein wei­te­rer Mechanismus, der mit einer gerin­ge­ren Fertilitätsabsicht und einem gerin­ge­ren Geburtenverhalten zusam­men­hän­gen könnte…

Während die Gesundheitskrise und ver­schie­de­ne Aspekte der pan­de­mie­be­ding­ten wirt­schaft­li­chen Unsicherheit nega­ti­ve Auswirkungen auf die Fertilität haben dürf­ten, könn­te es auch einen posi­ti­ven Einfluss der Lebensumstände wäh­rend der Pandemie geben, der als Kokon-Effekt bezeich­net wer­den könn­te. Es gab eine gro­ße Heterogenität in den Erfahrungen und Lebensumständen der Familien, wäh­rend sozia­le Distanzierungsmaßnahmen und ande­re Interventionen wäh­rend der Pandemie in das Leben der Menschen ein­grif­fen, aber manch­mal könn­ten die­se zu einer stär­ker fami­li­en­ori­en­tier­ten Lebenssituation geführt haben…

Die Mechanismen, die hin­ter dem Beginn der groß ange­leg­ten Impfprogramme für die Fruchtbarkeit ste­hen, sind noch nicht unter­sucht wor­den. Diese Programme mar­kie­ren das Ende der tief­grei­fen­den Auswirkungen der welt­wei­ten Pandemie auf das Leben der Menschen und die Lebenssituation, die wäh­rend der Pandemie vor­herrsch­te. Sie signa­li­sie­ren eine Rückkehr zu der weni­ger fami­li­en- und haus­halts­zen­trier­ten Lebenssituation, die vor Ausbruch der Pandemie herrsch­te. Ein wei­te­rer Faktor könn­te sein, dass die Befürchtung, der COVID-19-Impfstoff könn­te sich nega­tiv auf die Fruchtbarkeit von Frauen und Männern aus­wir­ken, was in eini­gen Fällen als "Hauptgrund für das Zögern bei der Impfung" (Diaz et al., 2022) bezeich­net wur­de, die Überlegungen zum Kinderkriegen beein­fluss­te. Darüber hin­aus war die offi­zi­el­le Empfehlung, sich wäh­rend der Schwangerschaft imp­fen zu las­sen, zunächst zöger­lich, änder­te sich aber spä­ter im Laufe der Impfprogramme. Da die Durchimpfungsrate bei schwan­ge­ren Frauen nied­ri­ger war als in der Allgemeinbevölkerung (Januszek et al., 2021), hät­ten unge­impf­te Frauen ihre Fertilitätspläne mög­li­cher­wei­se auf die Zeit nach der Impfung ver­schie­ben können…

Ergebnisse



… Zwischen den Jahren 2000 und 2014 beweg­te sich die sai­son­be­rei­nig­te TFR in Deutschland kon­stant auf einem Niveau zwi­schen 1,3 und 1,5 Kindern pro Frau (Abbildung 1). Von 2015 bis 2021 stieg sie von einem (sai­son­be­rei­nig­ten) TFR-Niveau von etwa 1,5 auf etwa 1,7 und erreich­te im Dezember 2016 mit 1,65 ihren Höhepunkt. Ein wei­te­rer Höchststand wur­de wäh­rend der COVID-19-Pandemie im März und Oktober 2021 mit einer TFR von über 1,60 erreicht. In den ers­ten Monaten des Jahres 2022 kam es jedoch zu einem abrup­ten Rückgang der Geburtenraten, so dass die sai­son­be­rei­nig­te TFR im Februar 2022 ein Niveau von 1,38, im März 2022 von 1,38, im April 2022 von 1,39 und im Mai 2022 von 1,48 erreich­te (ohne Saisonbereinigung: 1,26, 1,35, 1,31 und 1,49). «

»… Wie in Deutschland kam es [in Schweden] zu einem dras­ti­schen Rückgang der monat­li­chen TFR, als die Pandemie zum Stillstand kam: In den ers­ten Monaten des Jahres 2022 fiel die schwe­di­sche TFR auf ein deut­lich nied­ri­ge­res Niveau von etwa 1,5–1,6.

Entwicklung der Zahl der Lebendgeburten pro Monat im Verlauf der COVID-19-Pandemie

Im Gegensatz zu vie­len ande­ren euro­päi­schen Ländern war in Deutschland in den ers­ten Monaten des Jahres 2021 kein Geburtenrückgang zu ver­zeich­nen. Die Gesamtzahl der Geburten im Jahr 2021 stieg sogar leicht um etwa 2,9 % gegen­über dem Vorjahr an; beson­ders aus­ge­prägt war der Anstieg in den Monaten Februar und März sowie Oktober bis Dezember 2021. Im Gegensatz dazu betrug der anschlie­ßen­de Rückgang der Zahl der Geburten im Februar und März 2022 14,3 % und 13,7 % im Vergleich zu den­sel­ben Monaten des Jahres 2021; im Vergleich zum Fünfjahresdurchschnitt 2016–2020 lag der ent­spre­chen­de Rückgang in den ers­ten vier Monaten des Jahres 2022 zwi­schen 8,2 und 11,1 % (Tabelle 1).«

»Die Muster des monat­li­chen Anstiegs und des anschlie­ßen­den Rückgangs der Zahl der Geburten in Schweden in den Jahren 2021 und 2022 waren denen in Deutschland sehr ähnlich…

Fertilitätsveränderungen im Kontext von Gesundheitskrisen, wirt­schaft­li­cher Not und Impfprogrammen

In die­sem Abschnitt set­zen wir die monat­li­chen Fertilitätsmuster in Deutschland und Schweden wäh­rend und unmit­tel­bar nach der Pandemie in Beziehung zu eini­gen ent­schei­den­den kon­tex­tu­el­len Entwicklungen, die wir in Bezug auf unse­re Geburtendaten um neun Monate ver­zö­gern. In Deutschland tra­ten die Spitzenwerte der COVID-19-beding­ten Sterblichkeit im April 2020 und zwi­schen Dezember 2020 und Januar 2021 auf. Außerdem gab es eine drit­te Welle von COVID-19-Todesfällen gegen Ende 2021. In Schweden tra­ten die ers­ten bei­den Spitzenwerte zu recht ähn­li­chen Zeiten auf: April-Mai 2020 und November-Dezember 2020 bis Januar 2021, wobei die ers­te Welle der COVID-19-Sterblichkeit wesent­lich stär­ker war als in Deutschland. Im Gegensatz dazu war die COVID-19-Sterblichkeit in Schweden gegen Ende 2021 sehr nied­rig. Neun Monate nach den ers­ten bei­den Spitzenwerten der COVID-19-Mortalität ist kein Rückgang der Fertilität zu beob­ach­ten. Neun Monate vor dem Fertilitätsrückgang Anfang 2022, d. h. zwi­schen April und Juli 2021, waren die Zahl der COVID-19-Todesfälle und die Häufigkeit von COVID-19-Infektionen in bei­den Ländern rela­tiv niedrig…

Zusammengenommen deu­ten die Beobachtungen der pari­täts­spe­zi­fi­schen Fertilitätsveränderungen in den Jahren 2021–2022 dar­auf hin, dass ein gro­ßer Teil der Fertilitätsveränderungen nach der Pandemie auf Verhaltensänderungen als Reaktion auf die Öffnung der Gesellschaften zurück­zu­füh­ren ist, die weni­ger häus­li­che Lebensumstände als die wäh­rend der Pandemie herr­schen­den bieten.

Ursprünglich könn­ten jedoch auch die Impfprogramme als sol­che eine direk­te­re Rolle bei den Überlegungen zum Kinderkriegen gespielt haben. Im Laufe der Impfprogramme änder­ten sich die Empfehlungen für Schwangere im Lichte zuneh­men­der Erkenntnisse über die Sicherheit von Impfstoffen für Schwangere. Im Januar 2021 gab es kei­ne offi­zi­el­le Empfehlung für die Impfung von Schwangeren durch die Ständige Impfkommission der Bundesrepublik Deutschland (Robert Koch-Institut, 2021a). Es dau­er­te bis zum 23. September des­sel­ben Jahres, als die­se Kommission eine aus­drück­li­che Empfehlung für die Impfung von Schwangeren gegen COVID-19 aus­sprach und sie als "aus­drück­li­che Zielgruppe" bezeich­ne­te (Robert Koch-Institut, 2021b). Das Fehlen anfäng­li­cher Empfehlungen könn­te eini­ge wer­den­de Mütter dazu ver­an­lasst haben, das Kinderkriegen zu ver­schie­ben, bis sie sich selbst geimpft haben.

Diskussion



Diese Studie hat einen bemer­kens­wert star­ken und sehr plötz­li­chen Rückgang der Fruchtbarkeit in Deutschland und Schweden in den ers­ten Monaten des Jahres 2022 gezeigt. Die Zahl der Lebendgeburten sank in Deutschland um etwa 15 % und in Schweden um fast 10 % im Vergleich zu den Fertilitätsniveaus der Vorjahre. Der Geburtenrückgang unter­schei­det sich deut­lich von den lang­sa­men Veränderungen, die die Entwicklung der Geburtenrate nor­ma­ler­wei­se kenn­zeich­nen. Er ereig­ne­te sich, als sich die Gesellschaften nach zwei Jahren COVID-19-beding­ter Einschränkungen im Leben der Menschen öff­ne­ten. Genauer gesagt, trat der Fertilitätsrückgang etwa neun Monate nach der Durchführung von breit ange­leg­ten Impfprogrammen für die Allgemeinbevölkerung in Deutschland und Schweden ein. Im Zuge die­ser Maßnahmen sank die sai­son­be­rei­nig­te monat­li­che TFR in Deutschland von einem Niveau zwi­schen 2016 und 2021 von 1,5 bis 1,6 Kindern pro Frau auf ein nied­rigs­tes Fertilitätsniveau von 1,3 bis 1,4. In Schweden ging der Rückgang von einem etwas höhe­ren Ausgangsniveau aus, aber mit ähn­li­cher Richtung und Größenordnung. Diese Rückgänge sind aus zwei Gründen bemer­kens­wert: Erstens sind Deutschland und Schweden Länder, die wäh­rend der Pandemie selbst, also in den Jahren 2020 und 2021, kei­nen Fertilitätsrückgang erleb­ten. Zweitens erreich­ten bei­de Länder Fertilitätsniveaus, die nied­ri­ger waren als die seit vie­len Jahren verzeichneten.

Andere bekann­te Erklärungen für die Veränderung der Fertilität im Verlauf der Pandemie, wie etwa die Auswirkungen gesundheits­bezogener und wirt­schaft­li­cher Faktoren, schei­nen nicht mit dem Zeitpunkt des Fertilitätsrückgangs im Jahr 2022 in Verbindung zu ste­hen. Auf der Grundlage der in die­ser Studie vor­ge­stell­ten deskrip­ti­ven Assoziationen inter­pre­tie­ren wir die Veränderung des Gebärverhaltens nach der Pandemie als eine Reaktion auf die ver­än­der­ten Lebensumstände, die im Zuge der Öffnung der Gesellschaften für pan­de­mie­freie Bedingungen erwar­tet wur­den. In eini­gen Fällen könn­te es eine direk­te­re Auswirkung des Impfprogramms als sol­ches gege­ben haben, da eini­ge ange­hen­de Eltern ihre Entscheidung, ein wei­te­res Kind zu bekom­men, mög­li­cher­wei­se ver­scho­ben haben, bis sie sich selbst geimpft hatten.

Unsere Studie weist meh­re­re Einschränkungen auf. Die Daten für Deutschland sind noch vor­läu­fig und kön­nen spä­ter kor­ri­giert wer­den. Solche Korrekturen wer­den jedoch das Ausmaß des Fertilitätsrückgangs nicht wesent­lich ver­än­dern. Die Schätzung der monat­li­chen TFR und die von uns vor­ge­nom­me­nen sai­so­na­len Anpassungen hän­gen auch von Annahmen über sai­so­na­le Muster ab, die in Frage gestellt wer­den kön­nen. Die größ­te Einschränkung besteht dar­in, dass unse­re Interpretationen auf deskrip­ti­ven Assoziationen beru­hen, die die vie­len indi­vi­du­el­len Merkmale und ande­re Kontextfaktoren, die eben­falls eine Rolle spie­len kön­nen, nicht berück­sich­ti­gen. Weitere Untersuchungen auf der Grundlage von Daten auf indi­vi­du­el­ler Ebene wer­den einen bes­se­ren Einblick in die Art des beob­ach­te­ten Fertilitätsrückgangs geben, sobald sol­che Daten ver­füg­bar sind. So wird es bei­spiels­wei­se von ent­schei­den­der Bedeutung sein, her­aus­zu­fin­den, ob der Fertilitätsrückgang bei Eltern und Nicht-Eltern glei­cher­ma­ßen stark aus­ge­prägt war und ob ver­schie­de­ne sozio­öko­no­mi­sche Gruppen in glei­chem Maße zu den Verhaltensänderungen bei­getra­gen haben, die wir in die­ser Studie beob­ach­tet haben.

Diese Studie lie­fert den­noch wert­vol­le Daten und Erkenntnisse über eine neue und völ­lig uner­war­te­te Fertilitätsentwicklung im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie. Es bleibt abzu­war­ten, ob die­se Entwicklungen kurz­fris­ti­ger Natur sind und wie schnell die Fertilitätstrends in Deutschland und Schweden zu ihren Mustern vor der Pandemie zurück­keh­ren wer­den, die in Deutschland nach oben und in Schweden nach unten tendierten.«

Es will mir schei­nen, als sei eine wei­te­re Einschränkung durch ver­schlos­se­ne Augen ange­sichts gro­ßer Tiere im Raum zu erklären.

An eini­gen Stellen wur­de hier auf Verweise des Originals ver­zich­tet. (Hervorhebungen in blau nicht im Original.)