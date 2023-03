Bußgeld für ungeimpfte Lobetal-Mitarbeiterin und Rüge für Landkreis

Unter die­ser Über­schrift ist auf cel​le​heu​te​.de am 13.3.23 zu erfahren:

»CELLE. Bar­ba­ra B. (Name geän­dert) zeig­te sich nach der heu­ti­gen Ver­kün­dung des Urteils im Cel­ler #Amts­ge­richt tief ent­täuscht und wütend. Der Land­kreis hat­te sie mit einem Buß­geld in Höhe von 2.500 Euro belegt, weil sie vor dem Hin­ter­grund der #ein­rich­tungs­be­zo­ge­nen #Impf­pflicht gegen das Coro­na-Virus die ent­spre­chen­de Beschei­ni­gung dem Gesund­heits­amt als Auf­sichts­be­hör­de nicht vor­le­gen konn­te. Die Cel­le­rin wand­te sich an Rechts­an­walt Dr. Vol­ker Holz­käm­per und erhob Wider­spruch – bis­her ohne den erwünsch­ten Erfolg, einen Frei­spruch zu erwir­ken. Der Staats­an­walt redu­zier­te das #Buß­geld auf 500 Euro, der vor­sit­zen­de Rich­ter folg­te dem Antrag und ver­ur­teil­te Bar­ba­ra B., die als Haus­wirt­schaf­te­rin bei Lobe­tal ange­stellt ist, zur Zah­lung des Buß­gel­des und Über­nah­me der Prozesskosten.

„Ich wer­de dafür bestraft, dass ich arbei­ten gegan­gen bin“, sag­te die­se nach Ende der Ver­hand­lung am Vor­mit­tag. Aus meh­re­ren Grün­den kann sie das Urteil nicht nach­voll­zie­hen. „Alle Bewoh­ner waren geimpft, es wur­de ste­tig vor Ort in unse­rer Ein­rich­tung getes­tet, wir haben mit FFP2-Mas­ke gear­bei­tet“, berich­te­te sie in der Ver­hand­lung und ver­wies zudem auf ein Attest ihres All­ge­mein­me­di­zi­ners, der ihr aus­drück­lich von einer Imp­fung gegen Covid abge­ra­ten habe auf­grund einer Auto­im­mun­erkran­kung. Das Attest lag dem Rich­ter vor, dar­auf ein­ge­gan­gen wur­de in der Urteils­be­grün­dung und den Aus­füh­run­gen des Staats­an­wal­tes nicht.

Bei­de äußer­ten sich jedoch kri­tisch zum Vor­ge­hen des #Land­krei­ses. Deutsch­land­weit wur­den Ver­stö­ße gegen die ein­rich­tungs­be­zo­ge­ne Impf­pflicht sehr unter­schied­lich geahn­det. „Der Land­kreis Cel­le ver­folg­te eine restrik­ti­ve Linie“, er habe sche­ma­tisch ohne Rück­sicht auf die jewei­li­ge wirt­schaft­li­che Situa­ti­on der Pfle­ge­kräf­te und ande­rer Mit­ar­bei­ter stets das Maxi­mum der Band­brei­te an Buß­gel­dern ver­hängt. „Der Land­kreis ist über das Ziel hin­aus­ge­schos­sen“, sag­te der Staats­an­walt. Aber im Ergeb­nis sei das Buß­geld recht­mä­ßig. Die Ange­klag­te habe ja ihren Arbeits­platz wech­seln kön­nen, füg­te er hin­zu. „Sie hät­ten Ihre Arbeit nie­der­le­gen kön­nen“, bestä­tig­te der Rich­ter im Zuge der Urteilsverkündung…