BW: Kritik an Maskenpflicht in Pflegeheimen wächst

Auf swr​.de ist unter die­ser Überschrift am 29.9. zu lesen, was nicht nur auf Baden-Württemberg zutrifft:

»"Grottenschlecht" und "außer­halb jeder Realität": Sozialverbände und Pflegeeinrichtungen kri­ti­sie­ren das neue Covid-19-Schutzgesetz und for­dern eine Aufhebung der Maskenpflicht.

Die Kritik an der ab 1. Oktober gel­ten­den gesetz­li­chen Maskenpflicht in Pflegeheimen reißt nicht ab. Am Donnerstag haben sich nun auch Wohlfahrtsverbände, Pflegeeinrichtungen und Caritas ableh­nend dazu geäu­ßert, dass Heimbewohner außer­halb ihres Zimmers Maske tra­gen müs­sen. "Die Maskenpflicht ist ein mas­si­ver Verstoß gegen das Recht auf Selbstbestimmung und sozia­le Teilhabe der betrof­fe­nen Menschen, schrei­ben der "Paritätische", der Sozialverband VdK sowie ver­schie­de­ne Einrichtungen in einer gemein­sa­men Mitteilung.

Bis zu 16 Stunden Masketragen am Tag



Menschen in beson­de­ren Wohnformen müss­ten bis zu 16 Stunden pro Tag eine FFP2-Maske tra­gen, kri­ti­sier­te Ursel Wolfgramm, Vorstandsvorsitzende des "Paritätischen" Baden-Württemberg. Konkret tref­fe dies zum Beispiel auf Menschen mit Behinderungen in der Eingliederungshilfe zu, da die Maskenpflicht sowohl in deren Arbeits- und Ausbildungsstätten als auch in betreu­ten Wohngemeinschaften gel­te, wie Wolfgramm dem SWR erläuterte.

VdK sieht Widerspruch zu Lockerungen im öffentlichen Leben

Hans-Josef Hotz, Landesverbandsvorsitzender des VdK Baden-Württemberg, schreibt: "Es ist mehr als ver­wun­der­lich, dass sich beim Oktoberfest oder auf dem Cannstatter Wasen frem­de Menschen ohne Masken tref­fen und fei­ern dür­fen, wohin­ge­gen die Bewohnerinnen und Bewohner in Pflegeheimen ab sofort eine FFP2-Maske tra­gen sollen."

Nach Ansicht von Boris Strehle und Wolfgang Wasel, Sprecher des "Netzwerks Alter und Pflege" im Caritasverband der Diözese Rottenburg-Stuttgart, ist eine Maskenpflicht in den Alten- und Pflegeheimen "schlicht­weg nicht umsetz­bar". Es sei ein­fach nicht mög­lich, die älte­ren Menschen in den Gemeinschaftsunterkünften zum Maskentragen zu verpflichten.

Caritas: Umsetzbarkeit in der Pflege fraglich



"Insbesondere für Demenzerkrankte ist eine Maskenpflicht oft nicht nach­voll­zieh­bar", erklär­te Eva-Maria Bolay, die Pressesprecherin des Caritasverbandes Rottenburg-Stuttgart auf Nachfrage des SWR. Ein wei­te­res Problem sei in dem Zusammenhang auch die Durchsetzbarkeit der Maskenpflicht. "Was soll das Pflegepersonal denn tun, wenn eine demenz­kran­ke Person die Maske immer wie­der ent­fernt?", fragt Bolay. Das Gesetz sei am Schreibtisch ent­wor­fen wor­den, meint die Pressesprecherin.

Laut Strehle und Wasel wer­de die Maskenpflicht vor allem in der Tagespflege zum "Spießrutenlauf". Dort müss­ten pfle­ge­be­dürf­ti­ge Menschen die Maske laut Gesetz den kom­plet­ten Tag – bis zu neun oder zehn Stunden – auf­be­hal­ten, Essenszeiten aus­ge­nom­men. Auch wäh­rend der gemein­sa­men Mittagsruhe in einem dafür vor­ge­se­hen Raum sei die Maske zu tra­gen, "und das hal­ten wir für schlicht­weg außer­halb jeder Realität", so Wasel und Strehle. Im Netzwerk "Alter und Pflege" haben sich 74 katho­li­sche Anbieter von sta­tio­nä­rer und ambu­lan­ter Hilfe in der Diözese Rottenburg-Stuttgart zusammengeschlossen.

Auch Kritik an Maskenpflicht für Beschäftigte

Auch die Evangelische Heimstiftung hat das Covid-19-Schutzgesetz schwer kri­ti­siert. "Es ist mir völ­lig unbe­greif­lich, wie ein so grot­ten­schlech­tes Gesetz Bundestag und Bundesrat pas­sie­ren konn­te", lässt sich Bernhard Schneider, der Hauptgeschäftsführer der Evangelischen Heimstiftung, in einer Pressemitteilung zitie­ren. „Insbesondere die Maskenpflicht für Bewohnerinnen, Bewohner und Mitarbeitende ist mehr als eine Zumutung“, fin­det Schneider. Die FFP2-Maskenpflicht bedeu­te eine Verschärfung der Arbeitsbedingungen für Pflegekräfte – obwohl die­se einen über­durch­schnitt­li­chen Immunitätsstatus haben und sich regel­mä­ßig testeten.

Ähnlich äußer­te sich auch Ursel Wolfgramm vom "Paritätischen" zur Maskenpflicht für Beschäftigte in der Pflege. Sie sprach sich gegen­über dem SWR für eine Rückkehr zur Pflicht zum Tragen medi­zi­ni­scher Masken aus. In der Behindertenhilfe kön­ne die Maskenpflicht nach ihrer Ansicht voll­stän­dig auf­ge­ho­ben wer­den, "denn wer Hilfe im Alltag benö­tigt, gehört des­halb nicht auto­ma­tisch zu den vul­nerablen Gruppen", so Wolfgramm.

Ausdrücklich gegen die Abschaffung der Maskenpflicht für Beschäftigte in der Pflege posi­tio­nier­te sich der Caritasverband. "Die im Caritasverband zusam­men­ge­schlos­se­nen katho­li­schen Träger hal­ten es nicht für erfor­der­lich, auch die Belegschaft in Alten- und Pflegeheimen von der Maskenpflicht zu befrei­en", schreibt Pressesprecherin Bolay. Die Maskenpflicht bie­te einen zusätz­li­chen Schutz sowohl für die Bewohnerinnen und Bewohner als auch für das Personal.«