CDC-Chefin Walensky: Rückfall nach Paxlovid-Behandlung

Muß man das als Promi eigent­lich durch­ma­chen? Sie guckt nicht begeistert.

Hoffen wir mal, daß die Tabletten nicht auch noch abge­lau­fen waren.

»Walensky erkrank­te Anfang des Monats leicht an Covid und wur­de nach Einnahme des Medikaments von Pfizer nega­tiv getes­tet. Am Sonntag begann sie leich­te Symptome zu ent­wi­ckeln und wur­de erneut posi­tiv getes­tet, so die CDC am Montag in einer Erklärung. Die Expertin für Infektionskrankheiten ist zu Hause iso­liert und wird wei­ter­hin vir­tu­ell arbeiten.

Viele Patienten, dar­un­ter auch Präsident Joe Biden und Anthony Fauci, hat­ten nach einer fünf­tä­gi­gen Behandlung mit dem Medikament von Pfizer mit einer Rückkehr der Covid-Symptome zu kämp­fen. Das Phänomen scheint weit­aus häu­fi­ger auf­zu­tre­ten als offi­zi­ell berich­tet, und Patienten, bei denen die Symptome zurück­keh­ren, kön­nen die Krankheit wei­ter ver­brei­ten, so die Ärzte in einem Artikel des New England Journal of Medicine vom September.

Der Vorstandsvorsitzende von Pfizer, Albert Bourla, erklär­te im Mai gegen­über Bloomberg News, dass Ärzte Rebound-Patienten eine zwei­te Behandlung ver­schrei­ben könn­ten, obwohl die US-Behörden spä­ter erklär­ten, dass es noch kei­ne Beweise dafür gebe, dass eine wie­der­hol­te Behandlung hilft…

Paxlovid ist nach wie vor die füh­ren­de ora­le Behandlung für Patienten mit hohem Risiko, eine schwe­re Krankheit zu ent­wi­ckeln. Patienten mit gerin­ge­rem Risiko scheint es nicht zu helfen…

Die Vorräte an Paxlovid sind in den USA nach wie vor groß, aber es ist nicht klar, ob sie den Winter über­dau­ern wer­den, sag­te ein Beamter der Regierung Biden letz­te Woche gegen­über Bloomberg…«