CDC nimmt Covid-19-Impfungen in die Liste der Routineimpfungen für Kinder und Erwachsene auf

Unter genanntem Titel ist auf edition.cnn.com am 9.2.23 zu erfahren:

»(CNN) — Covid-19-Impfungen sind in den neuen Impfplänen enthalten, die von den US Centers for Disease Control and Prevention am Donnerstag veröffentlicht wurden. Die Impfpläne fassen die aktuellen Impfempfehlungen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene zusammen, enthalten aber keine Impfvorschriften für Schulen oder Arbeitsplätze.

Zu den wichtigsten Änderungen in den Impfplänen, die am Donnerstag im Morbidity and Mortality Weekly Report der CDC veröffentlicht wurden, gehören die Hinzufügung von Covid-19-Impfserien und Empfehlungen für Auffrischungsimpfungen, aktualisierte Leitlinien für Grippe- und Pneumokokkenimpfstoffe sowie neue Impfstoffe gegen Masern, Mumps und Röteln (MMR) und Hepatitis B.

Der Impfplan empfiehlt außerdem zusätzliche Dosen des MMR-Impfstoffs während eines Mumps-Ausbruchs und die Verabreichung eines inaktivierten Poliovirus-Impfstoffs an Erwachsene, die einem erhöhten Risiko einer Exposition gegenüber dem Virus ausgesetzt sind...

"Das bedeutet, dass der COVID-19-Impfstoff jetzt wie jeder andere routinemäßig empfohlene Impfstoff präsentiert wird und nicht mehr wie in den Vorjahren in einer speziellen "Call-Out"-Box aufgeführt ist. Dies trägt gewissermaßen dazu bei, diesen Impfstoff zu 'normalisieren' und sendet eine deutliche Botschaft sowohl an die Gesundheitsdienstleister als auch an die Öffentlichkeit, dass alle Menschen im Alter von 6 Monaten und älter die empfohlenen COVID-19-Impfungen (einschließlich einer Auffrischungsimpfung, wenn sie dafür in Frage kommen) auf dem neuesten Stand halten sollten, genau wie bei jedem anderen routinemäßig empfohlenen Impfstoff", erklärten Dr. Neil Murthy und Dr. A. Patricia Wodi in einer Stellungnahme.

Die Aufnahme von Covid-19-Impfstoffen in den Routineplan bedeutet jedoch nicht, dass die Impfung in den Schulen vorgeschrieben ist. Die Anforderungen für Impfungen bei Schuleintritt werden von den staatlichen oder lokalen Behörden und nicht von der CDC festgelegt...

Die Autoren des Berichts geben auch Informationen darüber, was bei einem Ausbruch von Mumps zu tun ist. Dies geschieht vor dem Hintergrund des Masernausbruchs in Columbus, Ohio, wo nicht alle infizierten Kinder vollständig geimpft waren. In den Empfehlungen heißt es, dass im Falle eines Mumpsausbruchs eine zusätzliche Auffrischung des Impfstoffs gegen Masern, Mumps und Röteln gerechtfertigt ist.

"Der Impfstoff gegen Masern muss nicht aufgefrischt werden", sagte Dr. William Schaffner, Professor in der Abteilung für Infektionskrankheiten am Vanderbilt University Medical Center, da der Erstimpfstoff seiner Meinung nach einen lebenslangen Schutz bietet. "Der Schutz des Mumps-Impfstoffs lässt jedoch nach. Wenn es also zu einem Mumps-Ausbruch kommt, würden wir MMR verwenden."...

Gesundheitsexperten raten den Familien dringend, dafür zu sorgen, dass die Impfungen ihrer Kinder auf dem neuesten Stand sind.

"Impfstoffe sind wichtig für die Gesundheit unserer gesamten Gesellschaft, auch für Kinder und Jugendliche", sagte Dr. Sean O'Leary, Vorsitzender des Ausschusses für Infektionskrankheiten der American Academy of Pediatrics und Impfstoffberater der CDC. "Wir alle sind dafür verantwortlich, dass alle Menschen Zugang zu Impfungen haben, sowohl für ihre individuelle Gesundheit als auch um die Verbreitung von Krankheiten zu verhindern. Diese Impfpläne bieten einen Fahrplan, an dem sich Eltern und Kinderärzte orientieren können, damit Kinder die notwendigen Impfungen erhalten und ihr Immunsystem bereit ist, Krankheiten zu erkennen und zu bekämpfen."«