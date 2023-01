China: »Land im Koma«

Die Selbsthypnose in deut­schen Qualitätsmedien nimmt immer bizar­re­re Züge an. Der Wirtschaft geht es eigent­lich gut wie nie, die Ukraine und wir ste­hen kurz vor dem glor­rei­chen Sieg, mit einer Ausnahme haben wir die bes­ten MinisterInnen ever, das Klima ist pri­ma und China steht vor dem Aussterben. Über das letz­te Thema weiß auf faz​.net "Hendrik Ankenbrand, Hongkong/Schanghai" zu berich­ten, was "aus­län­di­sche Analysten, die sich auf frü­he­re Daten stüt­zen", so model­lie­ren (Bezahlschranke):

»Jeder hat Tragödien zu berichten

… In den ver­gan­ge­nen Wochen haben die Fotos und Videos von Millionen Covid-Infizierten auf chi­ne­si­schen Intensivstationen das Bild eines Landes im Koma gezeich­net. Während die Krematorien kei­ne Leichname mehr anneh­men, weil sie über­füllt sind, gibt der deso­la­te Zustand der Wirtschaft eine Antwort auf die Frage, was drei Jahre radi­ka­ler Null-Covid-Politik gebracht haben: nur Verluste.

Weil die Regierung die Zeit nicht genutzt hat, die sie durch inter­na­tio­na­le Isolation und mona­te­lan­ge Lockdowns teu­er erkau­fen ließ, und die Bevölkerung nicht aus­rei­chend hat imp­fen las­sen, bre­chen nun selbst die Exporte in Rekordgeschwindigkeit weg, wäh­rend die Menschen an Covid ster­ben. 60.000 sol­len es nach Angaben der Regierung seit Anfang Dezember sein. Ausländische Analysten, die sich auf frü­he­re Daten stüt­zen, gehen von 16.000 aus – pro Tag…«

Hier ist der Mann aus Hongkong/Schanghai nicht auf dem aktu­el­len Stand, die Auguren model­lie­ren inzwi­schen 25.000 Tote am Tag, sie­he Jab Is In The Air. »Der in London ansäs­si­ge Datenverarbeiter« erhöht. Und sei­ne 60.000 Covid-Toten kol­li­die­ren selbst mit einer Nachricht von dpa, sie­he China: Seit dem 8. Dezember 5.503 Corona-Tote.

Er stellt dann die Spahnsche Frage, auf die er eine gan­ze ande­re Antwort erwar­tet als daheim:

»Werden die Chinesen ihrer Führung verzeihen?

Die Covid-Geschichten vom Festland… han­deln von Pekinger Krankenhäusern, in denen die am Virus Erkrankten die­ser Tage wegen Überfüllung auf dem Flur lie­gen. Sie dre­hen sich um Angehörige, die angeb­lich Anrufe von Ärzten erhal­ten, die ein­ge­lie­fer­te Mutter möge abge­holt wer­den, man habe sie für hirn­tot erklärt. Lebenserhaltende Maßnahmen sei­en mög­lich, hät­ten aber ihren Preis: fünf­stel­lig und sofort zu entrichten.

Jeder in China weiß von Tragödien zu berich­ten, die sich wäh­rend der ver­gan­ge­nen drei Jahre stren­ger Null-Covid-Politik ereig­net haben… In Chinas bevöl­ke­rungs­reichs­ter Provinz Henan trü­gen rund 90 Prozent der Menschen das Virus in sich, hat zu Wochenbeginn der Chef der Gesundheitskommission mitgeteilt…

Statt nach Hongkong zum Shoppen zu flie­gen, tra­gen in Schanghai die Menschen die Asche ihrer Angehörigen durch die Straßen. Es sind nicht nur die aus­län­di­schen Medien, die von einer huma­ni­tä­ren Katastrophe berich­ten. Das Pekinger Baobaoshan-Krematorium habe Angehörigen mit­ge­teilt, dass mit 600 Leichnamen pro Tag vier­mal so vie­le Verstorbene ein­ge­äschert wür­den wie üblich, schreibt das chi­ne­si­sche Wirtschaftsmagazin „Caixin“. Im Nachrichtenportal „Sixth Tone“, das der Kommunistischen Partei unter­steht, gibt ein Schanghaier Arzt zu Protokoll, er habe in sei­nen 30 Jahren im Krankenhaus die Notaufnahme noch nie so über­lau­fen gesehen…

Das ist die gro­ße Frage: Werden die Chinesen ihrer Führung ver­ge­ben und ver­ges­sen, was war, oder ist das Regime ernst­haft in Gefahr?…

„Die Unzufriedenheit ist groß“



In Hongkong lässt sich die­ser Tage beob­ach­ten, was pas­siert, wenn ein Staat sei­ne Bürger ver­liert. In der Stadt, in der nach wie vor eine stren­ge Maskenpflicht herrscht, lie­ge „unver­kenn­bar Depression in der Luft“, stellt Stephen Roach fest, Wirtschaftswissenschaftler an der Yale-Universität und in sei­ner Zeit als Chefökonom der Investmentbank Morgan Stanley vie­le Jahre einer der größ­ten Fans der Kommunistischen Partei. Nun berich­tet er, über­all wer­de die Frage dis­ku­tiert, ob China noch zu ret­ten sei…

Auf dem Schwarzmarkt gibt es Paxlovid

Vielen Chinesen schwant, an Xis Behauptung, der Osten sei im Auf- und der Westen im Abstieg begrif­fen, könn­te mög­li­cher­wei­se nichts dran sein. Wie sich die Lebenswirklichkeit nicht mehr der Propaganda fügen mag, lässt sich an einem Donnerstag im Schanghaier Changning-Bezirk vor dem Privatkrankenhaus Family United beob­ach­ten. Draußen in der Kälte ste­hen die Chinesen in einer lan­gen Schlange für PCR-Tests an.

Drinnen sit­zen die Deutschen im war­men „Multifunction Room“ und war­ten dar­auf, nach Erhalt ihrer Biontech-Impfung nach Hause gehen zu dür­fen. Eigentlich hat­te sich der Mainzer Hersteller bereits im Frühjahr 2020 mit dem Schanghaier Privatunternehmen Fosun geei­nigt, den deut­schen Impfstoff zu Hunderten Millionen Dosen im Land her­zu­stel­len, um Chinas Bevölkerung wirk­sa­mer schüt­zen zu kön­nen, als es die hei­mi­schen Präparate vermochten.

Doch als die Europäische Arzneimittelagentur EMA die chi­ne­si­schen Vakzine wegen feh­len­der Daten über deren Wirksamkeit und Nebenwirkungen nicht zuließ, ent­schied Xi, dass jetzt Nationalismus Vorrang habe gegen­über der Gesundheit sei­nes Volks. Das muss­te in der Folge auf Biontech und ande­re hoch­wirk­sa­me aus­län­di­sche mRNA-Impfstoffe verzichten…

Auf dem Schwarzmarkt gibt es das anti­vi­ra­le Medikament Paxlovid zu 10.000 Yuan die Packung (1200 Euro). Die staat­li­che China Citic Bank bie­tet ihren Kunden die Biontech-Impfung an, wenn die­se min­des­tens vier Millionen Hongkong-Dollar bei ihr depo­nie­ren (480.000 Euro)…

Als am Sonntag in Schanghai bei Temperaturen um zwei Grad ein wenig Schnee fiel, gaben die Behörden eine Warnmeldung her­aus: Auch wenn vie­le der Flocken schnell schmel­zen wür­den, wären doch „vie­le auf Autos und Bäumen lie­gen geblie­ben“. Insbesondere die älte­re Bevölkerung, jene mit Herzproblemen, Kinder und Menschen mit schwa­chem Immunsystem soll­ten „sich warm anzie­hen und eine Mütze tra­gen“, am bes­ten aber gleich zu Hause blei­ben. Die Lage sei ernst, aber nicht hoff­nungs­los: „Die Polizei ver­stärkt ihre Bemühungen, die öffent­li­che Sicherheit zu gewährleisten.“«