China macht sich locker

Ist das der Weg zurück zum wis­sen­schaft­li­chen Umgang mit Corona? Auf tages​schau​.de ist am 25.12.22 zu lesen:;

»Keine täg­li­chen Fallzahlen mehr

Seit rund drei Jahren ver­öf­fent­licht die Nationale Gesundheitskommission in China die täg­lich regis­trier­ten, nach­ge­wie­se­nen Neuinfektionen mit dem Coronavirus und die mit einer Ansteckung ver­bun­de­nen Todesfälle. Doch damit ist jetzt Schluss. "Von nun an wer­den täg­li­che epi­de­mi­sche Informationen nicht mehr ver­öf­fent­licht", teil­te die Gesundheitskommission mit. Künftig soll das Zentrum für Seuchenkontrolle und ‑prä­ven­ti­on (CDC) für das Erfassen der Fallzahlen zustän­dig sein. Damit ver­bun­den ist offen­bar eine deut­li­che Einschränkung der sta­tis­ti­schen Veröffentlichungen zum Verlauf des Infektionsgeschehens in China.

In einer Mitteilung der Gesundheitskommission hieß es, "rele­van­te Covid-Informationen" wür­den vom CDC zu Referenz- und Forschungszwecken veröffentlicht…

Seit Tagen offiziell keine Corona-Toten

Die letz­te von der Gesundheitskommission ver­öf­fent­lich­te Übersicht zu den täg­li­chen Corona-Zahlen umfasst die gemel­de­ten Fälle vom 23. Dezember. Landesweit gibt die Behörde fast 4130 bestä­tig­te Infektionen bin­nen 24 Stunden an, Todesfälle in Zusammenhang mit einer Ansteckung habe es kei­ne gegeben.

Für den 24. Dezember gibt es bis­lang kei­ne öffent­li­chen Zahlen zu Neuinfektionen. Das CDC teil­te jedoch mit, dass es inner­halb eines Tages erneut kei­ne Todesfälle in Verbindung mit dem Coronavirus gege­ben habe. Es war damit der fünf­te Tag in Folge, an dem es der offi­zi­el­len Statistik zufol­ge kei­nen Todesfall durch eine Corona-Infektion gege­ben hat…

Nur noch eine "Erkältung"

Die offi­zi­el­le Haltung der chi­ne­si­schen Führung im Umgang mit der Pandemie hat sich grund­le­gend geän­dert. Der füh­ren­de Regierungsberater und renom­mier­te Epidemiologe Zhong Nanshan schlug vor, Covid-19 nur noch "Corona-Erkältung" zu nennen.

Auch bei der Datenerfassung bezüg­lich der Todesfälle durch Corona-Infektionen wur­de die zugrun­de­lie­gen­de Definition deut­lich enger gefasst: Mittlerweile wer­den nur Infizierte, die infol­ge ihrer Ansteckung an einer Lungenentzündung oder durch Versagen der Atemwege gestor­ben ist, offi­zi­ell als Corona-Tote gezählt. Asymptomatische Infektionen wer­den bereits seit Anfang des Monats nicht mehr in den Corona-Statistiken erfasst.

Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zufol­ge hat China seit Beginn der Lockerungen kei­ne Daten mehr zu Corona-Patienten über­mit­telt, die in Krankenhäusern behan­delt wer­den…«

Die Formulierungen legen nahe, daß die Behörden das Ausmaß von Erkrankungen und Todesfällen ver­tusch­ten. Richtig wird sein, die Informationen aus China mit einer eben­so gebo­te­nen Skepsis zu ver­fol­gen wie die aus dem eige­nen Land. Der hie­si­ge Gesundheitsminister zählt bekannt­lich immer noch alle mit einem posi­ti­ven Test Verstorbenen oder Hospitalisierten als "Corona-Opfer". Zumindest von die­ser Fälschung nimmt man in China offen­bar jetzt Abstand. Anscheinend will man sich das Vorgehen auch nicht mehr von der WHO vor­schrei­ben lassen.