Cholera und Impfung – für die WHO gehört das zusammen

»WHO: Schwe­rer Cho­le­ra-Aus­bruch mit 1200 Toten in Mala­wi­Li­longwe (dpa) – Mala­wi befin­det sich nach Anga­ben der Welt­ge­sund­heits­or­ga­ni­sa­ti­on (WHO) inmit­ten des töd­lichs­ten Cho­le­ra-Aus­bruchs sei­ner Geschich­te. Seit Aus­bruch der Krank­heit in dem ver­arm­ten Land im süd­li­chen Afri­ka vor knapp einem Jahr sei­en 1210 Cho­le­ra-Todes­fäl­le und knapp 37 000 Infek­tio­nen regis­triert wor­den, teil­te die WHO am Don­ners­tag mit…

Der Aus­bruch in Mala­wi ereig­net sich nach Anga­ben der WHO vor dem Hin­ter­grund einer welt­wei­ten Zunah­me von Cho­le­ra-Aus­brü­chen, die die Ver­füg­bar­keit von Impf­stof­fen, Tests und Behand­lun­gen einschränkten.

Cho­le­ra ist eine aku­te bak­te­ri­el­le Darm­in­fek­ti­on, die durch unsau­be­res Trink­was­ser oder Lebens­mit­teln über­tra­gen wird. Die Krank­heit ist mit Medi­ka­men­ten gut behan­del­bar, unbe­han­delt kann sie durch erheb­li­chen Flüs­sig­keits­ver­lust zu Nie­ren­ver­sa­gen und zum Tod führen.«

Wir sehen hier ein Mus­ter­bei­spiel einer Gesund­heits­po­li­tik (oder ‑öko­no­mie), die Phil­an­thro­pen wie Bill Gates der WHO auf­ge­zwun­gen haben. Anstel­le der Bekämp­fung der Ursa­chen von Krank­hei­ten, hier wie in vie­len ande­ren Fäl­len bit­ters­te Armut und damit ein­her­ge­hend kata­stro­pha­le sani­tä­re Bedin­gun­gen, wer­den die Fol­gen – natür­lich mit Medi­ka­men­ten und eben Impf­stof­fen von Phar­ma­kon­zer­nen – ange­gan­gen. So gibt man sich einen huma­ni­tä­ren Anstrich, wäh­rend die Gewin­ne aus dem Geschäft mit dem Elend sprudeln.

Bavarian Nordic hat da was, und Emergent BioSolutions auch

Schon bei der von der WHO aus­ge­ru­fe­nen "Affen­po­cken-Pan­de­mie" war Bava­ri­an Nor­dic gut im Ren­nen. Die behaup­te­te "gesund­heit­li­che Not­la­ge von inter­na­tio­na­ler Trag­wei­te" hat sich wie manch ande­re zuvor als Phan­ta­sie­ge­bil­de her­aus­ge­stellt, Lau­ter­bach und die EU-Kom­mis­si­on hat­ten aber hun­dert­tau­sen­de Dosen bei Bava­ri­an Nor­dic ein­ge­kauft (s. Affen­thea­ter geht in die nächs­te Run­de).

Über Cho­le­ra ist bekannt:

»Zur Vor­beu­gung emp­fiehlt sich vor allem die Ein­hal­tung hoher hygie­ni­scher Stan­dards, vor allem die Bereit­stel­lung hygie­nisch ein­wand­frei­en Trinkwassers…

Das Robert Koch-Insti­tut ver­wies 2013 auf die Anga­ben der WHO, nach denen eine Imp­fung nicht gene­rell emp­foh­len wird, jedoch für Per­so­nen ange­bracht sein kann, die an Hilfs­ein­sät­zen in Epi­de­mie­ge­bie­ten betei­ligt sind…«

»In Deutsch­land gibt es der­zeit (2022) zwei zuge­las­se­ne Impf­stof­fe (Duko­ral®, Vaxchora®).«

Das Mit­tel Duko­ral wird von Bava­ri­an Nor­dic her­ge­stellt. Vax­cho­ra ver­fügt über eine etwas eigen­ar­ti­ge Empfehlung:

»Die Cen­ters for Dise­a­se Con­trol and Pre­ven­ti­on (CDC) emp­feh­len VAXCHORA für Erwach­se­ne (2 bis 64 Jah­re alt), die in Gebie­te mit akti­ver Cho­le­ra­über­tra­gung reisen.«

Sein Her­stel­ler ist das US-ame­ri­ka­ni­sche Bio­phar­ma-Unter­neh­men Emer­gent Bio­So­lu­ti­ons. Über die­se zuver­läs­si­ge Fir­ma wur­de im April 2021 bekannt, daß 15 Mil­lio­nen ver­un­rei­nig­ter Corona-"Impfstoffe" ver­nich­tet wer­den muß­ten, die das Unter­neh­men im Auf­trag von John­son & John­son und Astra­Ze­ne­ca her­stell­te (s. Mil­lio­nen Impf­do­sen in den USA unbrauch­bar).

