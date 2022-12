Die Feinheiten des deut­schen Äußerungsrechts sind nicht das Schwert, mit dem sich gegen eine ver­mu­te­te Verschwörung von Virenforschern, Pharmakonzernen sowie den Regierungen zwei­er Weltmächte, China und USA, ins Feld zie­hen lässt. Genau dar­um geht es Wiesendanger letzt­end­lich aber.

Am Ende ver­such­te das Oberlandesgericht, ein salo­mo­ni­sches Urteil zu fin­den. In einem Punkt gaben die Richter Wiesendanger Recht. Drosten und die ande­ren Virologen hat­ten sich in einer Fachpublikation sehr früh auf einen natürlichen Ursprung des neu­en und verdächtig gut an den Menschen ange­pass­ten Coronavirus fest­ge­legt und die ande­re Möglichkeit, dass es künstlich erzeugt und aus einem Labor in Wuhan ent­kom­men sein könnte, als Verschwörungstheorie abge­tan. Diese frühe Festlegung „ent­behr­te jeg­li­cher Grundlage“, warf Wiesendanger die­ser Gruppe vor und darf dies nach der jüngsten Entscheidung aus Hamburg auch wei­ter­hin tun. Das Oberlandesgericht kor­ri­gier­te in die­ser Hinsicht den Beschluss der Vorinstanz.