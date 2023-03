Cochrane unter Druck. Woher kommt er?

Ist es so ein­fach, wie in die­sem Tweet dar­ge­stellt? "Bill Gates hat alle gekauft":

Sicher muß man zwei­feln an der Unab­hän­gig­keit von Insti­tu­tio­nen, die Mil­lio­nen­spen­den von der Gates-Stif­tung erhal­ten – der "Spie­gel" ist ein leuch­ten­des Bei­spiel (s. "Spie­gel" und Gates. Auf­frisch-Imp­fung für das Gedächt­nis).

Was in dem Tweet aller­dings nicht gezeigt wird:

Einer­seits die Quel­le, wes­halb ich sol­chen Twit­te­rern gene­rell skep­tisch gegen­über ste­he. Sie ist hier zu fin­den. Ande­rer­seits stammt sie aus dem Jahr 2016 und bezieht sich auf ein bestimm­tes Projekt:

»Die Pro­jekt­ar­beit, die durch die­sen Zuschuss finan­ziert wird, läuft von Sep­tem­ber 2016 bis Ende Febru­ar 2017«, heißt es in der voll­stän­di­gen Ankün­di­gung. Zumin­dest die­se Zuwen­dung dürf­te eher kei­nen Ein­fluß auf die Arbei­ten von Coch­ra­ne in der Coro­na-Zeit gehabt haben.

Gesundheitsbehörden sind Großspender

Die aktu­el­len Zah­len bezie­hen sich auf das Jahr 2019. Spä­te­re dürf­ten inter­es­san­ter sein.

Wir hal­ten fest: Die gro­ße Meta­stu­die von Coch­ra­ne, die kei­ne Bewei­se für die Ver­hän­gung von Mas­ken­pflich­ten erge­ben hat, wur­de nicht nur vom deut­schen Gesund­heits­mi­nis­te­ri­um, son­dern allen welt­weit bedeu­ten­den Gesund­heits­in­sti­tu­tio­nen mitfinanziert.

Um so erstaun­li­cher wirk­te das sofor­ti­ge Ingang­set­zen der "Faktenchecker"-Industrie, die umge­hend die Ergeb­nis­se für falsch erklär­ten (sie­he etwa Vor­sicht Quer­le­ser! »Bericht­erstat­ter aus den ein­schlä­gi­gen Krei­sen« prei­sen Mas­ken­stu­die von Coch­ra­ne).

Vor weni­gen Tagen gab es eine Erklä­rung nicht etwa der Stu­di­en­au­torIn­nen, son­dern von Kar­la Soares-Wei­ser, Chef­re­dak­teu­rin der Coch­ra­ne Libra­ry (s. Coch­ra­ne stellt klar). Wenn die­ser Vor­gang auch befremd­lich und ver­mut­lich ein­zig­ar­tig in der Geschich­te des Wis­sen­schafts­jour­na­lis­mus ist, so ist in der Erklä­rung mit­nich­ten das zu lesen, was in der Jour­nail­le dar­aus gemacht wurde:

Was passiert tatsächlich?

Die mehr­fach mit Pres­se­prei­sen aus­ge­zeich­ne­te aus­tra­li­sche Jour­na­lis­tin Maryan­ne Dema­si ver­sucht, dies u.a. im Gespräch mit Tom Jef­fer­son, einem der AutorIn­nen des Berichts, zu klä­ren. Am 5.2.23 führ­te sie ein Inter­view mit ihm. Dar­in erklärt er, daß die Lei­tung von Coch­ra­ne den Report über sie­ben Mona­te hin­weg behin­der­te. Wir erin­nern uns, daß das Dros­ten-Cor­man-Papier zu PCR-Tests im Janu­ar 2020 in einem Höl­len­tem­po zur allein gül­ti­gen wis­sen­schaft­li­chen Mei­nung erklärt wur­de (s. u.a. Der „Dros­ten-Test“: Wie alles anfing). Ein­wän­de zahl­rei­cher Wis­sen­schaft­le­rIn­nen wur­den nach einer fast drei­mo­na­ti­gen Prü­fung zurück­ge­wie­sen (s. Euro­sur­veil­lan­ce prüft sich selbst: Alles bes­tens bei Corman/Drosten).

Da ich eine Aver­si­on habe gegen Arti­kel, die mit "BREAKING!" über­schrie­ben sind, war ich zunächst miß­trau­isch bei einem Arti­kel von Dema­si vom 15.3.23. Unter der Über­schrift "BREAKING: Hat Coch­ra­ne sei­ne For­scher geop­fert, um Kri­ti­ker zu beschwich­ti­gen?", ist dort zu lesen:

»… "Wir haben beschlos­sen, an die Coch­ra­ne-Lei­tung zu schrei­ben und uns über die Art und Wei­se zu beschwe­ren, wie dies gehand­habt wur­de. Wir wer­den legi­ti­me Kom­men­ta­re auf der Coch­ra­ne-Web­sei­te über unse­ren Kom­men­tar-Edi­tor beant­wor­ten, was der bewähr­te Weg ist, mit Kri­tik umzu­ge­hen", sag­te Jefferson…

"Wir sind die Inha­ber des Urhe­ber­rechts an dem Bericht, also ent­schei­den wir, was in die Bericht auf­ge­nom­men wird und was nicht. Wir ändern unse­re Berich­te nicht auf der Grund­la­ge des­sen, was die Medi­en wol­len", sag­te Jef­fer­son im Namen der Autoren…

Soares-Wei­ser wur­de um ein Inter­view gebe­ten, hat aber nicht geantwortet.

Ich habe mich auch an das Com­mit­tee on Publi­ca­ti­on Ethics (COPE) gewandt, ein Forum für Redak­teu­re von Fach­zeit­schrif­ten, in dem Fra­gen der Inte­gri­tät der wis­sen­schaft­li­chen Auf­zeich­nun­gen erör­tert werden.

Ich erkun­dig­te mich nach dem Umgang von Coch­ra­ne mit Beschwer­den im Zusam­men­hang mit der letz­ten Über­prü­fung, aber sie ant­wor­te­ten nicht vor Ablauf der Ver­öf­fent­li­chungs­frist. Wenn man die COPE-Leit­li­ni­en für den Umgang mit Kri­ti­ken nach der Ver­öf­fent­li­chung liest, könn­te man mei­nen, dass Coch­ra­ne gegen die Leit­li­ni­en ver­stößt. Sie besagen:

"…Zeit­schrif­ten müs­sen eine Dis­kus­si­on nach der Ver­öf­fent­li­chung auf ihrer Web­site, durch Leser­brie­fe oder auf einer exter­nen mode­rier­ten Web­site ermög­li­chen. Die Dis­kus­si­on nach der Ver­öf­fent­li­chung beginnt in der Regel mit der Kri­tik eines Lesers an einem Arti­kel, den eine Zeit­schrift zuvor ver­öf­fent­licht hat. Wenn sol­che Kri­ti­ken for­mell zur Ver­öf­fent­li­chung in einer Zeit­schrift ein­ge­reicht wer­den, sind sie gemein­hin als "Leser­brie­fe", "Kom­men­ta­re", "Anmer­kun­gen" oder ande­re Arten von "Kor­re­spon­denz" bekannt."…

** UPDATE: Das COPE hat auf mei­ne Medi­en­an­fra­ge geant­wor­tet. Es schrieb in einer Erklärung:

"Für den Inhalt eines Arti­kels sind die Autoren ver­ant­wort­lich, und als sol­che soll­ten alle Ände­run­gen an die­sem Inhalt mit ihrer Zustim­mung vor­ge­nom­men wer­den. Natür­lich ändern ober­fläch­li­che Ände­run­gen (Redi­gie­ren) nichts an der Inter­pre­ta­ti­on des zugrun­de lie­gen­den Inhalts, und das ist kein gro­ßes Pro­blem; Ände­run­gen an der Inter­pre­ta­ti­on und den Schluss­fol­ge­run­gen soll­ten jedoch nicht ohne Rück­spra­che mit den Autoren vor­ge­nom­men wer­den."«

