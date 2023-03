Cochrane stellt klar

Ist es eine Reak­ti­on auf fal­sche Berich­te (die es gab) oder auf behörd­li­chen Druck (den man anneh­men darf)? Jeden­falls nimmt Kar­la Soares-Wei­ser, Chef­re­dak­teu­rin der Coch­ra­ne Libra­ry, am 10.3.23 so Stellung:

»Vie­le Kom­men­ta­to­ren haben behaup­tet, eine kürz­lich aktua­li­sier­te Coch­ra­ne-Stu­die zei­ge, dass "Mas­ken nicht funk­tio­nie­ren", was eine unge­naue und irre­füh­ren­de Inter­pre­ta­ti­on ist.

Kor­rekt wäre es zu sagen, dass in der Über­sichts­ar­beit unter­sucht wur­de, ob Maß­nah­men zur För­de­rung des Tra­gens von Mas­ken dazu bei­tra­gen, die Ver­brei­tung von Atem­wegs­vi­ren zu ver­lang­sa­men, und dass die Ergeb­nis­se nicht schlüs­sig waren. In Anbe­tracht der Ein­schrän­kun­gen in der pri­mä­ren Evi­denz ist die Stu­die nicht in der Lage, die Fra­ge zu beant­wor­ten, ob das Tra­gen von Mas­ken selbst das Risi­ko einer Anste­ckung oder Ver­brei­tung von Atem­wegs­vi­ren verringert.

Die Autoren der Über­sichts­ar­beit wei­sen in der Zusam­men­fas­sung deut­lich auf die Ein­schrän­kun­gen hin: "Das hohe Risi­ko der Ver­zer­rung in den Stu­di­en, die Varia­ti­on bei der Ergeb­nis­mes­sung und die rela­tiv gerin­ge Ein­hal­tung der Inter­ven­tio­nen wäh­rend der Stu­di­en erschwe­ren das Zie­hen ein­deu­ti­ger Schluss­fol­ge­run­gen. Die Ein­hal­tung der Maß­nah­men bezieht sich in die­sem Zusam­men­hang auf die Anzahl der Per­so­nen, die die bereit­ge­stell­ten Mas­ken tat­säch­lich tru­gen, wenn sie im Rah­men der Maß­nah­me dazu auf­ge­for­dert wur­den. In der am stärks­ten gewich­te­ten Stu­die über Maß­nah­men zur För­de­rung des Tra­gens von Mas­ken in der Gemein­de tru­gen bei­spiels­wei­se 42,3 % der Per­so­nen in der Inter­ven­ti­ons­grup­pe Mas­ken, ver­gli­chen mit 13,3 % der Per­so­nen in der Kontrollgruppe.

In der ursprüng­li­chen Klar­text-Zusam­men­fas­sung für die­se Über­prü­fung hieß es: "Wir sind uns nicht sicher, ob das Tra­gen von Mas­ken oder N95/P2-Atem­schutz­mas­ken dazu bei­trägt, die Aus­brei­tung von Atem­wegs­vi­ren zu ver­lang­sa­men, basie­rend auf den von uns aus­ge­wer­te­ten Stu­di­en." Die­se For­mu­lie­rung konn­te fehl­in­ter­pre­tiert wer­den, wofür wir uns ent­schul­di­gen. Wis­sen­schaft­li­che Erkennt­nis­se sind zwar nie vor Fehl­in­ter­pre­ta­tio­nen gefeit, aber wir über­neh­men die Ver­ant­wor­tung dafür, dass wir die For­mu­lie­rung nicht von Anfang an kla­rer for­mu­liert haben. Wir arbei­ten mit den Autoren der Stu­die zusam­men, um die Zusam­men­fas­sung und den Abs­tract zu aktua­li­sie­ren und klar­zu­stel­len, dass in der Stu­die unter­sucht wur­de, ob Maß­nah­men zur För­de­rung des Tra­gens von Atem­schutz­mas­ken dazu bei­tra­gen, die Aus­brei­tung von Atem­wegs­vi­ren zu ver­lang­sa­men.«

Es befrem­det ein wenig, daß die Chef­re­dak­teu­rin eine sol­che Posi­ti­on ver­brei­tet, nicht etwa die AutorIn­nen, mit denen man "zusam­men­ar­bei­te", um die Aus­sa­gen umzu­for­mu­lie­ren. Inhalt­lich bleibt es wohl dabei, daß die gro­ße Stu­die kei­ne vali­den Anzei­chen dafür gefun­den hat, daß Mas­ken­zwang "die Aus­brei­tung von Atem­wegs­vi­ren ver­lang­sa­men".

