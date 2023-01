Colorado: "Impfstoffe" werden jetzt in Grundschulkindern entsorgt

Eigentlich über­flüs­si­ge Fragen sol­len mit dem Gesundheitsdienstleister bespro­chen werden:

»Das Gesundheitsamt von Colorado schickt ab sofort SMS an Eltern, deren Kinder einen COVID-Impfstoff benötigen

DENVER (KKTV) – Ab sofort kön­nen Eltern von Kindern im Grundschulalter mit einer SMS des Gesundheitsamtes von Colorado rech­nen, wenn bei ihren Kindern eine COVID-Impfung fäl­lig ist.

Das Colorado Department of Public Health and Environment (CDPHE) kün­dig­te am Freitag an, dass es Eltern von Kindern im Alter von 5 bis 11 Jahren per SMS und E‑Mail infor­mie­ren wird.

"Kinder haben zwar ein gerin­ge­res Risiko, an einer schwe­ren COVID-19-Infektion zu erkran­ken, aber sie kön­nen trotz­dem krank wer­den und schwe­re und lang anhal­ten­de Symptome haben", so das CDPHE in einer Pressemitteilung. "Der COVID-19-Impfstoff bie­tet Schutz vor einer schwe­ren Infektion und kann Kindern hel­fen, gesund zu blei­ben und gleich­zei­tig ihre Angehörigen und Gemeinschaften zu schüt­zen. COVID-19-Impfstoffe sind kos­ten­los. Eltern und Erziehungsberechtigte haben Anspruch auf bezahl­te Freistellung von der Arbeit, wäh­rend sie ihre Kinder zur Impfung bringen…

"Eltern und Erziehungsberechtigte soll­ten mit dem Gesundheitsdienstleister ihres Kindes über alle Fragen spre­chen, die sie zu COVID-19-Impfstoffen haben", so CDPHE. "COVID-19-Impfstoffe kön­nen gefahr­los zusam­men mit ande­ren Routineimpfungen für Kinder ver­ab­reicht wer­den. Weitere Informationen fin­den Sie auf der CDPHE-Seite Where can my child get vac­ci­na­ted? auf covi​d19​.colo​ra​do​.gov."«

kktv​.com (13.1.23)



(Die genann­ten Links funk­tio­nie­ren bei mir nicht ohne "Tor".)

Das Foto gehört natür­lich nicht zum Artikel. Es wur­de etwas bear­bei­tet und sieht im Original so aus: