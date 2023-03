Corona-Debatte: Es ist Zeit für eine Rückkehr zur wissenschaftlichen Seriosität

Unter die­sem Titel wird auf ber​li​ner​-zei​tung​.de am 3.3.23 ein wei­te­rer Dis­kus­si­ons­bei­trag ver­öf­fent­licht. Dr. Agnes Imhof und Prof. Chris­tof Kuh­band­ner füh­ren dort zunächst zur Vor­ge­schich­te (s. Erst de‑, jetzt repu­bli­ziert) aus:

»… Im Nor­mal­fall kann einer Zei­tung nichts Bes­se­res pas­sie­ren als eine öffent­li­che Debat­te. Es ist also eher unüb­lich, einen Text von Exper­ten auf­grund der Ein­wän­de eines ande­ren Exper­ten vom Netz zu neh­men. Vor allem aber ist die Gegen­re­de Wylers ein ein­drück­li­ches Bei­spiel für die Not­wen­dig­keit einer Rück­kehr zu fun­dier­ter Logik und soli­der Wis­sen­schaft. Um dies ein­mal bei­spiel­haft vor Augen zu füh­ren, wol­len wir uns im Fol­gen­den zwei Argu­men­te näher anse­hen. Bei­de Argu­men­te hat man in die­ser und ähn­li­cher Form oft gele­sen, sodass bei­de als cha­rak­te­ris­tisch gel­ten können.

Aus logischer Perspektive fragwürdige Argumente

Die Auf­lö­sung der Kon­troll­grup­pe, so Wyler, sei aus ethi­schen Grün­den erfolgt: Man habe der Kon­troll­grup­pe die wirk­sa­me Imp­fung nicht vor­ent­hal­ten dür­fen. Denn sol­che Men­schen­ver­su­che bedürf­ten der Rechtfertigung.

Das Argu­ment über­nimmt unre­flek­tiert die Dar­stel­lung der Her­stel­ler zur Auf­lö­sung der Kon­troll­grup­pe. Her­stel­ler aber kön­nen aus nahe­lie­gen­den Grün­den nicht als unab­hän­gi­ge Quel­le gel­ten. Und auch vom Stand­punkt der Logik aus ist die Argu­men­ta­ti­on hochproblematisch.

Der ers­te Teil (Auf­lö­sung der Kon­troll­grup­pe aus ethi­schen Grün­den, weil die Imp­fung nicht ver­sagt wer­den durf­te) stellt einen Zir­kel­schluss dar: Die Kon­troll­grup­pe dient in Zulas­sungs­pro­zes­sen bekannt­lich der Klä­rung der Fra­ge, ob die Imp­fung über­haupt sicher und wirk­sam ist. Wenn man aber der Kon­troll­grup­pe die Imp­fung ver­ab­reicht, weil man ihr deren Schutz nicht ver­sa­gen dür­fe, setzt man bereits vor­aus, dass die Imp­fung sicher und wirk­sam ist. Man nimmt also das, was das Expe­ri­ment bewei­sen soll, als bereits gege­ben an (peti­tio prin­ci­pii). Das Argu­ment ist damit ein Schein­ar­gu­ment und ver­letzt das prin­ci­pi­um ratio­nis suf­fi­ci­en­tis. Durch die „ethi­schen“ Grün­de wird die­ses Vor­ge­hen dar­über hin­aus mora­lisch (auf-)gewertet (Euphe­mis­mus).

Der Kon­troll­grup­pe die Imp­fung zu ver­sa­gen, sei ein Men­schen­ver­such, meint Wyler im zwei­ten Teil des Argu­ments. Nun, jede kli­ni­sche Stu­die ist im Prin­zip ein Ver­such am Men­schen. Der Nürn­ber­ger Kodex unter­sagt dies nicht gene­rell, aber er stellt in der Tat hohe Anfor­de­run­gen dar­an. Ins­be­son­de­re Frei­wil­lig­keit und infor­mier­te Zustim­mung. Von bei­dem ist bei Wyler kei­ne Rede, dafür wer­den durch die Wort­wahl („Men­schen­ver­such“, „unethisch“) nega­ti­ve Emo­tio­nen gegen­über dem regu­lä­ren Vor­ge­hen bei kli­ni­schen Stu­di­en erzeugt (ein soge­nann­ter Dys­phe­mis­mus). Was er aller­dings nicht schreibt: Über­springt man die kli­ni­sche Stu­die (bzw. bricht sie vor­zei­tig ab) und wen­det das Pro­dukt gleich am Men­schen an, macht man jeden ein­zel­nen Pati­en­ten zum Teil­neh­mer an einem Men­schen­ver­such – und dies gänz­lich ohne infor­mier­te Zustim­mung und, im Fal­le einer 2G-Rege­lung etwa, nicht ein­mal freiwillig…

Aus empirisch-statistischer Perspektive fragwürdige Argumente



Ein zen­tra­les Argu­ment in Wylers Gegen­re­de ist wei­ter­hin, dass die schlimms­te Pha­se der Pan­de­mie deut­lich län­ger gedau­ert hät­te, wenn die Coro­na-Impf­stof­fe nicht so schnell zuge­las­sen wor­den wären. Die­ses Argu­ment wird damit belegt, dass im zeit­li­chen Zusam­men­hang mit dem Beginn der Coro­na-Imp­fun­gen die Anzahl der berich­te­ten Coro­na-Todes­fäl­le gesun­ken ist…

Wyler führt also den Rück­gang in der Anzahl der Coro­na-Todes­fäl­le vom Zeit­raum Novem­ber 2020 bis Janu­ar 2021 (von Wyler „Coro­na-Win­ter 2020/21“ genannt) auf den Zeit­raum Febru­ar 2021 bis Juni 2021 (von Wyler „bis zum Ende des Win­ter­halb­jah­res“ genannt) kau­sal auf die Ende Janu­ar begin­nen­den Coro­na-Imp­fun­gen zurück – er schließt also von einer beob­ach­te­ten Kor­re­la­ti­on auf einen kau­sa­len Zusammenhang.

Ein sol­cher Schluss ist aus wis­sen­schaft­li­cher Per­spek­ti­ve unzu­läs­sig, und nor­ma­ler­wei­se erfolgt in sol­chen Fäl­len ein öffent­li­cher Auf­schrei der sta­tis­ti­schen Fachexperten…

Selbst ein Rück­gang der Covid-Todes­fäl­le unab­hän­gig von sai­so­na­len Effek­ten wür­de nicht not­wen­di­ger­wei­se einen Effekt der Imp­fun­gen bele­gen. An Coro­na ver­ster­ben vor allem hoch vul­nerable Per­so­nen. Da die Anzahl hoch vul­nerabler Per­so­nen begrenzt ist, sinkt mit der Zeit die Anzahl der Per­so­nen in der Bevöl­ke­rung, die an Coro­na ver­ster­ben kön­nen. Ein Rück­gang der Coro­na-Todes­fäl­le nach der star­ken Ster­be­wel­le um den Jah­res­wech­sel 2020/21 muss also nicht not­wen­di­ger­wei­se auf den Effekt der Imp­fun­gen zurück­ge­hen, son­dern könn­te auch ein­fach dar­auf beru­hen, dass zuneh­mend weni­ger hoch vul­nerable Per­so­nen am Leben waren, die an Coro­na ver­ster­ben konnten…

Betrach­tet man nun die Gesamt­an­zahl aller Todes­fäl­le unab­hän­gig von der ange­ge­be­nen Todes­ur­sa­che, so ist im von Wyler betrach­te­ten Zeit­raum (Anfang Febru­ar bis Ende Juni) die Gesamt­an­zahl der Todes­fäl­le nach dem Beginn der Imp­fun­gen im Ver­gleich zum Vor­jahr um knapp 4500 Todes­fäl­le ange­stie­gen. Nach der Logik von Wyler müss­te man damit schluss­fol­gern, dass die Coro­na-Imp­fun­gen ins­ge­samt mehr Men­schen­le­ben gekos­tet haben als sie geret­tet haben, weil nach Beginn der Imp­fun­gen mehr Men­schen ver­stor­ben sind als vor den Impfungen..

Ein Appell für die weitere Aufarbeitung der Corona-Krise

Wie die bei­den Bei­spie­le zei­gen, ent­hält die Gegen­re­de von Wyler Argu­men­te, wel­che einer genaue­ren logi­schen bzw. empi­risch-sta­tis­ti­schen Prü­fung nicht stand­hal­ten. Es stellt sich die Fra­ge, ob sol­che Schein­ar­gu­men­te unbe­wusst oder bewusst ein­ge­setzt wer­den. Ers­te­res wäre hin­sicht­lich des Ver­trau­ens in wis­sen­schaft­li­che Insti­tu­tio­nen fatal. Denn schließ­lich wer­den die­se Argu­men­te von einer Per­son ver­tre­ten, die mit einer eigent­lich als renom­miert wahr­ge­nom­me­nen Insti­tu­ti­on, dem Max-Del­brück-Cen­trum für Mole­ku­la­re Medi­zin in der Helm­holtz-Gemein­schaft ver­bun­den ist. Letz­te­res wäre nach gän­gi­ger Defi­ni­ti­on eine Pro­pa­gan­da­tech­nik – und damit eben­so fatal.

Wenn eine seriö­se Auf­ar­bei­tung der ver­gan­ge­nen drei Jah­re mög­lich sein und die gesell­schaft­li­che Spal­tung über­wun­den wer­den soll, muss zunächst ein­mal wie­der ver­nünf­tig und wis­sen­schaft­lich soli­de argu­men­tiert wer­den kön­nen. Zir­kel­schlüs­se, mora­li­sie­ren­de Ver­zer­run­gen und empi­risch-sta­tis­tisch frag­wür­di­ge Inter­pre­ta­tio­nen sind der fal­sche Weg..«