Corona-Debatte: Schaffen wir es, offen miteinander zu reden?

Unter die­sem Titel ver­sucht es die "Berliner Zeitung" wenigs­tens. Ob es das Erkennen einer Marktlücke oder ernst­ge­meint ist, kann dabei gleich­gül­tig sein. Am 2.12. ist zu lesen:

Unser Kolumnist Dr. Michael Andrick hat mit sei­nem Text „War dies mög­lich, so ist alles mög­lich“ (Berliner Zeitung vom 14. November) den Finger in eine der offe­nen Wunden unse­rer Gesellschaft gelegt. Die beim Autor ein­ge­hen­den Reaktionen und die lang andau­ern­de Diskussion in den sozia­len Medien sagen mir: Wir sind gesamt­ge­sell­schaft­lich wie­der dabei, eine sträf­li­che Verdrängungsleistung zu versuchen.

Wir erleb­ten Polarisierung, die Spaltung der Gesellschaft im Zuge einer Regierungspolitik, die im Namen des Gesundheitsschutzes Grundrechte ein­schränk­te. Die tief in den Alltag ein­drang, dies mit­un­ter immer noch tut. Diese Politik bot Stoff für Streitigkeiten und Entfremdungen, die wohl jeder aus sei­nem per­sön­li­chen Umfeld kennt. Auch aus einer ver­glei­chen­den inter­na­tio­na­len Perspektive bot die deut­sche Politik oft genug Anlass für Unverständnis.

In großen Medien oft zu beobachtende Debattenverengung

Daher soll­te jetzt mit­ein­an­der gere­det wer­den – ohne Themenverbote, ohne Denkverbote. Alle im Geist des Grundgesetzes begrün­de­ten Meinungen und poli­ti­schen Vorschläge soll­ten gehört wer­den. Andernfalls ver­stri­cken wir uns wei­ter in ein Netz aus Beschämung, laten­ter Aggression und Schuldgefühlen.

Abgesehen davon, dass der Austausch in einem brei­ten Meinungsspektrum eine grund­ge­setz­li­che Selbstverständlichkeit sein soll­te, droht die wei­te­re, ins­be­son­de­re in gro­ßen Medien oft zu beob­ach­ten­de Debattenverengung das Gemeinwesen und unser Privatleben struk­tu­rell zu deformieren.

Andersdenkende sollte man nicht diskreditieren

Die Diktatur des Proletariats habe ich erlebt – mit gleich­ge­rich­te­ter Presse und Vereinnahmung öffent­li­cher Stellen durch Personen, die den „Führungsanspruch der SED“ ver­tra­ten. Ich weiß aus Erfahrung, wie sich eine Atmosphäre dop­pel­ter Standards, des Verschweigens, des Nicht-wis­sen-Dürfens und vor allem des Nicht-sagen-Dürfens anfühlt. Ich emp­fin­de es mitt­ler­wei­le als Privileg, durch die­se Erfahrungen sen­si­bi­li­siert zu sein; so fällt es mir leicht, Mechanismen der Konformierung zu erken­nen, denen sich vie­le aus Sorgen um ihre beruf­li­che Stellung oder aus Angst, aus der Menge her­aus­zu­fal­len, beugen.

Der Chefredakteur der Berliner Zeitung, Dr. Tomasz Kurianowicz, erkann­te die Chance, mit einer Erwiderung auf Andricks scharf und auf­rüt­telnd for­mu­lier­te Kolumne in mil­de­rer Sprache und mit einer ehr­li­chen Wertschätzung für man­che Aspekte der Pandemiepolitik zu ant­wor­ten. Damit eröff­ne­ten Andrick und Kurianowicz eine Debatte, wie sie die­sem Land gut­tun wird: Respektvoll, an Inhalten und Argumenten ori­en­tiert, offen dafür, die Erfahrungen ande­rer zu ergrün­den und Anteil zu neh­men. Wir strei­ten in dem Geist, das Leben der Anderen zu sehen, zu respek­tie­ren und nicht zu diskreditieren.

Aus Streit kann man lernen

Während Andrick zuneh­mend einen „kor­rup­ten Parteienkartellstaat“ am Werk sieht, vor des­sen Willkür bis hin zum rechts­wid­ri­gen Eingriff in sei­nen Körper der Bürger nicht mehr geschützt sei, erwi­dert Kurianowicz, er sei für die am Schutz vul­nerabler Gruppen ori­en­tier­te Politik der letz­ten Jahre dank­bar. Und er schreibt stell­ver­tre­tend für vie­le Bürger, dass zwi­schen ihm und Andrick ein so gro­ßer Unterschied des „Realitätsbewusstseins“ ent­stan­den sei, dass die Verständigung schwie­rig werde.

Beide Autoren sind kul­ti­vier­te, enga­gier­te Bürger des Landes. Sie wur­den mit ihren wis­sen­schaft­li­chen Ergebnissen pro­mo­viert, fol­gen ihren beruf­li­chen Interessen mit Leidenschaft und sind schon lan­ge publi­zis­tisch prä­sent. Wenn auf die­sem intel­lek­tu­el­len Niveau gestrit­ten wird, kön­nen wir alle lernen.

Die Zivilgesellschaft soll weiterentwickelt werden

Daher soll­ten wir den Austausch insti­tu­tio­na­li­sie­ren und nun (in den Worten Kurianowiczs) „gemein­sam über­le­gen, was wir an unse­ren gesell­schaft­li­chen Institutionen ver­än­dern kön­nen, damit die leid­vol­le Spaltung und Entfremdung der letz­ten Jahre hei­len kann und sich nicht wiederholt“.

Die Berliner Zeitung will das Forum für die­se drin­gend nöti­ge Debatte sein. Wenn Sie die Beiträge der kom­men­den Monate ver­fol­gen und sicher­lich ein­mal begeis­tert, ein­mal befrem­det, mit­un­ter ange­regt und man­ches Mal auch ver­un­si­chert sind, haben die Autoren und wir vie­les rich­tig gemacht.

Den Anfang mach­te Andrick, Kurianowicz erwi­der­te auf ihn, und die Rechtsanwältin Jessica Hamed, bekannt aus Veröffentlichungen bei­spiels­wei­se in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und dem Cicero, soll die Debattenreihe fort­füh­ren (mehr in den nächs­ten Tagen auf www​.ber​li​ner​-zei​tung​.de). Vielleicht schaf­fen wir es, selbst­be­wusst, aber auch ergeb­nis­ori­en­tiert zu dis­ku­tie­ren – und damit die Zivilgesellschaft ein Stück weiterzuentwickeln.

Holger Friedrich ist Verleger der Berliner Zeitung.

